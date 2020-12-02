新冠肺炎．最新｜2人限聚令生效　消息：今增大概103宗確診

【限聚令、停課、日出康城】新冠肺炎第四波疫情未受控，本港昨(1日)新增82宗確診個案，本地無源頭個案達23宗，累計6,397人確診，跳舞群組增至552人染疫。消息稱，今日新增大概103宗確診個案，總數將達6,500宗。

尖沙嘴山林道「松山海鮮鍋」及日出康城第9期地盤，曾於上月中以後到訪的食客及工作人士均需強制檢測，限期至本周五（4日）。 港府今(2日)起收緊防疫措施，包括限聚令回復至2人，食肆晚上10時後禁堂食，並關閉卡拉OK、泳池、麻雀館及戲院等，海洋公園及迪士尼樂園亦被勒令關閉，大部分公務員在家工作，之前未停課的中學及高小今起全面停面授課。

公務員WFH．持續更新｜政府服務調整總覽 食環潔淨服務維持正常

新冠肺炎｜陳肇始：初步構思全港免費接種疫苗 約300萬人優先

【14:01】新冠肺炎疫情持續，消息指今日新增確診個案逾百宗。食物及衞生局局長陳肇始今日出席立法會時表示，政府已預留資金訂購相當於香港人口兩倍數量的疫苗，初步構思免費讓全港市民接種疫苗，初期優先為醫護、長者、長期病患等高風險群組接種，料涉300萬人。陳引述世衞資料，預計最快明年中、後期，才可進行較大規模接種。她強調，不排除在必要時就疫苗事宜緊急立法。

新冠肺炎｜據悉遠東發展旗下4間酒店有意作檢疫用途 供1400間房

【13:44】本港第四波新冠肺炎疫情肆虐，確診者的密切接觸者眾多，而不少留學生亦或會於聖誕假期回港，政府日前公布會利用酒店作密切接觸者的檢疫中心，也會指定一些供海外人士檢疫入住的酒店，不過僅公布了其中一間酒店是荃灣絲麗酒店。

據了解，與荃灣絲麗酒店同屬「遠東發展」集團的另外4間酒店亦有意成為政府指定的檢疫酒店，可供密切接觸者或入境者入住，料可提供約1400間房。

【12:44】消息稱，今日新增大概103宗確診個案，是自11月29日錄得115宗後再破百宗個案。

限聚令｜婚禮突削至20人 新人行禮前始獲通知 舅父都無法觀禮

【12:34】政府今日起收緊防疫措施，其中婚禮人數上限由50人減至20人，不少新人大失預算，臨時改動觀禮名單，也因食肆限二人一枱而取消或縮減擺酒規模。

限聚令｜消息：行會同意違法限聚、口罩及強檢令罰款增至1萬

【12:33】新冠肺炎疫情下，政府周一（11月30日）已公布將收緊一系列措施，包括擬提高違反限聚令、口罩令的定額罰款金額。消息指，行政會議已經投票通過，罰款金額將增至10,000元，惟仍待最後拍板。

限聚令｜香港話劇團藝術總監嘆創作付諸流水 網上表演只聊勝於無

【11:00】政府日前收緊防疫措施，全港遊樂場所、政府表演場地及戲院於今日起關閉14日。香港話劇團藝術總監陳敢權今日（2日）接受電台訪問時表示，因應表演場地今年多次關閉，劇團血本無歸，整年創作付諸流水，直言有很大失落感。

陳敢權指，政府允許在場綵排及錄影，但由於版權及現場觀眾交流等因素，最終無奈取消演出兼退票，同時亦會支薪予工作人員。他認為，舞台劇重視現場觀眾交流，與電影有很大差異，轉為網上演出的效果相差甚遠，部分業界將劇目以網上形式表演只是聊勝於無，實際上不能取代現場表演。

▼限聚令收緊前夕晚市情況▼

確診大廈｜九龍站凱旋門2婦1女嬰中招 麗晶花園第6座累計5確診

【01:30】衞生署昨日(1日)公布新增82宗確診個案，衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，包括九龍站上蓋凱旋門摩天閣、紅磡摩天大廈海名軒，其中前者更有3名往戶確診，包括一名僅8個月大的女嬰。疫情亦繼續蔓延至居屋及公屋，私人屋苑方面，九龍灣麗晶花園第6座，連同新增個案，該座已累計5人確診。

西九龍凱旋門有3名確診者，包括8歲女嬰。(資料圖片)

確診食肆｜再增4餐廳 跳舞群組婦曾到小富臨 叁拾咖啡室上榜

【00:34】第四波新冠肺炎疫情持續升溫，衞生署周二公布新增82宗確診個案，10宗為輸入個案，72宗為本地個案，當中23宗感染源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，新增四間食肆上榜，分別是觀塘「叁拾咖啡室」、深水埗V Walk 商場的「小富臨」、沙田田心村榮發燒味茶餐廳及油麻地「澳門咖喱王新鮮腩」。

昨日總覽：新冠肺炎．12.1｜限聚令收緊至2人 行政會議通過倍增違規罰款

限聚令｜市民4人聚最後一夜打邊爐 麻雀館職員：多謝晒跳舞群組

限聚令｜2人打波都不能 康文署周三起封足球場籃球場 關泳池

新冠肺炎｜戲院明起暫停營業14天 球場限2人一組打波

限聚令｜周三起婚禮人數限最多20人 本地團宗教活動受限2人聚

旅遊氣泡｜香港與新加坡專屬航班今年不啟航 商經局本月底再檢視

【00:10】政府公布在公眾地方進行羣組聚集的人數限制，周三（2日）起由4人收緊至2人，撤銷就宗教活動及本地遊旅行團中羣組聚集的豁免；沒有食物或飲品供應的婚禮上的羣組聚集人數限制，由不多於50人收緊至20人；收緊就按照任何條例或規管該公司的運作或事務的其他規管性質文書舉行的上市公司的股東會議的人數限制，每個房間或區隔範圍的可容納人數由不多於50人收緊至20人，而會議上不可供應食物或飲品。

新冠肺炎｜新增5人危重 4人屬歌舞群組 包括一名38歲男子

新冠肺炎｜增82宗 尖沙咀松山海鮮鍋日出康城地盤爆疫需強制檢測

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新冠肺炎｜聖公會聖彼得小學一名小五生確診 校舍關閉消毒

新冠肺炎｜代課老師確診 曾到西島中學及陳南昌紀念學校授課

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▼12月2日起收緊防疫措施▼