新冠肺炎．最新｜再多一病人不治　本港累計111人死

【限聚令、停課、日出康城】第四波疫情仍未受控，本港昨(2日)新增103宗確診，本地無源頭個案達15宗，累計6,500宗個案。另外，昨半日已錄得大概70宗初步確診個案。 養和醫院接連錄得確診個案，港大微生物系講座教授袁國勇調查後，發現相關個案都曾「除罩」飲食，呼籲市民盡力抗疫，保持社交距離。他形容高峰期時每日可能新增120宗個案。

公務員WFH．持續更新｜政府服務調整總覽 食環潔淨服務維持正常

【22:18】伊利沙伯醫院發言人公布，一名確診病人今日離世。該死者是一名82歲有長期病患的女病人（個案編號：6447），於12月1日因發燒、肺炎及敗血性休克，入住伊利沙伯醫院深切治療部，其後確診。她一直需要呼吸機協助呼吸，情況持續惡化，延至今日晚上8時08分離世。

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。本港至今累計111死。

再增一死累計111人離世 單日多4人危殆 謝玲玲情況轉嚴重

【22:00】警方表示，一名駐守新界指揮及控制中心的37歲女警察通訊員初步確診。她在星期二（12月1日）感到不適，同日到診所求醫，經初步測試後於今日得知呈陽性反應。該名警察通訊員於過去14日沒有外遊記錄，也沒有進行與公眾接觸的工作，她最後一日上班日為11月30日。

新冠肺炎│37歲女警察通訊員初步確診 警方指無進行公眾接觸工作

警方指，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警察通訊員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排在家工作及病毒檢測；另已派員清潔及消毒警察通訊員的相關工作地方。警方指會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警察通訊員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

【21:55】機場管理局表示，收到旅客捷運系統擴展工程承辦商 Niigata Transys Co. Ltd 通知，該公司一名員工病毒檢測初步呈陽性。該名員工最近的上班日期為12月1日，所有相關的工程已暫停。該名員工曾到過的辦公室、工地範圍及餐廳已進行消毒及清潔。

此外，三跑道系統工程承建商香港振華-中國交建-中交疏浚聯營公司亦通知，其中一間分判商一名員工的家人對病毒檢測呈陽性，該名員工正等候政府安排進行病毒檢測。承建商及分判商正安排曾與該員工接觸的其他員工接受病毒檢測並在家等待檢測結果，相關的工作地點亦已進行清潔及消毒。

機管局第三跑道及機場各項發展概覽圖：

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【21:35】政府宣布，由於確診個案分布全港各區，由明日（12月4日）開始，將安排承辦商（香港分子病理檢驗中心有限公司）於黃大仙廣場設立流動採樣亭。服務時間為每天上午十時至晚上八時，暫定開放至十二月十日（星期四）。

其餘四個在荃灣（沙咀道遊樂場）、西貢（親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場）及大埔區（鄉事會街2號大埔社區中心籃球場及太和邨太和鄰里社區中心對出空地）的流動採樣亭會繼續提供服務直至另行通告；位於九龍城（啟德社區會堂）的流動採樣亭則開放至明日（十二月四日）。

【20:24】衞生防護中心公布，昨日（12月2日）晚上接獲香港中文大學通報，其化驗室在處理中心外判病毒病檢測的19個深喉唾液樣本時，懷疑試劑在處理過程中受污染，為確保檢測的結果準確及小心起見，中大已立即停止該19個樣本的化驗。

中心表示，得悉事件後已聯絡該19名人士進行病毒檢測的私家醫生，盡快安排受影響人士重新採集樣本以作檢測。

中大化驗室19個深喉唾液檢測樣本疑受污染 需重新收集樣本化驗

衞生防護中心強調，中大化驗所及時發現和通報事件，有關化驗結果沒有影響已確診和初步確診的病人。中心會繼續與中大跟進事件，檢視相關流程，避免同類型事件再次發生，及確保檢測結果的準確性。

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【18:50】據了解，中環置地廣場公爵大廈羅兵咸永道會計師事務所（PwC）有一名在22樓工作的稅務經理確診，該公司發內部信通知員工，該名確診員工上班有戴口罩，建議過去14天曾到該層工作的員工接受病毒檢測，同層工作員工須在家工作14天。

禮賢會葵盛東護老安老院。(羅君豪攝)

禮賢會葵盛東護老安老院。(羅君豪攝)

禮賢會葵盛東護老安老院。(羅君豪攝)

【17:26】劉家獻重申，該名82歲瑪嘉烈醫院女病人，在昨日驗抗體呈陽性，即代表她已康復，傳染性不高，但她體內何時有抗體仍要繼續調查。

該名82歲女病人是禮賢會葵盛東護理安老院院友，90位員工及150名院友同需進行檢測，(社署網頁圖片)

【17:15】張竹君指，衞生署今天開始，已租用荃灣絲麗酒店，將全幢作為檢疫中心，涉及400個單位。

她又透露，今日暫錄得逾60宗初步確診個案。

單日增31宗源頭不明個案創新高 張竹君：跳舞群組已滲透社會角落

【17:00】張竹君指，雖然歌舞群組患者開始減少，但要留意病毒的傳染性非常高，今日亦有31宗無源頭個案，情況令人擔心，提醒市民倘去過高危便應做檢測。她又指，跳舞群組多達500、600人，不少人都會有好多社交活動，相信已擴散到好多社區層面，而很多又無病徵，「隔咗幾層，接觸者的接觸者。」「咁樣就搵唔返源頭，歌舞群組已滲透社會每一個角落。」

她又提到，今日公布的跨境司機家人確診，是一名御滿屋廚師，由於他11月25日發病，但30號有上班，故曾進食的壽司是否高危，要視乎其手部衞生，「高危食物喺疫情下，大家可免就免。」

瑪嘉烈內科82歲女病人出院前始初步確診 多名病人、醫護須檢疫

【16:50】由於瑪嘉到的女病人曾住院2星期，劉家獻指在做追蹤調查，現時不排除入院前或入院後感染。現時會先檢驗同一病房病人，而所有員工都會做測試。該名女病人入院前是住在禮賢會葵盛東護老安老院，當局會安排做測試。

瑪嘉烈醫院內科一名82歲女病人初步確診。(資料圖片)

【16:35】劉家獻指，截至今早9時，過去24小時醫管局系統收到須呈報的99宗個案，並有29名病人康復出院，至今累計5,423病人出院。至今仍有928名確診病人分別在醫管局21間醫院及亞博社區治療設施留醫。其中，有21危殆，17人情況嚴重，餘下890人情況穩定。

劉家獻又指，因應近日疫情嚴峻，社區有較多個案，公立醫院亦發現較多在社區感染人士，預計聖誕節會有更多港人由歐美回港，輸入個案或會大增，故公立醫院服務會作出調節，希望市民諒解，強調不會一刀切刪減服務。他提到，當中要減少非緊急服務，騰空二線病床，因為不少患者都是長者，故預料不少年長病人須由醫院接收，並預告由於病情可能較嚴重，未來會減少非緊急手術，而且亦會調配人手至亞博社區治療設施幫手，並一會影響部份服務。

他又公布，瑪嘉烈醫院有一名住院病人初步確診，涉及一名內科病房82歲女病人。她早於11月14日因為有痰入院，當時有發燒有氣喘，並已安排入住隔離病房，當時檢測結果呈陰性，其後她於11月16日轉入普通內科病房，11月27日再轉入荔景大樓內科病房。不過昨日安排出院時接受檢測，發現是呈陽性，並於抽血做抗體測試時結果仍是陽性，現已再轉入隔離病房治理，情況穩定。

由於曾有33名病人曾同住同一病格，全部會列為緊切接觸者，當中有14人已出院，已將資料交衞生防護中心跟進，其中已有4名病人因自身疾病離世，其餘15人要接受隔離檢疫，已安排測試，暫時全部都是陰性，有10醫護人員曾協助抽痰時，未有個人防護裝備，亦列為緊密接觸者，需隔離檢疫。由於病人未曾與確診人士同住一病格，會與衞生防護中心一起調查源頭。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻，出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增90宗確個案，其中輸入個案11宗，69宗本地個案中，有31宗是未有感染源頭，19宗與其他關連個案，跳舞群組再多21人染疫，當中有12人是由檢疫中心送院。

至於日出康城9期地盤群組，再多5宗個案，都是同一地盤的工作人員。另方樹泉日間活動中心暨宿舍再多2名宿友確診，另百樂護老院亦再有一名宿友中招。

張竹君指，李潤田中學一名老師亦確診，由於全港已停課故毋須再要求學校停課，該名老師於11月29日起不舒服，而於11月27日是最後上課日。另有一名日間早更的士司機確診，他曾駕駛過數輛的士，車牌號碼稍後公布。

增90宗確診31宗源頭不明 御滿屋壽司師傅中招 發病後仍有返工

另深圳早前公布有一宗香港跨境司機確診，其香港的家人亦證實染疫，由於其發病時間是11月25日，故可能由他感染了該名司機。患者本身在旺角御滿屋做壽司部廚師，有9名密切接觸者，餐廳要停業14日。

【13:38】消息指，本港今天新增92宗確診個案。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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新冠肺炎｜第四波疫情仍嚴峻 何栢良指出政府三大防疫不足

【10:00】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，政府在防疫上仍有最少三方面不足，其一是雖然推出了強制檢測，但無徹底落實，例如無向強制檢測的食肆取客人名單，仍單靠市民自發檢驗；其二是難以確保入境者樣本質素的問題，令檢測出現漏洞，呼籲設指定酒店及專人採樣。對於限聚令等定額罰款有可能提升至一萬元，他稱更加關注政府有否調查室內場地的違規行為，「查咗未？檢控咗未？」限聚令｜消息指定額罰款增至一萬元 專家：對窮人苛刻、或違原意【09:30】呼吸系統專科醫生梁子超今天（3日）在電台節目表示，香港貧富懸殊嚴重，若提升罰款至一萬元，對低收入人士十分苛刻，包括外傭，「有錢就唔使被人告，無錢就被告？」他又指出，若罰款加至一萬元後，不少被罰款者都無經濟能力繳款，就需法庭處理事件，但設定額罰款本來是為了方便執法，做法或有違原意，亦對法庭造成壓力。他認為最重要的是政府是否真的執法，而非在於罰款的金額。

▼限聚令收緊前夕晚市情況▼

羅致光：無計劃推第三期保就業 寧願製造就業機會而非派錢【08:30】勞工及福利局局長羅致光指，政府無計劃推第三期「保就業」計劃，因為寧願製造就業機會而非派錢，認為製造職位是製造希望給市民，政府會創造3萬個臨時職位，包括設本地回收廠房，料有數千個職位，又會加快修葺一些破損設施，以製造職位空缺。

新冠肺炎｜5000元確診津貼 羅致光：至今有2人申請 1宗已獲批

【08:00】勞工及福利局局長羅致光在電台節目表示，至今接到2宗申請，當中1人獲批。被問到若有市民用盡了有薪病假，是否符合條件申請津貼時，他稱若該人需長期留院，都會受到影響，可以申請。

【08:00】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日直言，疫情未見回落，未知何時確診數字才會下降。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也形容疫情「唔知幾時到頂」。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，第四波最差的時間仍未來臨，追蹤及檢測仍做得未夠好，源頭不明個案佔很高百分比，未能回落之餘還有上升趨勢，預計追蹤滯後，或會再次導致高危群組間出現爆發。

抗疫專家料第四波疫情未到頂 最多每日逾120宗 促改善追蹤滯後

【01:30】衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜。其中凱旋門摩天閣再多一名女確診者；此外，九龍塘金巴倫道豪宅地段亦有一名82歲婆婆確診。

而確診患者居於各大型屋苑及屋邨，包括港島華貴邨、九龍城環海東岸、觀塘麗港城及沙田名城一期，亦有確診者報稱居於油麻地果欄。

確診大廈｜豪宅地段金巴倫道再現患者 有人報稱住油麻地果欄

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【01:10】衞生署衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，新增26間食肆「上榜」，包括尖沙咀「The One Gram cafe & pancakes」、K11 Musea 商場的日式西餐廳「 Camellia」、圓方居酒屋「Obihiro Hageten」、東薈城 「Cova Pasticceria & Confetteria」等。

確診食肆｜26間餐廳「上榜」 患者曾到Gram班戟店、東薈城Cova

昨日總覽：

有片｜亞博社區治療設施驚見患者除罩閒談 醫管局：所有人要自律

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新冠肺炎｜中央支援改建「方艙醫院」明啟用 負壓艙首曝光

養和醫院爆疫 袁國勇調查揭確診癌症患者家人探訪 曾除罩食薄餅

限聚令｜昂坪纜車每卡可坐4人但只限同行親友 市集關閉娛樂設施

工展會開幕前10天 突宣布延期舉行 倘未能補辦僅退回八成參展費

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新冠肺炎｜港增103宗確診 方樹泉急增39宗 康城地盤再增14宗

73歲尼泊爾婦不治 完成檢疫期才確診 曾被專家列疑似第四波源頭

新冠肺炎｜據悉遠東發展旗下4間酒店有意作檢疫用途 供1400間房

限聚令｜婚禮突削至20人 新人行禮前始獲通知 舅父都無法觀禮