新冠肺炎．最新｜增90宗確診31宗無源頭　御滿屋廚師中招須停業

【限聚令、停課、日出康城】第四波疫情仍未受控，本港昨(2日)新增103宗確診，本地無源頭個案達15宗，累計6,500宗個案。另外，昨半日已錄得大概70宗初步確診個案。 養和醫院接連錄得確診個案，港大微生物系講座教授袁國勇調查後，發現相關個案都曾「除罩」飲食，呼籲市民盡力抗疫，保持社交距離。他形容高峰期時每日可能新增120宗個案。

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【17:26】劉家獻重申，該名82歲瑪嘉烈醫院女病人，在昨日驗抗體呈陽性，即代表她已康復，傳染性不高，但她體內何時有抗體仍要繼續調查。

【17:15】張竹君指，衞生署今天開始，已租用荃灣絲麗酒店，將全幢作為檢疫中心，涉及400個單位。

她又透露，今日暫錄得逾60宗初步確診個案。

【17:00】張竹君指，雖然歌舞群組患者開始減少，但要留意病毒的傳染性非常高，今日亦有31宗無源頭個案，情況令人擔心，提醒市民倘去過高危便應做檢測。她又指，跳舞群組多達500、600人，不少人都會有好多社交活動，相信已擴散到好多社區層面，而很多又無病徵，「隔咗幾層，接觸者的接觸者。」「咁樣就搵唔返源頭，歌舞群組已滲透社會每一個角落。」

她又提到，今日公布的跨境司機家人確診，是一名御滿屋廚師，由於他11月25日發病，但30號有上班，故曾進食的壽司是否高危，要視乎其手部衞生，「高危食物喺疫情下，大家可免就免。」

【16:50】由於瑪嘉到的女病人曾住院2星期，劉家獻指在做追蹤調查，現時不排除入院前或入院後感染。現時會先檢驗同一病房病人，而所有員工都會做測試。該名女病人入院前是住在禮賢會葵盛東護老安老院，當局會安排做測試。

【16:35】劉家獻指，截至今早9時，過去24小時醫管局系統收到須呈報的99宗個案，並有29名病人康復出院，至今累計5,423病人出院。至今仍有928名確診病人分別在醫管局21間醫院及亞博社區治療設施留醫。其中，有21危殆，17人情況嚴重，餘下890人情況穩定。

劉家獻又指，因應近日疫情嚴峻，社區有較多個案，公立醫院亦發現較多在社區感染人士，預計聖誕節會有更多港人由歐美回港，輸入個案或會大增，故公立醫院服務會作出調節，希望市民諒解，強調不會一刀切刪減服務。他提到，當中要減少非緊急服務，騰空二線病床，因為不少患者都是長者，故預料不少年長病人須由醫院接收，並預告由於病情可能較嚴重，未來會減少非緊急手術，而且亦會調配人手至亞博社區治療設施幫手，並一會影響部份服務。

他又公布，瑪嘉烈醫院有一名住院病人初步確診，涉及一名內科病房82歲女病人。她早於11月14日因為有痰入院，當時有發燒有氣喘，並已安排入住隔離病房，當時檢測結果呈陰性，其後她於11月16日轉入普通內科病房，11月27日再轉入荔景大樓內科病房。不過昨日安排出院時接受檢測，發現是呈陽性，並於抽血做抗體測試時結果仍是陽性，現已再轉入隔離病房治理，情況穩定。

由於曾有33名病人曾同住同一病格，全部會列為緊切接觸者，當中有14人已出院，已將資料交衞生防護中心跟進，其中已有4名病人因自身疾病離世，其餘15人要接受隔離檢疫，已安排測試，暫時全部都是陰性，有10醫護人員曾協助抽痰時，未有個人防護裝備，亦列為緊密接觸者，需隔離檢疫。由於病人未曾與確診人士同住一病格，會與衞生防護中心一起調查源頭。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻，出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增90宗確個案，其中輸入個案11宗，69宗本地個案中，有31宗是未有感染源頭，19宗與其他關連個案，跳舞群組再多21人染疫，當中有12人是由檢疫中心送院。

至於日出康城9期地盤群組，再多5宗個案，都是同一地盤的工作人員。另方樹泉日間活動中心暨宿舍再多2名宿友確診，另百樂護老院亦再有一名宿友中招。

張竹君指，李潤田中學一名老師亦確診，由於全港已停課故毋須再要求學校停課，該名老師於11月29日起不舒服，而於11月27日是最後上課日。另有一名日間早更的士司機確診，他曾駕駛過數輛的士，車牌號碼稍後公布。

增90宗確診31宗源頭不明 御滿屋壽司師傅中招 發病後仍有返工

另深圳早前公布有一宗香港跨境司機確診，其香港的家人亦證實染疫，由於其發病時間是11月25日，故可能由他感染了該名司機。患者本身在旺角御滿屋做壽司部廚師，有9名密切接觸者，餐廳要停業14日。

【13:38】消息指，本港今天新增92宗確診個案。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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新冠肺炎｜第四波疫情仍嚴峻 何栢良指出政府三大防疫不足

【10:00】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，政府在防疫上仍有最少三方面不足，其一是雖然推出了強制檢測，但無徹底落實，例如無向強制檢測的食肆取客人名單，仍單靠市民自發檢驗；其二是難以確保入境者樣本質素的問題，令檢測出現漏洞，呼籲設指定酒店及專人採樣。對於限聚令等定額罰款有可能提升至一萬元，他稱更加關注政府有否調查室內場地的違規行為，「查咗未？檢控咗未？」限聚令｜消息指定額罰款增至一萬元 專家：對窮人苛刻、或違原意【09:30】呼吸系統專科醫生梁子超今天（3日）在電台節目表示，香港貧富懸殊嚴重，若提升罰款至一萬元，對低收入人士十分苛刻，包括外傭，「有錢就唔使被人告，無錢就被告？」他又指出，若罰款加至一萬元後，不少被罰款者都無經濟能力繳款，就需法庭處理事件，但設定額罰款本來是為了方便執法，做法或有違原意，亦對法庭造成壓力。他認為最重要的是政府是否真的執法，而非在於罰款的金額。

▼限聚令收緊前夕晚市情況▼

羅致光：無計劃推第三期保就業 寧願製造就業機會而非派錢【08:30】勞工及福利局局長羅致光指，政府無計劃推第三期「保就業」計劃，因為寧願製造就業機會而非派錢，認為製造職位是製造希望給市民，政府會創造3萬個臨時職位，包括設本地回收廠房，料有數千個職位，又會加快修葺一些破損設施，以製造職位空缺。

新冠肺炎｜5000元確診津貼 羅致光：至今有2人申請 1宗已獲批

【08:00】勞工及福利局局長羅致光在電台節目表示，至今接到2宗申請，當中1人獲批。被問到若有市民用盡了有薪病假，是否符合條件申請津貼時，他稱若該人需長期留院，都會受到影響，可以申請。

【08:00】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日直言，疫情未見回落，未知何時確診數字才會下降。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也形容疫情「唔知幾時到頂」。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，第四波最差的時間仍未來臨，追蹤及檢測仍做得未夠好，源頭不明個案佔很高百分比，未能回落之餘還有上升趨勢，預計追蹤滯後，或會再次導致高危群組間出現爆發。

抗疫專家料第四波疫情未到頂 最多每日逾120宗 促改善追蹤滯後

【01:30】衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜。其中凱旋門摩天閣再多一名女確診者；此外，九龍塘金巴倫道豪宅地段亦有一名82歲婆婆確診。

而確診患者居於各大型屋苑及屋邨，包括港島華貴邨、九龍城環海東岸、觀塘麗港城及沙田名城一期，亦有確診者報稱居於油麻地果欄。

確診大廈｜豪宅地段金巴倫道再現患者 有人報稱住油麻地果欄

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【01:10】衞生署衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，新增26間食肆「上榜」，包括尖沙咀「The One Gram cafe & pancakes」、K11 Musea 商場的日式西餐廳「 Camellia」、圓方居酒屋「Obihiro Hageten」、東薈城 「Cova Pasticceria & Confetteria」等。

確診食肆｜26間餐廳「上榜」 患者曾到Gram班戟店、東薈城Cova

昨日總覽：

有片｜亞博社區治療設施驚見患者除罩閒談 醫管局：所有人要自律

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工展會開幕前10天 突宣布延期舉行 倘未能補辦僅退回八成參展費

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