新冠肺炎．最近｜確診個案突破6500宗　抗疫專家料高峰期仍未到

【限聚令、停課、日出康城】第四波疫情仍未受控，本港昨(2日)新增103宗確診，本地無源頭個案達15宗，累計6,500宗個案。另外，昨半日已錄得大概70宗初步確診個案。 養和醫院接連錄得確診個案，港大微生物系講座教授袁國勇調查後，發現相關個案都曾「除罩」飲食，呼籲市民盡力抗疫，保持社交距離。他形容高峰期時每日可能新增120宗個案。 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也形容疫情「唔知幾時到頂」，疫情能否緩和，在於市民能否遵守最新的防疫規定，及私人企業會否跟隨在家工作的安排，令人流可有所減少。

公務員WFH．持續更新｜政府服務調整總覽 食環潔淨服務維持正常

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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▼限聚令收緊前夕晚市情況▼

【08:00】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日直言，疫情未見回落，未知何時確診數字才會下降。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也形容疫情「唔知幾時到頂」。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，第四波最差的時間仍未來臨，追蹤及檢測仍做得未夠好，源頭不明個案佔很高百分比，未能回落之餘還有上升趨勢，預計追蹤滯後，或會再次導致高危群組間出現爆發。

抗疫專家料第四波疫情未到頂 最多每日逾120宗 促改善追蹤滯後

【01:30】衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜。其中凱旋門摩天閣再多一名女確診者；此外，九龍塘金巴倫道豪宅地段亦有一名82歲婆婆確診。

而確診患者居於各大型屋苑及屋邨，包括港島華貴邨、九龍城環海東岸、觀塘麗港城及沙田名城一期，亦有確診者報稱居於油麻地果欄。

確診大廈｜豪宅地段金巴倫道再現患者 有人報稱住油麻地果欄

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【01:10】衞生署衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，新增26間食肆「上榜」，包括尖沙咀「The One Gram cafe & pancakes」、K11 Musea 商場的日式西餐廳「 Camellia」、圓方居酒屋「Obihiro Hageten」、東薈城 「Cova Pasticceria & Confetteria」等。

確診食肆｜26間餐廳「上榜」 患者曾到Gram班戟店、東薈城Cova

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