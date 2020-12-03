東北季侯風影響今晚跌7度　明早市區下降至14度　多區僅12度

東北季候風正影響廣東，為當區帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，且日夜溫差較大；今早(3日)天文台錄得最低氣溫15.9度，是今年入冬以來的最低紀錄。 天文台料本港今日最高溫達21度，惟明早(4日)料市區氣溫下降至14度，新界再低兩三度，大埔、上水、石崗僅12度；而打鼓嶺僅11度；並且吹4至5級北風。

(天文台網頁截圖)

東北季候風正影響廣東，天文台料本港下午及今晚天晴乾燥，晚上清涼，吹和緩至清勁北風，離岸間中吹強風；而受清勁至強風程度的東北季候風影響，本港天文台錄得最低氣溫 15.9 度，是今年入冬以來的最低紀錄 ；而大帽山僅錄得6.8度。

天文台預計，本港明日(4日)清晨時份，大部份地區氣溫不高於14度，部份如打鼓嶺僅11度；大埔、上水、石崗僅12度。(天文台網頁截圖)

天文台料未來數天天晴乾燥，日夜溫差較大而明日(4日)及星期六早上天氣相當清涼，市區氣溫下降至14度，新界再低兩三度。

天文台預計本港明日(4日)介乎14至21度，而在清晨時份，本港部份地區如打鼓嶺僅11度；大埔、上水、石崗僅12度。

(天文台網頁截圖)

預料下週中後期季候風緩和，華南沿岸地區氣溫會逐步回升；本港至按九天天氣預報，自下周日(6日)起，氣溫亦回升介乎16至22度。

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