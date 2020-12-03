鄧麗君展覽　中環港鐵站展出約百件衣物首飾唱片封套　免費觀看

今年為鄧麗君逝世25周年，惟因疫情下限制群眾聚集，難以舉辦多項活動。香港鄧麗君歌迷會在港鐵中環站J出口的「港鐵·藝術」展場，展出約百件鄧麗君展品，當中更有多套鄧麗君在拍攝唱片封套時的裙及多對首飾，免費讓港人參觀，為港人在低氣壓的環境下打氣。

展包括鄧麗君成名唱片「晶晶」

展覽分為4個部分，包括唱片封套、演出照片、衣飾及歌迷製作的紀念品。由於今年為歌迷會創會44年，會長張艷玲（阿張）指，特意精選了40多張唱片封套，包括鄧麗君成名作「晶晶」，亦有後來到日本發展時的唱片等。

展出的多張相片，阿張表示每張都很喜歡，但要數最喜歡的，是鄧麗君約15歲時穿上白裙在台灣拍攝的照片，認為當中天真神情引人入勝。

現場所有衣物首飾都為鄧麗君親自穿戴過，更有相片助證，其中一指耳環更為鄧麗君在「愛像一首歌」唱片封套照片所佩戴。



受疫情影響 未能辦籌款餐舞會、演唱會

今年為鄧麗君逝世25年，阿張說，歌迷會本來準備了多項活動，如籌款餐舞會、演唱會等，讓公眾一同紀念鄧麗君，惟因應疫情一一需要取消，只剩是次展覽。她期望，中環港鐵站可有較多人流，讓更多人參觀。

展覽由即日起開放至12月31日，免費開放。