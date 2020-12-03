增90宗確診31宗源頭不明　御滿屋壽司師傅中招　發病後仍有返工

本港新冠肺炎疫情持續蔓延，本港今日新增90宗確診個案，較昨日稍回落，但源頭不明個案高達31宗，創第四波疫情新高。 至於跳舞群組再增21宗個案，東華三院李潤田紀念中學亦有一名女教師確診。值得注意是，旺角御滿屋一名壽司部男廚師確診，為早前確診、內地通報的跨境司機家人，他早於11月25日已發病，最後上班日期是11月30日。

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截至今日凌晨零時，在過去24小時本港再新增90宗確診個案（個案編號6501至6590），當中11宗為輸入個案，分別來自印尼、菲律賓、尼泊爾、日本、法國、俄羅斯。

本地確診個案方面，21名患者屬於跳舞群組，當中12人從檢疫中心發現；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍新增兩名院友確診；日出康城9期地盤再多五名工作人員確診，大部分個案主要在一座工作，暫未見其他地方有爆發情況，地盤仍有約300名工人在等檢測結果；新蒲崗百樂護老院亦再多一名院友確診。

東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍再多兩名院友確診。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

御滿屋壽司師傅中招 為早前確診跨境司機家人

另有一宗個案與早前一名於深圳確診的中港貨車司機相關，屬染疫司機的33歲家人（第6556宗）。患者在11月25日開始不適，在旺角御滿屋日本料理的壽司部任廚師，11月30日最後上班，同部門9名同事需檢疫，其他員工會安排檢測，餐廳需停業14日。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩人因是同住家人，明顯有流行病學關聯，今日確診個案在11月25日發病，屬無源頭個案，曾與朋友聚會及打麻將，而司機則在29日發病，從發病日期估計司機是被家人感染。她又指，曾進食的壽司是否高危要視乎廚師手部衞生，「高危食物喺疫情下，大家可免就免」，食客有擔心可自行檢測，該食肆如有食客亦確診要列入強制檢測。

李潤田紀念中學教師確診

此外，東華三院李潤田紀念中學一名30歲中學女教師（第6504宗）確診，11月29日開始不適，27日最後上學。而養和醫院洗腎中心早前確診患者的86歲鄰床病人（第6533宗）確診，在12月1日發病。另有一名60歲早更的士司機（第6588宗）確診，曾駕駛數輛的士，在11月27日發病。

感染源頭不明個案增加至31宗，再創第四波疫情新高。張竹君承認情況令人疑慮，因患者無高風險因素，曾到訪地點遍及港九多區，加上因不是列為密切接觸者，成社區隱形傳播者，希望市民留意自己有否病徵，若有不適應盡快看醫生及檢測。