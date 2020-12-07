啓思校長不滿通識改革零諮詢　斥高官不明政策衝擊：請林鄭來觀課

教育局日前公布通識科精簡課程方案，雖然維持必修必考，但課時將削減一半、只設達標及不達標兩級制，同時取消獨立專題探究（IES）。啓思中學校長Anthony Adames接受訪問時談及通識科，直言不滿當局未有全面諮詢教育專業界別，他質疑：「有多少官員（Policy Maker）的子女是在本地接受教育？他們怎會明白政策所帶來的衝擊？」 Adames強調，學校會教授《國安法》下的「紅線」，例如不會教「港獨」，但同時會堅持原有的教學理念，培養學生認識香港及內地、放眼世界，「希望林鄭月娥可親自來看看本校的通識課堂實況」。另外，雖然本港近來出現「移民潮」，啓思中學至今只有約6名學生退學，更有香港學生因新型冠狀病毒肺炎疫情，從美國加州回流到該校升讀高中。

被問及對最近當局公布的通識科課程改革有甚麼看法，Anthony Adames說：「我很失望，為何教育局不是與校長們直接對話，而是透過傳媒『溝通』？」（鄺曉斌攝）

位於將軍澳的啓思中學是一所直資學校，高中課程同時提供國際預科文憑（IBDP）及本地中學文憑試（DSE）課程，讓學生自行選擇，兩者的學生比例約佔45%及55%，全年學費逾8.3萬港元。



談通識科：學校責任是傳授他們分辨資訊 判斷對錯

於今年8月接任校長的Anthony Adames接受訪問時，談及對最近當局公布的通識科課程改革的看法，他指：「我很失望，為何教育局不是與校長們直接對話，而是透過傳媒『溝通』？」他以中五學生為例，很快便會年滿18歲可申請成為選民並投票，學校的責任便是傳授他們分辨資訊、判斷對錯、多角度思考，讓他們有足夠能力作個人選擇，「我希望林鄭月娥可親自來看看本校的通識課堂實況。」

Adames引述學校課程檢討專責小組的報告，當中完全沒有建議將評級改為達標或不達標兩級制，亦無建議將課時減半，他質疑決定並非基於教育需要，而是有其他因素：「有多少官員（Policy Maker）的子女是在本地接受教育？他們怎會明白政策所帶來的衝擊？」他對當局未有聆聽學校、師生的聲音感到失望，認為任何課程均有改善空間，但需要循教師、教育業界及專家的建議進行。

今年美國爆發新冠肺炎疫情，邱紫軒（左二）在父母安排下本學年回香港升讀中五。另一名本地學生黃茜渝（右二）為IB課程學生，她指未來計劃到英國伯明翰大學就讀戲劇課程。（鄺曉斌攝）

冀學生具分析及思考能力 學校不會教「港獨」

不論通識科如何改動，Adames強調，啓思中學作為一所直資及IBDP學校，會延續原有的教育理念，期望學生能具備分析及思考能力、內地及國際視野，但強調不會教「港獨」，本身是澳洲籍的他說：「正如我不會說『塔斯曼尼亞獨立』一樣。」在《港區國安法》通過後，他認為不論教師或學生，均需認識箇中「紅線」。學校新學年至今共6名學生退學 有逾10名學生插班入讀

本港最近出現「移民潮」，但Adames明言由新學年至今只有6名學生退學，另有逾10名學生申請插班就讀中二至中五級，亦有海外留學的港生回流就讀。

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本港最近出現「移民潮」，但Adames明言由新學年至今只有6名學生退學。（鄺曉斌攝）

到美升讀中學生 因疫情返港讀書

該校中五學生邱紫軒，10歲時由深圳移民香港，在本地主流學校就讀小學及初中，中四時到美國加州一間私立高中升學。

然而，今年美國爆發新冠肺炎疫情，邱紫軒在父母安排下本學年回香港升讀中五，她直言需重新適應DSE課程，但銜接時間不算太長，過往所學的知識大多可過渡應用。對於通識科，她則認為可以學習到環保議題、香港及世界的現況。

校長Adames回應指，部分家長擔心海外國家的疫情，實際上可考慮回流到香港就讀具有國際課程背景的直資學校，同讓能裝備學生的中英文能力，以至可學習第三語言；若未來計劃移民或到海外升學，學生亦能具備足夠競爭力。