新冠肺炎．最新｜今日初步確診逾80人　海關總部食堂收銀員染疫

第四波疫情持續嚴峻，本港今日（4日）新增112宗新冠肺炎確診個案，當中36宗屬源頭不明，而「跳舞群組」再增加17人；此外，瑪麗一名38歲男病人昨晚(3日)離世，成本港最年輕死者；該名男病人屬長期病患，他於11月28日入院，情況嚴重同日確診，病人亦同時感染到甲型流感，病情持續惡化，至昨晚11時許離世，即累計, 本港已有112人離世。 另外，消息指，行政會議通過將違反限聚令、口罩令等的罰款，由目前2,000元增至5,000元，增幅為1.5倍；而為抗疫，旅發局宣布「香港繽紛冬日巡禮」中環皇后像廣場將不會豎立聖誕樹；不會舉辦「除夕倒數」及「新春節慶」的初一花車巡遊。

新冠肺炎｜院舍員工強制檢測 也可到5個流動採樣亭即場採樣

【22:08】新冠肺炎第四波疫情持續，政府日前宣布要求安老院、殘疾人士院舍和護養院員工接受強制病毒檢測。社會福利署今日指，除可到社區檢測中心或為為員工而設的臨時檢測中心外，也可前往五個流動採樣亭作即場檢測。

【21:30】海關公布，在北角海關總部大樓職員食堂工作的女收銀員初步確診2019冠狀病毒病，她最近一次當值日期為本周二（1日），至昨日（３日）因身體不適前往醫院求醫，目前已入院接受治療。因應政府於本周三（2日）起實施的僱員特別上班安排，該食堂已於同日起暫停營業。

新冠肺炎｜周四確診Skypark住客情況轉嚴重 百樂護老院院友危殆

【20:12】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，今日再增112宗確診個案，一名38歲男患者離世。根據醫院管理局更新資料，今日再多6名確診患者情況轉為嚴重，包括1名於昨日（３日）報告確診的旺Skypark住客，為一名77歲女子，當時無病徵。

此外，今日再多4名危殆病人，包括兩名由昨日情況嚴重的患者，分別為跳舞群組患者及新蒲崗百樂護老院的院友。

限聚令、口罩令、強制檢測令定額罰款 本月11日起增至$5000

【19:54】政府今日公布將就《預防及控制疾病條例》（第599章）下的附屬法例修訂刊憲，違反限聚令、口罩令或強制檢測令，定額罰款金額由2,000元提升至5,000元，本月11日（下周五）生效。

新冠肺炎｜居東涌混種短毛貓病毒測試呈陽性 漁護署指暫無病徵

【19:50】漁農自然護理署公布，該署接收的一隻貓隻對對病毒測試呈陽性反應，沒有任何病徵，漁護署會繼續為該貓隻進行密切監察及反覆測試。。有關個案涉及一隻居於東涌的混種短毛貓，由於其畜養人為確診個案的密切接觸者，貓隻於本月1日被送到漁護署接受檢疫。

新冠肺炎｜酒吧業憤為歌舞群組「埋單」 聖誕未能復業料失30億

【19:35】新冠肺炎第四波疫情爆發，政府再次勒令酒吧停業。酒吧業界批評政府每次疫情爆發都拿酒吧業界「開刀」不公平，尤其第四波疫情爆發於歌舞群組，卻要酒吧業界幫他們「埋單」；以往12月聖誕是酒吧業界旺季，整個業界營業額可高達30億元，但隨着酒吧關閉，每間酒吧的損失都非常嚴重，加上到了1月淡季，即使到時酒吧能重開亦難以修補損失，料明年或多達一半酒吧結業，最少2萬員工失去工作。

新冠肺炎｜Skypark四人染疫 到訪市民：如見告示或即刻調頭走先

【19:17】衞生防護中心昨晚（3日）更新確診者住宅名單，其中位於旺角鬧市的Skypark新增4名確診者，當中一人潛伏期間曾前往紅館觀看張敬軒演唱會。有到Skypark探訪朋友的陳先生指不知道大廈有4人確診，得悉後認為大廈張貼的告示不足夠，又笑言如果見到有相關告示「我可能會即刻調頭走先」。亦有住客表示，會減少回到住所，但認為「擔心唔嚟」，會先「做好自己」。

張敬軒演唱會｜康文署安排受影響員工檢測 持陰性結果才允復工

【19:10】英皇娛樂表示，八場張敬軒演唱會一共有200多人參予台前、幕後工作，當中屬於英皇娛樂旗下一共有33人，於紅館參予此項目，包括主角張敬軒在內的29人已接受了病毒檢測，截至黃昏6時，已經得到19個報告全部呈陰性，包括張敬軒，餘下報告仍有待陸續檢測結果。

英皇娛樂表示，下午剛剛亦收到衛生防護中心電話，曾到場欣賞演出的感染者座位位置如下：

11月22日( 黃閘 75段 7行 )

11月27日 ( 紅閘 17行、觀眾忘記了段數)

11月28日(黃閘 74段，B行 )

11月29日 ( 黃閘 74段，12行 )

【18:37】醫院管理局公布截至上午9時，過去24小時共有42名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有5,465名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用670間負壓病房，合共1,216張負壓病床，現時共有978名確診病人分別於21間公立醫院及社區治療設施留醫，其中23人情況危殆，21人情況嚴重，其餘934人情況穩定。

張敬軒紅館演唱會4觀眾確診 楊千嬅6場演唱會宣布取消

【17:43】原定於本月23日起在紅館舉行的《AIA呈獻MY GRATITUDE 25楊千嬅演唱會2020》，主辦單位公布取消全部6場演出，已購票的觀眾毋須於9日起前往城市售票網取票，相關退票安排將於本月23日前公布，提醒觀眾留意。

【17:00】年輕男病人逝世，是否首宗甲流及新冠夾擊, 治療情況?瑞德西韋？其他患者出現此情況? 演唱會有否環境感染? 有否密切接觸者?如何介定? 三紅館患者的住所SKYPARK、耀安邨，亦有其他人確診，是大廈傳播鏈?還是同住?

劉家獻指，不確診是否唯一或第一宗，之前有研究指, 兩個病毒同時感染，併發及康復均會有大影響，病人入院翌日已轉差，支援性治療，有氧氣，有給抗生素，干擾素，瑞德西韋都有, 但對藥物反應不太好，持續惡化，至昨晚離世。

張竹君指， 4位曾到演唱會確診者，有3人家人確診，２人較早發病，一人同日發病，一般一起去演唱會的朋友會約食飯，故會送檢疫， 其他坐得比較遠。另有一人暫時找不到源頭，坐紅區17行。

【16:55】37歲女警是否編號6675， 發病後兩天有否工作? 有否高危活動及如何感染？現時初確數字？佛教醫院女病人為何無篩查, 是否環境染?幾多醫護要檢測?

本港現時有80多宗初步確診個案。張君指女警個案看不到有甚麼特別因素， 但因曾一起進食，家人會送檢疫。

劉家獻指，佛教醫院女病人 今年3月已入住佛教醫院，中間兩次做新冠測試，都是陰性，6月、8月都有做，現要追蹤調查，（排除環境污染 ？）只是剛得知，要視乎不同人的接觸及傳染途徑，感染控制專家開會中。

新冠肺炎｜張敬軒演唱會4觀眾患者發病日期曝光 1人感染源頭不明

【16:50】演員會確診者是否坐得很近？其他觀眾幾大風險？公用廁所？家屬感染機會大定從演唱會感染大？ 確診數持續高是否不受控？

張竹君指，未確定風險，不肯定是否群組，所以正進行一概做法，為員工／表演者檢測，確診人數是仍上升，無源頭都是高過昨天，暫未見到任何向下的趨勢。

新冠肺炎｜38歲男患者同時染甲型流感昨離世 疫情以來最年輕死者

瑪麗醫院一名38歲男長期病患者，同時感染新冠肺炎及甲型流感，最終於昨晚離世。（資料圖片）

【16:45】 瑪麗醫院38歲逝世男病人，長期病患咩病, 是否因有流感病毒而死?醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，他是神經系統問題，有研究指,同時患上流感及新冠, 併發症比單一病況是更差，呼籲接種流感疫苗打針。



【16:40】四位人士曾去過演唱會，相關個案編號為?曾到演唱會的患者兩名家人亦確診，是否發病源頭, 會否是發病後去看？觀眾需否擔心? 需否強測?

張竹君指，現時未算群組，不會透露個案編號，病人家人於11月30日喉痛，其中一人無病徵係檢測；至12月1日發病。兩位人士家屬比他們早幾天，以兩天發病，暫時不覺得是爆發或者群組，但會留意情況。



【16:35】瑪麗一名38歲男病人昨晚離世，個案編號為6272，屬長期病患，他於11月28日入院情況嚴重同日確診，亦有1家人確診，故被列為密切接觸，病人亦感染到甲型流感，病情持續惡化，至昨晚11時許離世。 佛教醫院有53歲女病人初步確診，其入住內科病房日前有護士確診，現正進行接觸追蹤； 博愛醫院有1名76歲男病人因長期病患入住急症，篩查後發現屬初步確診，已馬上轉隔離病房，同一病格有五病人，已被列密切接觸者；有護士只戴外科口罩,要檢疫觀察。新冠肺炎｜增112宗確診 36宗無源頭 兩名中學生染疫

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時增112 宗確個案，36 宗無源頭，其他全屬相關個案，當中筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍增加9名員工及1名員工家人確診，合共有43院友及１家人確診。



此外，跳舞群組多了17宗個案； 日出康城9期地盤群組多了5位員工及2家人確診，合共有27宗工作人員及5名家人確診；而五旬節永光書院及西灣河香港中國婦女會中學共有兩名學生診確診，學校已停面授課堂。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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新冠肺炎｜消息：行會通過違限聚令口罩令罰款加1.5倍至5000元

【15:58】消息指，行政會議通過將違反限聚令、口罩令等的罰款，由目前2,000元增至5,000元，增幅為1.5倍。據了解，為加強阻嚇性，特首林鄭月娥上周表明，會將罰款「數以倍計」提高，行會早前「同意」增至10,000元，但在社會引起反彈，最終行會調低至5,000元。

【15:20】旅遊發展局公布，抗疫的大前提下，多項大型活動 ─ 「香港繽紛冬日巡禮」、「除夕倒數」及「新春節慶」，將會有不同安排，其中除夕煙花倒數及農曆新年初一花車巡遊會取消。

至於今日(12月4日)起至明年1月3日舉行的「香港繽紛冬日巡禮」，因須保持社交距離的關係，中環皇后像廣場將不會豎立聖誕樹，但會推出虛擬版的聖誕小鎮，市民及旅客可安坐家中學習不同類型的手作，如製作聖誕花環及燭台等，感受節日氣氛。

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【13:40】因應疫情再度爆發，政府於黃大仙廣場安排流動採樣亭為市民進行免費檢測，服務時間為上午10時至晚上8時。採樣亭運作前半小時已有三十餘人排隊。

對於澳門於本月已有疫苗可供應，有市民認為香港政府「樣樣慢半拍」，認為疫苗供應應越早越好；對於「安心出行」應用程式，有市民認為私隱不足，「去到邊度都check住咁」。

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【13:37】香港田徑總會及渣打銀行今（4日）宣布，早前公佈延期之渣打香港馬拉松2021，將訂於明年10月24日（星期日）舉行。大會表示，鑑於疫情變化及政府防疫措施對賽事安排的影響，將會繼續與相關政府部門保持緊密聯繫及就賽事作出相應準備。至於有關賽事詳情及報名安排，大會將於稍後公佈。

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【13:33】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，近日有確診者曾觀賞演唱會。根據衞生署衞生防護中心公布，有多名確診者報稱曾到訪香港體育館，正是本地歌手張敬軒舉行演唱會的日期。張敬軒今日於其社交平台上表示，在昨晚（3日）深夜接到有確診患者在潛伏期期間曾觀看演出，坦言覺得十分擔憂和難過，並對患病的人士致以衷心的慰問，祝願他們早日康復。他又強調演唱會期間，紅館已嚴格實施社交距離措施，所有現場觀眾均必需戴上口罩，全場嚴禁飲食，每晚完場後亦立即作深度清潔。

新冠肺炎｜4確診者曾觀賞張敬軒演唱會 張敬軒：十分擔憂和難過

【12:24】本港新型肺炎個案繼續高企，消息稱今日新增大概112宗確診個案，重返單日逾百宗水平。

【12:21】社會福利署今日（4日）宣布，將設立兩間專為安老院、殘疾人士院舍及護養院員工而設的臨時檢測中心，以方便他們接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測。兩間臨時檢測中心分別為於，香港黃竹坑遊樂場及香港灣仔軒尼詩道籃球場,，分別於今日及明日（12月5日）起投入服務。

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【12:15】本港第四波新冠肺炎嚴峻，病毒蔓延至院舍。筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍昨天（3日）再多39名院友確診，葵盛東護理安老院和新蒲崗百樂護老院亦有人染疫。社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南今天（4日）在港台節目《千禧年代》表示，擔心強制檢測導致前線人手不足，又指多個檢測中心已額滿，冀當局可參考早前自願檢測做法，派員上門採樣。

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11月28日，有三名確診者報稱曾到訪香港體育館，當日為歌手張敬軒舉行演唱會。（資料圖片）

【00:45】衞生署衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，新增17間食肆，包括蘭桂坊「Dragon I」、太古城中心二期「王家沙．花樣年華」、葵涌廣場「丸.．茶手作」等。

此外，有三名確診者報稱於11月28日到訪香港體育館，倘日期無誤，當日是本地歌手張敬軒舉行演唱會的其中一天。

確診食肆｜增17間餐廳上榜 3患者曾訪紅館 當日張敬軒辦演唱會

【00:30】衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，包括超級豪宅地段九龍塘律倫街及大埔聚豪天下等，其中九龍塘律倫街早前已有確診個案，即富商林建岳前妻謝玲玲。

疫情亦繼續蔓延至居屋及公屋，私人屋苑方面，旺角Skypark新增4名確診患者。

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