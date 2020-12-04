新冠肺炎．最新｜消息：行會通過違限聚令口罩令罰款增至$5000

第四波疫情持續嚴峻，本港昨日（3日）新增90宗新冠肺炎確診個案，當中11宗為輸入個案；79宗本地個案中，有31宗源頭不明，48宗與其它個案相關，包括21宗屬「跳舞群組」，5宗與日出康城9期地盤群組有關，該群組亦已累計有25人確診。 昨日亦多一人不治，即累計已有111離世。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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【15:58】消息指，行政會議通過將違反限聚令、口罩令等的罰款，由目前2,000元增至5,000元，增幅為1.5倍。據了解，為加強阻嚇性，特首林鄭月娥上周表明，會將罰款「數以倍計」提高，行會早前「同意」增至10,000元，但在社會引起反彈，最終行會調低至5,000元。

【15:20】旅遊發展局公布，抗疫的大前提下，多項大型活動 ─ 「香港繽紛冬日巡禮」、「除夕倒數」及「新春節慶」，將會有不同安排，其中除夕煙花倒數及農曆新年初一花車巡遊會取消。

至於今日(12月4日)起至明年1月3日舉行的「香港繽紛冬日巡禮」，因須保持社交距離的關係，中環皇后像廣場將不會豎立聖誕樹，但會推出虛擬版的聖誕小鎮，市民及旅客可安坐家中學習不同類型的手作，如製作聖誕花環及燭台等，感受節日氣氛。

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【13:40】因應疫情再度爆發，政府於黃大仙廣場安排流動採樣亭為市民進行免費檢測，服務時間為上午10時至晚上8時。採樣亭運作前半小時已有三十餘人排隊。

對於澳門於本月已有疫苗可供應，有市民認為香港政府「樣樣慢半拍」，認為疫苗供應應越早越好；對於「安心出行」應用程式，有市民認為私隱不足，「去到邊度都check住咁」。

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【13:37】香港田徑總會及渣打銀行今（4日）宣布，早前公佈延期之渣打香港馬拉松2021，將訂於明年10月24日（星期日）舉行。大會表示，鑑於疫情變化及政府防疫措施對賽事安排的影響，將會繼續與相關政府部門保持緊密聯繫及就賽事作出相應準備。至於有關賽事詳情及報名安排，大會將於稍後公佈。

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新冠肺炎｜4確診者曾觀賞張敬軒演唱會 張敬軒：十分擔憂和難過

【12:24】本港新型肺炎個案繼續高企，消息稱今日新增大概112宗確診個案，重返單日逾百宗水平。

【12:21】社會福利署今日（4日）宣布，將設立兩間專為安老院、殘疾人士院舍及護養院員工而設的臨時檢測中心，以方便他們接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測。兩間臨時檢測中心分別為於，香港黃竹坑遊樂場及香港灣仔軒尼詩道籃球場,，分別於今日及明日（12月5日）起投入服務。

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【12:15】本港第四波新冠肺炎嚴峻，病毒蔓延至院舍。筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍昨天（3日）再多39名院友確診，葵盛東護理安老院和新蒲崗百樂護老院亦有人染疫。社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南今天（4日）在港台節目《千禧年代》表示，擔心強制檢測導致前線人手不足，又指多個檢測中心已額滿，冀當局可參考早前自願檢測做法，派員上門採樣。

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11月28日，有三名確診者報稱曾到訪香港體育館，當日為歌手張敬軒舉行演唱會。（資料圖片）

【00:45】衞生署衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，新增17間食肆，包括蘭桂坊「Dragon I」、太古城中心二期「王家沙．花樣年華」、葵涌廣場「丸.．茶手作」等。

此外，有三名確診者報稱於11月28日到訪香港體育館，倘日期無誤，當日是本地歌手張敬軒舉行演唱會的其中一天。

確診食肆｜增17間餐廳上榜 3患者曾訪紅館 當日張敬軒辦演唱會

【00:30】衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，包括超級豪宅地段九龍塘律倫街及大埔聚豪天下等，其中九龍塘律倫街早前已有確診個案，即富商林建岳前妻謝玲玲。

疫情亦繼續蔓延至居屋及公屋，私人屋苑方面，旺角Skypark新增4名確診患者。

確診大廈｜超級豪宅區律倫街再有住戶中招 旺角Skypark急增4患者

昨日總覽：冠肺炎．12.3｜增90宗確診再多一人不治 本港累計111人死

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羅致光：無計劃推第三期保就業 寧願製造就業機會而非派錢

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