新冠肺炎．最新｜累計111人死　確診宗數勢破6600關口

第四波疫情持續嚴峻，本港昨日（3日）新增90宗新冠肺炎確診個案，當中11宗為輸入個案；79宗本地個案中，有31宗源頭不明，48宗與其它個案相關，包括21宗屬「跳舞群組」，5宗與日出康城9期地盤群組有關，該群組亦已累計有25人確診。

昨日亦多一人不治，即累計已有111離世。