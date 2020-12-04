警員北區醫院襲老翁案　前警稱以為同事為事主抹口水　裁行為失當

酒醉六旬老翁去年涉襲警被捕後，在北區醫院內涉遭3警連番襲擊，包括用強光照眼、扯腳毛、用警棍在事主下體位置做出抽插動作等，其中二警承認公職人員行為失當罪，另一警則否認控罪受審，他解釋拍事主面只為叫醒事主，又因他專注看手機，故沒留意另兩同袍襲擊事主，以為兩同僚只是想拍醒事主及為事主抹口水。法官陳仲衡今（4日）裁定不認罪的前偵緝警員亦公職人員行為失當罪成。

三名被告依次為：歐國偉（25歲，軍裝警）、鄧文謙（24歲，軍裝警）和林易昇（30歲，前偵緝警員）。其中歐、鄧二人承認公職人員行為失當罪，林則否認控罪受審。控罪指，三人涉嫌於2019年6月26日在北區醫院身為警員而作出不當行為，即非法襲擊當時被羈押的姓鍾男子。

第三被告林易昇被裁定公職人員行為失當罪成。（資料圖片）

事主遭兩警扯腳毛及襲下體

同為軍裝警的歐和鄧，早前承認的案情指，去年6月25日晚上男事主與途人醉酒爭執，警員到場處理曾被他襲擊，事主後來被捕及被帶到北區醫院，並交由三名被告看管和調查。不過，二人卻在病房內連番襲擊事主，包括強光照眼、扯腳毛、襲擊其下體，事主曾痛至彈起，但兩人未有罷手，更曾用警棍插口，又用警棍在事主下體位置做出抽插動作達6秒，亦有揑住事主的下體。

二人離開時在事主耳邊說出事主家人名字，並威脅道：「我搞埋你老婆。」事主亦因此事患上適應障礙症，偶爾會回想被襲擊的過程。

事件案發經過。(證看下圖)

+ 7 + 7 + 7

以為同僚想幫事主抺口水

針對林的審訊，控方沒有傳召證人，林自辯時稱2014年7月加入警隊，案發當日見到事主閉眼躺在病房上，於是拍了他兩下，打算叫醒事主。他表示，雖然見到歐曾打事主面部，並叫：「喂，醒呀。」覺得歐只是想叫醒事主；而鄧扯事主上衣，認為鄧只是想幫事主抹走面上口水。

專注看手機未留意情況

林稱他大部份時間在想如何處理案件，因當天是他首日調任刑事偵緝探員，想到工作時感到壓力大，並說：「個腦一片空白，好似電腦hang機咁。」後來他離開病房，並專注看手機，沒有留意到事主被襲，更一度表示當日在病房內看到的情況，與閉路電視有所不同，法官質疑：「你唔係想講CCTV係假㗎呀？」林繼而解釋是他看到的角度與閉路電視不同。

案件編號：DCCC 20/2020