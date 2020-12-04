新冠肺炎｜張敬軒演唱會4觀眾患者發病日期曝光　1人感染源頭不明

【張敬軒演唱會／紅館】本港新冠肺炎疫情持續，有四名確診者報稱曾於11月22日、27日、28日及29日，分別到過紅館觀看歌手張敬軒的演唱會，當中三人均是坐於黃閘第74段、75段，另一人坐於紅閘17行。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，三名坐於黃閘第74段的確診者有家人確診，當中兩人家人較早發病，相信他們是遭家人傳染，另一人則是與家人同時發病；而紅閘的則暫時未知源頭。 張竹君強調，個案仍然進行調查，不認為紅館內出現爆發，會要求演唱會的表演者及員工先做檢測。她又再提醒市民，出席任何聚會均有傳染風險，「８日演唱會、每天有6,000人，加起來有幾萬，唔知係咪巧合（同場地染病）。」

歌手張敬軒11月22日至29日與香港中樂團於紅館舉行演唱會。（梁碧玲 / 資料圖片）

張竹君：不肯定演唱會有傳播風險

四名確診者分別報稱曾於11月22日、27日、28日及29日，到過紅館觀看歌手張敬軒的演唱會。張竹君表示，三人分別坐在黃閘74段、74段及75段、一人則坐於紅閘17行，現時紅館已經進大清洗，暫時未能確定是否與表演有關，或環境污染。她說：「始於確診者同其他人坐得比較遠」，不肯定演唱會有傳播風險，也不覺得現時出現一個群組爆發。

一名患者無病徵 感染源頭不明

四宗個案中，11月28日到紅館的個案，其家人是於25日發病，患者則於30日發病；11月29日到過紅館的個案，其家人則在29日發病，患者則於30日發病。張竹君相信他們是受家人感染。

另一位則是12月1日發病，他與家人同時發病，未知由誰傳染。剩下一人則因家人有不適經檢測後發現，他並無病徵。

張竹君認為，演唱會的工作人員和表演者會較高危，故要求他們進行檢測；至於觀眾方面，她呼籲有擔心的市民去做檢測，但不認為要強制他們進行檢測。

▼12月2日起收緊防疫措施▼