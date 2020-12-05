新冠肺炎．最新｜今增101宗確診29宗無源頭　黃埔診所有護士確診

第四波新冠肺炎疫情惡化，衞生署今日（５日）公布新增101宗新冠肺炎確診個案，為一周內（本周日11月29日）內第四個「破百日」，初步確診為50多宗。在今日430記者會上，衞生防護中心傳染病處流行病學科首席醫生（流行病學）歐家榮醫生表示，黃埔霍禮成醫務所有護士確診，該名護士於11月27日出現病徵，最後上班日為12月3日，由於有數百名市民在期間到訪過，呼籲在11月25日到訪過該務所的市民進行檢測。

歌舞群組及日出康城第9期地盤群組仍有新增患者，而張敬軒演唱會累計有4名20至30多歲歌迷確診，多間醫院出現病人或醫護人員染疫，加上情病情嚴重及危殆病人增多，未來抗疫不容樂觀。

【16:59】在黃埔開設私家診所的霍禮成醫生，其醫務所有護士確診，於11月27日出現病徵，他最後一天的上班日為12月3日。診所職員被介定為密切接觸者，需要進行檢疫。衛生署衛生防護中心呼籲11月25日後到過該診所市民進行病毒檢測。

相關新聞：增101宗確診 黃埔霍禮成診所護士及民生書院學生染疫

【16:46】 劉家獻醫生報告另一宗事件，有79歲男病人於周五（4日）中午因頭暈而召喚救護車，並被送到博愛醫院。該名病人的太太亦陪同至醫院急症室。男病人在送院途中病情轉差， 要使用高濃度氧氣並須插喉，其後被送往深切治療部的負壓病房。醫院為該名男病人進行病毒檢測後初步結果呈陽性，太太亦出現不適，須留監察病房其後更被送往深切治療部，檢測初步結果同樣呈陽性。

【16:39】劉家獻醫生表示，有市民於12月3日早上11時到長洲醫院普通科交深喉唾液樣本，由於已過了早上10點交樣本截止時間，醫院醫護人員建議該名市民明早再交。該市民不接受，遂打開樣本瓶將唾液樣本倒在護士房枱上，護士有穿防護裝備，惟醫管局建議該名護士進行檢測和醫學監察。

相關新聞：一居民逾時到長洲醫院交樣本瓶被拒 唾液倒護士室枱

一名市民到長洲醫院交深喉唾液樣本時，由於已經過了遞交樣本的截止時間，醫護建議該名市民翌日再交樣本，但該名市民不接受，打開樣本瓶，並把樣本倒在護士室的桌上。 (資料圖片)

【16:36】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日臨時缺席記者會，改由衞生防護中心傳染病處流行病學科首席醫生（流行病學）歐家榮交代疫情。他表示本港今增101宗確診，當中包括29宗無源頭個案，有63宗與其他本地個案相關，而跳舞唱歌群組多了18宗個案。

相關新聞：張竹君11個月來首度缺席疫情記者會 衞生署會前15分鐘公布換人

【16:11】消息指，一直主持每日430疫情記者會的衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生臨時缺席記者會，將改由衞生防護中心傳染病處流行病學科首席醫生（流行病學）歐家榮交代疫情。

+ 20 + 20 + 20

【15:03】康樂及文化事務署發言人今日宣布，知悉一名新型冠狀病毒確診者日前曾到訪離島區東涌文東路體育館，署方隨即安排進行全面徹底清潔和消毒。東涌文東路體育館現已暫停開放，明日（6日）早上七時重開。

【14:50】第4波疫情之下，政府大幅收緊「限聚令」，中小學須停課，部分表演場地亦要關閉。惟政府今日卻繼續在九龍展貿中心租用兩個展貿廳，舉行聯合招聘考試（JRE)，每個展貿廳有約400人，共800人應考，困在試場3小時。有考生戴銅芯口罩到場，被職員指不合規，提供外科口罩更換。雖然入場需量體溫，但有人即使體溫過高亦可先站一旁撥涼後再探熱，考試期間亦聽有咳嗽聲。

相關新聞:公務員JRE試照辦 800人九展應考 銅芯口罩入場遭拒須換外科口罩

【14:45】科學園董事局內成員今日（5日）初步確診，而其最後到訪科學園的日子為本周三（2日）。科學園回應指，在收到通知後已即時對有關地點進行徹底消毒，包括會議室及其他公共空間，所有消毒工作經已完成；與初步確診患者接觸的員工已進行病毒檢測，並在家隔離。

相關新聞:01消息：科學園董事局成員初步確診 最後到訪日期為本周三

【14:38】據衞生署防護中心最新資料，有三間港島區食肆已成為爆發群組，確診人數達10人或以上，即已演變成須公布的群組，包括早前有廚師確診的中環米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」，以及有員工及食客確診的「星月樓（上環店）」及上環「泉章居」。

相關新聞:港島3食肆各達10人確診成群組 涉米芝蓮8½Otto、泉章居、星月樓

【14:26】警方和勞工處今天（5日）聯合行動，派員在中環一帶廣播和派傳單，提醒外傭遵守限聚令，以及下周五（11日）起，限聚令和口罩令罰款將提高至5,000元。中環聚集外傭比過往少，遮打道隧道有超過60人坐在地上聚集，但尚算疏落。有外傭表示，罰款上調是「big price」，具阻嚇性，相信會更少人聚集。

相關新聞:新冠肺炎｜警方巡中環提外傭守限聚令 外傭稱罰款5000是大金額

【13:10】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前指出租遊艇作社交聚會符合派對房間的定義，必須關閉。警方今日（5日）於熱門登船地點西貢公眾碼頭巡邏及宣傳，提醒市民勿舉行遊艇派對及聚集。有警員指，暫時觀察市民均「守規矩」，未有發出告票。



有西貢碼頭附近的船家指，現時已暫停「環島遊」及釣墨魚團等活動，估計生意大減約80%，坦言「𠵱家喺度等死，食緊西北風」。

相關新聞：警方今於西貢加強巡邏 船家：生意大減80%食西北風

+ 6 + 6 + 6

【12:21】消息指，今天新增大概102宗確診個案，是一周內第4度破百宗。

康樂及文化事務署發言人今日（5日）宣布，知悉一名新型冠狀病毒確診者日前曾到訪深水埗區北河街體育館，署方隨即安排進行全面徹底清潔和消毒。北河街體育館現已暫停開放，明日（6日）早上七時重開。

【12:15】社署今日起於灣仔軒尼詩道籃球場設臨時檢測中心，為院舍職員採樣。

相關新聞:專為院舍員工而設 灣仔檢測中心排長龍 院舍職員：不方便應上門

+ 4 + 4 + 4

【11:00】譚仔三哥米線接獲衞生防護中心通知，尖沙咀太興廣場分店一名員工確診新型冠狀病毒 (暫未有確診編號)，有關員工於12月2日最後上班(工作時間由上午10時44分至中午12時45分)，上班前量度體溫正常，工作一小時後感不適便立即離開工作崗位求診，於12月4日初步確診前一直居家休息。確診員工負責水吧工作，工作期間均配戴口罩、勤洗手及按公司指示保持個人清潔衛生，暫時並無其他員工出現有關病徵。

相關新聞:新冠肺炎｜尖沙咀太興廣場譚仔三哥水吧員工確診 12.2最後上班

新冠肺炎｜增5間社區檢測中心 東涌流動採樣亭周日起啟用

確診大廈｜張敬軒確診歌迷居豪宅匯璽 天文台旁天文台閣有人中招

【01:04】衞生署周五（4日）公布新增112宗新冠肺炎確診個案，12宗屬輸入個案，100宗本地個案。衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，包括何文田雅士花園3座、「大埔半山」龍成堡及西灣河嘉亨灣，後兩個屋苑各累積有四確診住戶。另外，位於尖沙咀的天文台閣亦新增一名確診患者；而第四名曾觀看張敬軒演唱會的確診者，為一名28歲男子，居於深水埗南昌站上蓋匯璽2A期2B座。

+ 9 + 9 + 9

確診食肆｜新增15間 太子「芳華絕代」上榜 一老婦曾到崇光百貨

【00:43】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，本港周五（4日）新增112宗確診個案，當中有36宗為感染源頭未明個案。衞生署衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，新增15間食肆上榜，包括太子「芳華絕代」、黃埔聚寶坊「鮨文」等。列表亦有快餐店分店上榜，包括新城市廣場「大家樂」及灣仔胡忠大廈「大快活」。此外，有患者曾到訪灣仔區多處，包括中央圖書館、維園游泳池及崇光百貨。

+ 4 + 4 + 4

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

昨日總覽：新冠肺炎．12.4｜新增112宗 第四波疫情第三個「破百日」

新冠肺炎｜今日初步確診逾80人 海關總部食堂收銀員染疫

新冠肺炎｜增112宗確診 36宗無源頭 兩名中學生染疫

新冠肺炎｜38歲男患者同時染甲型流感昨離世 疫情以來最年輕死者

新冠肺炎｜周四確診Skypark住客情況轉嚴重 百樂護老院院友危殆

新冠肺炎｜Skypark四人染疫 到訪市民：如見告示或即刻調頭走先

限聚令、口罩令、強制檢測令定額罰款 本月11日起增至$5000

張敬軒演唱會4觀眾患者發病日期曝光 1人感染源頭不明

新冠肺炎｜酒吧業憤為歌舞群組「埋單」 聖誕未能復業料失30億

張敬軒紅館演唱會4觀眾確診 楊千嬅6場演唱會宣布取消

新冠肺炎|指定酒店暫得1880房僅及目標一成 專家：有幾多攞幾多