新冠肺炎．最新｜消息：增大概102宗確診　科學園董事局成員染疫

第四波新冠肺炎疫情惡化，衞生署昨日（4日）公布新增112宗新冠肺炎確診個案，為一周內（本周日11月29日）內第三個「破百日」，6,700宗關口一下子失守，累計增至6,702宗。昨日半日初步確診已經80多宗，今日（5日）最終報告確診個案數字恐又破百，升至6,800宗以上，若超過115宗將刷新第四波疫情單日新高。

歌舞群組及日出康城第9期地盤群組仍有新增患者，而張敬軒演唱會累計有4名20至30多歲歌迷確診，多間醫院出現病人或醫護人員染疫，加上情病情嚴重及危殆病人增多，未來抗疫不容樂觀。

【15:03】康樂及文化事務署發言人今日宣布，知悉一名新型冠狀病毒確診者日前曾到訪離島區東涌文東路體育館，署方隨即安排進行全面徹底清潔和消毒。東涌文東路體育館現已暫停開放，明日（6日）早上七時重開。

【14:50】第4波疫情之下，政府大幅收緊「限聚令」，中小學須停課，部分表演場地亦要關閉。惟政府今日卻繼續在九龍展貿中心租用兩個展貿廳，舉行聯合招聘考試（JRE)，每個展貿廳有約400人，共800人應考，困在試場3小時。有考生戴銅芯口罩到場，被職員指不合規，提供外科口罩更換。雖然入場需量體溫，但有人即使體溫過高亦可先站一旁撥涼後再探熱，考試期間亦聽有咳嗽聲。

相關新聞:公務員JRE試照辦 800人九展應考 銅芯口罩入場遭拒須換外科口罩

【14:45】科學園董事局內成員今日（5日）初步確診，而其最後到訪科學園的日子為本周三（2日）。科學園回應指，在收到通知後已即時對有關地點進行徹底消毒，包括會議室及其他公共空間，所有消毒工作經已完成；與初步確診患者接觸的員工已進行病毒檢測，並在家隔離。

相關新聞:01消息：科學園董事局成員初步確診 最後到訪日期為本周三

【14:38】據衞生署防護中心最新資料，有三間港島區食肆已成為爆發群組，確診人數達10人或以上，即已演變成須公布的群組，包括早前有廚師確診的中環米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」，以及有員工及食客確診的「星月樓（上環店）」及上環「泉章居」。

相關新聞:港島3食肆各達10人確診成群組 涉米芝蓮8½Otto、泉章居、星月樓

【14:26】警方和勞工處今天（5日）聯合行動，派員在中環一帶廣播和派傳單，提醒外傭遵守限聚令，以及下周五（11日）起，限聚令和口罩令罰款將提高至5,000元。中環聚集外傭比過往少，遮打道隧道有超過60人坐在地上聚集，但尚算疏落。有外傭表示，罰款上調是「big price」，具阻嚇性，相信會更少人聚集。

相關新聞:新冠肺炎｜警方巡中環提外傭守限聚令 外傭稱罰款5000是大金額

【13:10】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前指出租遊艇作社交聚會符合派對房間的定義，必須關閉。警方今日（5日）於熱門登船地點西貢公眾碼頭巡邏及宣傳，提醒市民勿舉行遊艇派對及聚集。有警員指，暫時觀察市民均「守規矩」，未有發出告票。



有西貢碼頭附近的船家指，現時已暫停「環島遊」及釣墨魚團等活動，估計生意大減約80%，坦言「𠵱家喺度等死，食緊西北風」。

相關新聞：警方今於西貢加強巡邏 船家：生意大減80%食西北風

+ 6 + 6 + 6

【12:21】消息指，今天新增大概102宗確診個案，是一周內第4度破百宗。

康樂及文化事務署發言人今日（5日）宣布，知悉一名新型冠狀病毒確診者日前曾到訪深水埗區北河街體育館，署方隨即安排進行全面徹底清潔和消毒。北河街體育館現已暫停開放，明日（6日）早上七時重開。

【12:15】社署今日起於灣仔軒尼詩道籃球場設臨時檢測中心，為院舍職員採樣。

相關新聞:專為院舍員工而設 灣仔檢測中心排長龍 院舍職員：不方便應上門

+ 4 + 4 + 4

【11:00】譚仔三哥米線接獲衞生防護中心通知，尖沙咀太興廣場分店一名員工確診新型冠狀病毒 (暫未有確診編號)，有關員工於12月2日最後上班(工作時間由上午10時44分至中午12時45分)，上班前量度體溫正常，工作一小時後感不適便立即離開工作崗位求診，於12月4日初步確診前一直居家休息。確診員工負責水吧工作，工作期間均配戴口罩、勤洗手及按公司指示保持個人清潔衛生，暫時並無其他員工出現有關病徵。

相關新聞:新冠肺炎｜尖沙咀太興廣場譚仔三哥水吧員工確診 12.2最後上班

新冠肺炎｜增5間社區檢測中心 東涌流動採樣亭周日起啟用

確診大廈｜張敬軒確診歌迷居豪宅匯璽 天文台旁天文台閣有人中招

【01:04】衞生署周五（4日）公布新增112宗新冠肺炎確診個案，12宗屬輸入個案，100宗本地個案。衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，包括何文田雅士花園3座、「大埔半山」龍成堡及西灣河嘉亨灣，後兩個屋苑各累積有四確診住戶。另外，位於尖沙咀的天文台閣亦新增一名確診患者；而第四名曾觀看張敬軒演唱會的確診者，為一名28歲男子，居於深水埗南昌站上蓋匯璽2A期2B座。

+ 9 + 9 + 9

確診食肆｜新增15間 太子「芳華絕代」上榜 一老婦曾到崇光百貨

【00:43】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，本港周五（4日）新增112宗確診個案，當中有36宗為感染源頭未明個案。衞生署衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，新增15間食肆上榜，包括太子「芳華絕代」、黃埔聚寶坊「鮨文」等。列表亦有快餐店分店上榜，包括新城市廣場「大家樂」及灣仔胡忠大廈「大快活」。此外，有患者曾到訪灣仔區多處，包括中央圖書館、維園游泳池及崇光百貨。

+ 4 + 4 + 4

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

昨日總覽：新冠肺炎．12.4｜新增112宗 第四波疫情第三個「破百日」

新冠肺炎｜今日初步確診逾80人 海關總部食堂收銀員染疫

新冠肺炎｜增112宗確診 36宗無源頭 兩名中學生染疫

新冠肺炎｜38歲男患者同時染甲型流感昨離世 疫情以來最年輕死者

新冠肺炎｜周四確診Skypark住客情況轉嚴重 百樂護老院院友危殆

新冠肺炎｜Skypark四人染疫 到訪市民：如見告示或即刻調頭走先

限聚令、口罩令、強制檢測令定額罰款 本月11日起增至$5000

張敬軒演唱會4觀眾患者發病日期曝光 1人感染源頭不明

新冠肺炎｜酒吧業憤為歌舞群組「埋單」 聖誕未能復業料失30億

張敬軒紅館演唱會4觀眾確診 楊千嬅6場演唱會宣布取消

新冠肺炎|指定酒店暫得1880房僅及目標一成 專家：有幾多攞幾多