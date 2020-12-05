新冠肺炎｜增101宗確診　黃埔霍禮成診所護士及民生書院學生染疫

本港第四波疫情持續，衛生防護中心公布，今日新增101宗確診個案，輸入個案有9宗，包括有機組人員、外傭及海員。本地個案有92宗，當中有29宗屬源頭不明個案，其中一人是民生書院學生，他於11月30發病，同日最後一天上學，學校目前須停課及暫停面授，中心會安排師生檢測。 。 另外，黃埔霍禮成醫生私家診所一位護士確診，她於11月27日發病，12月3日最後上班。中心指，雖然護士只負責登記，工作時有戴口罩，病人感染風險較低，但仍建議11月25日之後到過診所的過百位病人做檢測，已策安全。

民生書院一名學生確診，感染源頭不明。 （資料圖片／林振華攝）

歌舞群組再增18 人染疫 張敬軒演唱會未有新個案

在92宗本地個案中，63宗與其他個案相關，包括：「歌舞群組」增18宗個案；養和醫院增多1宗個案；日出康城9期地盤群組增3宗，累計34宗；東華三院何玉清翠柳頤庭群組增6宗，累計10宗；筲箕灣方樹泉日間活動中心增多２宗，累計57宗。張敬軒演唱會未有新個案，維持4宗。

有一宗本地個案是黃埔霍禮成醫生私家診所的護士，她在11月27日出現病徵，12月3日最後上班。中心已聯絡診所，霍醫生及兩個護士被介定為緊密接觸者，須送往檢疫中心隔離。染疫護士有家庭成員出現病徵及確診。

診所昨日已關閉 停診14日衛生防護中心傳染病處流行病學科首席醫生（流行病學）歐家榮表示，該護士在診所負責登記，工作時有戴口罩，與病人未必有直接接觸，故病人感染風險偏低，但仍建議11月25日之後去過診所的病人主動檢測，根據最新調查，相信涉及過百人位病人。歐家榮續指，目前診所未有出現爆發情況，但若未來有新增個案，不排除會發出強制檢測令。

位於黃埔的霍禮成醫生診所外貼出告示，指因有新型肺炎確診者曾作停留，故會停診14日，作徹底清潔消毒。而告示下標示的日期則為昨日（4日），相信診所昨日已關閉。另外，診所外亦有告示提醒病人進入診所及逗留期間必須戴上口罩。有女保安員則坦言得悉診所有人確診後十分擔心，「去廁所好危險呀，個個都用同一個，應該要大清洗啦！」

衛生防護中心傳染病處流行病學科首席醫生（流行病學）歐家榮表示，建議11月25日之後，曾到過百位曾到黃埔霍禮成醫生求醫的病人接受檢測。（黃寶瑩攝）

29宗源頭不明個案中，有一名是民生書院學生，他於11月30發病，同日最後一天上學，學校目前須停課及暫停面授，中心會安排師生檢測。

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