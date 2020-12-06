新冠肺炎．最新｜新增約100宗確診　張竹君再度不出席疫情記者會

第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）新增101宗新冠肺炎確診個案，七日內第四度有過百宗病例，累計增至6,803宗。昨半日初步確診逾50宗，未知確診宗數會否重回雙位數，一田百貨沙田店及觀塘店各有一名員工初步確診，兩店今起暫停營業。

今日是限聚令回復至2人的首個周日，警方及食環署人員將到外傭集中地巡查，提醒他們限聚令安排，並提示票控罰款本周五（11日）提升至5,000元。

▼政府收緊防疫措施▼

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新冠肺炎｜黯然銷魂飯影片逾40萬人觀看 旅發局指線上推廣成功

【15:10】本港第四波新冠肺炎疫情持續，旅發局於上周五（4日）宣布，基於保持社交距離的考慮，今年將不會舉辦除夕煙花倒數，「香港美酒佳餚巡禮」亦轉為網上舉行。旅發局總幹事程鼎一今日於商台節目表示，網上星級大廚教煮餸的節目大收，當中「黯然銷魂飯」意外地有逾40萬人觀看，當中有10%為海外觀眾。

程鼎一表示，考慮疫情穩定後推出旅客版Staycation，現時已有酒店表示可做到靈活處理辦理手續的時間。他亦歡迎「躍動港島南」計劃，認為珍寶海鮮舫為旅客印象深刻的地方，值得向外宣傳。

名廚戴龍教煮「香港食神之黯然 銷魂飯」，美酒佳餚巡禮大師班有得學。

新冠肺炎｜跳舞群組接觸者坐完疫監 呻無辜受累：當Staycation

【14:51】本港新冠肺炎疫情持續，檢疫中心需求量大增，政府早前宣布租用整棟荃灣絲麗酒店，供密切接觸者檢疫。今日（6日）有檢疫人士坐完「疫監」離開，她無奈表示受「跳舞群組」影響要入住檢疫中心，惟有當作「Staycation」，「好過住啲乜嘢度假營啦」。

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【14:32】​衞生署及醫院管理局將於下午4時半舉行疫情記者會，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生再度不出席記者會。

新冠肺炎｜邱達昌旗下 觀塘帝盛、海景絲麗酒店料將作檢疫中心

【14:05】本港新冠肺炎疫情未回落，確診者數量眾多，患者的密切接觸者也有2,000多人，逼爆檢疫中心。連同在12月3日起開始啟用的荃灣絲麗酒店，本港現時有5間檢疫中心，提供2,800多個檢疫單位，截至昨日（5日）早上僅餘約350個可即時使用，比率為12.5%。



據了解，政府已與荃灣絲麗酒店所屬的帝盛酒店集團商議達成，再將旗下的觀塘帝盛酒店和香港海景絲麗酒店，用作檢疫中心，兩間酒店的職員接受查詢時都確認已被政府租用。其中香港海景絲麗酒店職員指由12月9日起，該酒店就會被用作檢疫用途，現時於酒店檢疫的人需搬到其他酒店。

2019冠狀病毒病樣本收集包港鐵站自動派發機位置

港鐵明起於10個港鐵站設樣本收集包自動派發機 嘟八達通免費領取

【13:34】港鐵公布將由周一（7日）起在十個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包，分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。每天由政府承辦商提供的約一萬個收集包，將會大致平均分配到設於車站非付費區的自動派發機。各站每天均有定額供應，每人限取一包，派完即止。市民可於車站營運時間到相關車站以八達通自行領取樣本收集包，費用全免。

▼梁顯利油麻地社區中心社區檢測中心檢測長龍▼

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新冠肺炎｜再有警員確診 負責駐守九龍城法院 發病翌日曾上班

【13:02】警方在Facebook公布，一名駐守九龍城裁判法院的54歲男警員確診2019冠狀病毒病。他於上周四（3日） 感到不適，前往政府診所求醫，經測試後於今日得知呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為上周五（4日）。

【12:57】消息指，今天仍有接近100宗確診個案。

新冠肺炎｜袁國勇料5%確診留學生漏入社區 機場防疫多漏洞須改善

【12:27】第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）新增101宗新冠肺炎確診個案，七日內第四度有過百宗病例，累計增至6,803宗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日於商台節目表示，若以聖誕節兩萬名留學生從外地回港計算，將有2.5%至5%確診者留學生將會「走漏」進入社區。因此須把所有防疫措施做到滴水不漏、狠狠落實，如機場的膠盤、處理行李箱的地勤人員、入境人士樣本唾液量等，否則會有第五、第六波。惟他亦讚揚港人的公民意識高，佩戴口罩的比例遠高於外國。

旅發局總幹事程鼎一：現時旅遊業處境凄涼 保持樂觀點都捱得過去

【10:40】第四波新冠肺炎疫情來襲，港府上月宣布煞停與新加坡的「旅遊氣泡」計劃。旅發局亦於本月4日宣布，基於保持社交距離的考慮，今年將不會舉辦除夕煙花倒數。旅發局總幹事程鼎一表示，本港旅客數量急降，由以往平均每日約20萬名，急跌至300名估計為來港探親的旅客，形容旅遊業處凄涼，籲業界要保持樂觀「點都捱得過去」。他亦指，與政府合作推廣的本地遊推廣頗為成功，與「食」有關的行程均受到市民歡迎。

源頭不明個案居高 張建宗指不排除再收緊措施或任何可能性

【09:55】新冠肺炎疫情反覆，第四波確診個案數字，連日持續處於高位，政務司司長張建宗今（６日）指，源頭不明個案比例居高不下，病毒在社區廣泛傳播；為嚴控疫情，政府已採取非常嚴厲的社交距離措施，冀市民理解和配合，政府會因應情況部署，不排除再有其他收緊措施或任何可能性。

袁國勇表示，第四波疫情為意料之中，反而重點應放在如何預防下一波疫情。（資料圖片／梁鵬威攝）

新冠肺炎｜袁國勇指高收入階層爆發 名人不願透露行蹤增抗疫難度

【09:18】第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）新增101宗新冠肺炎確診個案，七日內第四度有過百宗病例，累計增至6,803宗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日於電台節目表示，今波疫情為高收入階層爆發，但他們不願透露個人行蹤，增加抗疫的難度，「識得啲名人，人哋問佢接觸過邊幾個，佢哋唔肯講。」

面對聖誕節將至，袁國勇亦在節目中再三呼籲：「要過一個安靜和平，心入面有喜樂嘅聖誕，唔好走去酒吧食肆開心喇！

新冠肺炎｜一田百貨兩員工初確診 沙田及觀塘分店周日起暫停營業

【01:50】一田百貨今日凌晨在FB專頁公布，公布接獲通知，沙田店家品部員工及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎，沙田及觀塘店今日暫停營業，由專業清潔公司進行全店深度清潔；同時，已安排沙田及觀塘店所有員工作快速核酸檢測，待確認檢測結果陰性才准予復工，重開日期另行通知。

一田百貨每次大減價，都吸引不少人光顧。（資料圖片／盧翊銘攝）

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【01:30】衞生防護中心周六（5日）晚上更新確診者住宅名單，確診者分布港九及新界各區，當中不乏城中老牌豪宅，其中確診的科技園職員（確診號碼#6782）居於淺水灣陽明山莊，消息指他是董事局主席、福田集團控股有限公司董事總經理查毅超，

另外，有確診人士居於半山名廈地利根德閣，而豪宅灣仔蔚豪苑及貝沙灣也上榜，其呎價均為2.5萬以上起跳。

相關新聞：確診大廈｜確診科技園主席查毅超居陽明山莊 名廈地利根德閣上榜

▼5/12確診者住所全覽▼

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昨日總覽：新冠肺炎．12.5｜本周4日單日確診破百 長和大班霍建寧母染疫

張竹君11個月來首度缺席疫情記者會 衞生署會前15分鐘公布換人

新冠肺炎｜米芝蓮三星餐廳Caprice職員確診 酒店指下周二重開

強制檢測｜4萬的士司機最遲22日做檢測 否則25日起禁開工一個月

強制檢測｜的士司機冀增檢測點 工會：跳舞群組頭幾日都排長龍

【00:54】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周六（5日）公布新增101宗確診，一周四日錄得破百宗病例，當中本地個案佔92宗，29宗屬源頭不明。



衞生防護中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，再有18間食肆「上榜」，包括位於時代廣場的翡翠拉麵小籠包、西餐廳「 Club Albergue 1601」、尖沙咀瑰麗酒店彤福軒、國際金融中心千両及灣仔雞翼專門店「Wingman」等。

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新冠肺炎｜增101宗確診 黃埔霍禮成診所護士及港島民生學生染疫

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新冠肺炎｜壹傳媒百樂門印刷廠3員工確診 《大公報》1員工染疫

消息指，長和聯席董事總經理霍建寧的母親確診。（資料圖片）

【00:15】消息指，有「打工皇帝」之稱的長和聯席董事總經理霍建寧，其母親確診新冠肺炎。霍建寧居於深水灣道，未有見於衞生署的確診者住所名單上，長和發言人回應傳媒時，指霍建寧並非與母親同住，他的檢測呈陰性。

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新冠肺炎｜消息：科學園董事局主席查毅超初步確診

米芝蓮8½Otto及2港島食肆成爆疫群組 許樹昌：用餐時間長增風險

新冠肺炎｜旺角花園街圖書館有一職員確診 最後上班日為12月1日

專為院舍員工而設 灣仔檢測中心排長龍 院舍職員：不方便應上門

▼12月2日起收緊防疫措施▼