新冠肺炎．最新｜港鐵周一起10站設樣本包派發機　嘟八達通免費取

第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）新增101宗新冠肺炎確診個案，七日內第四度有過百宗病例，累計增至6,803宗。昨半日初步確診逾50宗，未知確診宗數會否重回雙位數，一田百貨沙田店及觀塘店各有一名員工初步確診，兩店今起暫停營業。

今日是限聚令回復至2人的首個周日，警方及食環署人員將到外傭集中地巡查，提醒他們限聚令安排，並提示票控罰款本周五（11日）提升至5,000元。

2019冠狀病毒病樣本收集包港鐵站自動派發機位置

【13:34】港鐵公布將由周一（7日）起在十個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包，分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。每天由政府承辦商提供的約一萬個收集包，將會大致平均分配到設於車站非付費區的自動派發機。各站每天均有定額供應，每人限取一包，派完即止。市民可於車站營運時間到相關車站以八達通自行領取樣本收集包，費用全免。

▼梁顯利油麻地社區中心社區檢測中心檢測長龍▼

+ 3 + 3 + 3

新冠肺炎｜再有警員確診 負責駐守九龍城法院 發病翌日曾上班

【13:02】警方在Facebook公布，一名駐守九龍城裁判法院的54歲男警員確診2019冠狀病毒病。他於上周四（3日） 感到不適，前往政府診所求醫，經測試後於今日得知呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為上周五（4日）。

【12:57】消息指，今天仍有接近100宗確診個案。

新冠肺炎｜袁國勇料5%確診留學生漏入社區 機場防疫多漏洞須改善

【12:27】第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）新增101宗新冠肺炎確診個案，七日內第四度有過百宗病例，累計增至6,803宗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日於商台節目表示，若以聖誕節兩萬名留學生從外地回港計算，將有2.5%至5%確診者留學生將會「走漏」進入社區。因此須把所有防疫措施做到滴水不漏、狠狠落實，如機場的膠盤、處理行李箱的地勤人員、入境人士樣本唾液量等，否則會有第五、第六波。惟他亦讚揚港人的公民意識高，佩戴口罩的比例遠高於外國。

旅發局總幹事程鼎一：現時旅遊業處境凄涼 保持樂觀點都捱得過去

【10:40】第四波新冠肺炎疫情來襲，港府上月宣布煞停與新加坡的「旅遊氣泡」計劃。旅發局亦於本月4日宣布，基於保持社交距離的考慮，今年將不會舉辦除夕煙花倒數。旅發局總幹事程鼎一表示，本港旅客數量急降，由以往平均每日約20萬名，急跌至300名估計為來港探親的旅客，形容旅遊業處凄涼，籲業界要保持樂觀「點都捱得過去」。他亦指，與政府合作推廣的本地遊推廣頗為成功，與「食」有關的行程均受到市民歡迎。

源頭不明個案居高 張建宗指不排除再收緊措施或任何可能性

【09:55】新冠肺炎疫情反覆，第四波確診個案數字，連日持續處於高位，政務司司長張建宗今（６日）指，源頭不明個案比例居高不下，病毒在社區廣泛傳播；為嚴控疫情，政府已採取非常嚴厲的社交距離措施，冀市民理解和配合，政府會因應情況部署，不排除再有其他收緊措施或任何可能性。

袁國勇表示，第四波疫情為意料之中，反而重點應放在如何預防下一波疫情。（資料圖片／梁鵬威攝）

新冠肺炎｜袁國勇指高收入階層爆發 名人不願透露行蹤增抗疫難度

【09:18】第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）新增101宗新冠肺炎確診個案，七日內第四度有過百宗病例，累計增至6,803宗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日於電台節目表示，今波疫情為高收入階層爆發，但他們不願透露個人行蹤，增加抗疫的難度，「識得啲名人，人哋問佢接觸過邊幾個，佢哋唔肯講。」

面對聖誕節將至，袁國勇亦在節目中再三呼籲：「要過一個安靜和平，心入面有喜樂嘅聖誕，唔好走去酒吧食肆開心喇！

新冠肺炎｜一田百貨兩員工初確診 沙田及觀塘分店周日起暫停營業

【01:50】一田百貨今日凌晨在FB專頁公布，公布接獲通知，沙田店家品部員工及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎，沙田及觀塘店今日暫停營業，由專業清潔公司進行全店深度清潔；同時，已安排沙田及觀塘店所有員工作快速核酸檢測，待確認檢測結果陰性才准予復工，重開日期另行通知。

一田百貨每次大減價，都吸引不少人光顧。（資料圖片／盧翊銘攝）

+ 6 + 6 + 6

【01:30】衞生防護中心周六（5日）晚上更新確診者住宅名單，確診者分布港九及新界各區，當中不乏城中老牌豪宅，其中確診的科技園職員（確診號碼#6782）居於淺水灣陽明山莊，消息指他是董事局主席、福田集團控股有限公司董事總經理查毅超，

另外，有確診人士居於半山名廈地利根德閣，而豪宅灣仔蔚豪苑及貝沙灣也上榜，其呎價均為2.5萬以上起跳。

相關新聞：確診大廈｜確診科技園主席查毅超居陽明山莊 名廈地利根德閣上榜

▼5/12確診者住所全覽▼

+ 3 + 3 + 3

昨日總覽：新冠肺炎．12.5｜本周4日單日確診破百 長和大班霍建寧母染疫

張竹君11個月來首度缺席疫情記者會 衞生署會前15分鐘公布換人

新冠肺炎｜米芝蓮三星餐廳Caprice職員確診 酒店指下周二重開

強制檢測｜4萬的士司機最遲22日做檢測 否則25日起禁開工一個月

強制檢測｜的士司機冀增檢測點 工會：跳舞群組頭幾日都排長龍

【00:54】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周六（5日）公布新增101宗確診，一周四日錄得破百宗病例，當中本地個案佔92宗，29宗屬源頭不明。



衞生防護中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，再有18間食肆「上榜」，包括位於時代廣場的翡翠拉麵小籠包、西餐廳「 Club Albergue 1601」、尖沙咀瑰麗酒店彤福軒、國際金融中心千両及灣仔雞翼專門店「Wingman」等。

相關新聞：確診食肆｜新增18間 IFC千両、雞翼專門店灣仔Wingman上榜

新冠肺炎｜增101宗確診 黃埔霍禮成診所護士及港島民生學生染疫

新冠肺炎｜博愛醫院79歲翁送院期間惡化 與妻同初步確診入ICU

新冠肺炎｜一居民逾時到長洲醫院交樣本瓶被拒 唾液倒護士室枱

新冠肺炎｜壹傳媒百樂門印刷廠3員工確診 《大公報》1員工染疫

消息指，長和聯席董事總經理霍建寧的母親確診。（資料圖片）

【00:15】消息指，有「打工皇帝」之稱的長和聯席董事總經理霍建寧，其母親確診新冠肺炎。霍建寧居於深水灣道，未有見於衞生署的確診者住所名單上，長和發言人回應傳媒時，指霍建寧並非與母親同住，他的檢測呈陰性。

相關新聞：新冠肺炎｜消息：長和大班霍建寧母親確診 霍自行檢測呈陰性

+ 4 + 4 + 4

新冠肺炎｜消息：科學園董事局主席查毅超初步確診

米芝蓮8½Otto及2港島食肆成爆疫群組 許樹昌：用餐時間長增風險

新冠肺炎｜旺角花園街圖書館有一職員確診 最後上班日為12月1日

專為院舍員工而設 灣仔檢測中心排長龍 院舍職員：不方便應上門

▼12月2日起收緊防疫措施▼