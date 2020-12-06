新冠肺炎．最新｜葵盛西邨大爆發　Upper House餐廳員工初步確診

第四波新冠肺炎疫情持續，本港今日（6日）新增95宗確診個案，累計增至6,898宗，並有至少逾50宗初步確診。 衞生防護中心表示，亞博社區治療設施有3名員工染疫，須緊急關閉涉事的個場館並撤離所有人。此外，葵盛西邨第8座亦疑爆群組感染，5樓已有至少12名住戶確診，部份人本來與跳舞群組有關。

今日是限聚令回復至2人的首個周日，警方及食環署人員將到外傭集中地巡查，提醒他們限聚令安排，並提示票控罰款本周五（11日）提升至5,000元。

▼政府收緊防疫措施▼

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【17:42】位於金鐘太古廣場的The Upper House(奕居)公布，旗下Café Gray Deluxe餐廳一名員工，昨日證實初步確診，餐廳已暫停營業清潔消毒，預計後天(8日)重開。

The Upper House餐廳Café Gray Deluxe員工中招 暫停營業至周二

酒店表示，涉事餐廳的所有員工，均須接受檢測及留在家中，直至檢測結果呈陰性後始能復工。酒店強調，會繼續實施嚴格的防疫措施。

Café Gray Deluxe餐廳有提供下午茶(Afternoon Tea )及法國菜，亦有不少社會名流光顧。(The Upper House官網圖片)

【17:40】歐家榮指，今日暫時已錄得逾50宗初步確診個案。

【17:35】一田百貨沙田及觀塘店分別各有一名員工確診新冠肺炎病毒，公司安排員工到深水埗寶血醫院接受檢測。記者下午5時許到達寶血醫院現場，現場大排長龍，連停車場亦站滿人。有員工表示，是次到寶血醫院做檢測的費用由公司支付，但已輪候約五至六小時，未知尚要排多久。

新冠肺炎｜一田百貨2員工確診 百人寶血醫院外排隊打蛇餅等檢測

【17:15】歐家榮指，葵盛西邨會盡快派樽檢測，但現時不似瀝源邨或康美樓，透過排污渠經空氣傳播，似乎是同一層「橫向傳播」，其他樓層住戶風險暫時不高，但如果有其他樓層的新個案，或會加強措施，包括強制檢測或檢疫。

園中．鴨子有數名員工確診。(網上圖片)

至於園中鴨子，如果之後收到食客確診的消息，可能要考慮強制檢測。該名肆至今有3人確診，分別是#6860的一名廚師，#6665、#6752亦是員工，另有兩名初步確診者亦是廚房員工。如近期去過的食客，他都建議檢測。

【17:05】歐家榮表示，亞博出現的群組感染，其中一位初步確人士曾照顧檢疫人士，由於全部都來自方樹泉宿舍，需要特殊照顧，加上保護衣破損。但其餘二人保護衣妥當，會否有疏忽難詳細考究，但短期內有三人感染，很大機會因工作而感染，已即時加強穿保護衣、感染控制的培訓工作。

他又指，暫未要求葵盛西邨第八座有住戶強制檢測，首先仍會以派樽為主，鼓勵居民盡快留樣本，但如果其他樓層再出現不明源頭個案，或需要全座強制檢測，但因為住宅始終有人住，可自由出入，難不准其他人探訪。目前已聯絡食環署、房屋署消毒全幢大廈，當中可能與環境、電梯、扶手等傳播病毒。

他又提到，油麻地檢測中心「走漏」一名陽性患者，是因為該名人士本身是高危群組，一般而言要在電腦系統輸入電話和身份證號碼上載至系統，但該市民不知何原因，不成功上傳資料，最後未能再聯絡事主，「可以話係無法追查到」，當局仍正在調查事件原因，呼籲當日早上曾去取樣的人如果仍未收到結果呈陰性的息，應盡快再取樣。

新冠肺炎｜一人上周五到梁顯利檢測者確診無留聯絡 衞生署急尋人

【16:50】劉家獻指，截至今早9時，至今有1087名確診病人分別在醫管局22間醫院及亞博館留醫，其中危殆31人、31人情況嚴重，另有1025人情況穩定。

劉家獻說，瑪嘉烈醫院一名深切治療部的男護士確診，他於12月4日已發燒、喉嚨痛，去過天水圍醫院急症救醫並留低深喉唾液樣本，昨日正式確診。他於12月3日最後上班，傳染期間曾負責照顧確診者，當時有穿合適防護裝備，暫無病人列緊密接觸，另曾與一名同事吃飯傾偈，故後者亦列密切接觸者隔離觀察。

新冠肺炎｜瑪嘉烈深切治療部男護士染疫 一同事被列密切接觸者

該名男護士有一位非同住的媽媽，早於11月30日已有病徵並於12月3日經測試後初步確診，而他於12月1日曾和媽媽吃飯，相信是社區感染機會較高。

劉家獻又公布，聯合醫院再有一名75男病人確診，他上周五晚發燒及咳，去急症求診，當時已安排內科夜間收症病房，並於翌日去轉內科老人病房，其後他的病毒檢測呈陽性，已即時安排隔離病房，目前情況穩定。醫管局經追蹤後，有9名曾在同一病格的病人被列為緊密接觸者，需要檢疫隔離，已安排了檢測暫時全部人呈陰性。

他又指，聯合的職員有按指引穿合適防護，期間亦沒進行霧化程序，暫無職員列緊密接觸者，目前仍在調查中，已為病人曾停留過的急症室、病房消毒。

此外，柏立基普通科門診診所於12月1日收集26個樣本，當時需要送伊利沙伯院化驗，樣本原應放指定收集箱一併送往化驗室，但當天有同事將其中3個樣本，錯誤放在後備收集箱， 結果3個樣本無送去化驗，直至12月4日上午有1名病人打電話診所查詢結果才發現，已建議受影響人士再留樣本，最新的檢測結果已於周五、六發出，都是呈陰性。

【16:40】歐家榮又指，#6879於啟德協調道的地盤工作，他的工友曾到過日出康城九期已爆疫的地盤工作，已建議該地盤停工，為審慎起見亦要安排員工測試，並將緊密接觸者送去檢疫。

而銅鑼灣園中鴨子一名廚師亦確診，之前已有3宗個案，一名患者曾到訪、2名廚師中招，並另有兩宗初步確診，當局亦已建議關門，假如有員工是緊急接觸者，亦要接受檢疫。

歐家榮又指，12月4日有一名屬於高危群組須接受病毒測試的人士，去了油麻地梁顯利社區檢測中心留樣本，其後化驗呈陽性，由病人無在政府電腦系統輸入個人資料，至今仍未找到他，呼籲12月4日上午去過該處採樣的人，如仍未收SMS短訊通知結果呈陰性，應盡快要戴好口罩，並去中心再採樣。

【16:35】歐家榮又報告，葵盛西邨第八座出現群組感染，共涉及12名患者，他們全部住在第八座五樓，涉及5個單位合共5個家庭。其中最大的家庭群組有4名成員，另一個單位有3人染疫，1單位有2人中招，一個單位有1人染病。衞生防護中心會到第八座派樣本瓶，並安排所有住客接受測試，呼籲居民盡快檢測，以及早找出其他個案。他又相信5樓極大可能是環境污染，可能有患者經公共設施傳播，已通知房屋署調查及清洗。

新冠肺炎｜葵盛西邨8座5樓爆疫 涉5單位共12人 疑環境污染播毒

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮以及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

歐家榮表示，截至今日凌晨，過去24小時新增95宗確診個案，個案編號#6804至#6898，輸入個案有8宗，無感染源頭本地個案有36宗，跳舞群組則有18宗。至於日出康城9期地盤再多9人中招，另何玉清翠柳頤庭群組再多5人染疫，百樂護老院則再多1人染疫。

歐家榮表示，個案編號#6891是一宗源頭不明個案，是一名於亞博館5號館的工作人員，是一名復康幹事，10月30日起在亞博館工作，日常工作會接觸檢疫人士，包括方樹泉的染疫院友，他一直無病徵，直至12月3日檢測結果呈陽性。

歐家榮又指，與亞博館有關亦有2宗初步陽性個案，第一宗是一名護理員，屬於社署外判人員，最後上班日期是12月5日，但早於12月2日已發病。患者工作時曾被一名事後確診的檢疫人士接觸，當時發現保護衣有破損。

新冠肺炎｜亞博館3名工作人員中招 曾接觸確診檢疫者 2展館關閉

另一名初步確診人士，則於亞博7館的大堂任護理員，8月已開始在亞博工作，最後一天上班是12月5日。患者在12月4日已有病徵，11月30日及12月1日已接觸過方樹泉的檢疫人士，據知當時工作期間有着保護衣，有口罩、手套、袍、面罩，傳染途徑仍在調查中。

由於已有3名亞博工作人員染疫，當局決定關閉5號及7號館，將所有人士撤離至另一個館，而曾於上述兩個館的工作人員都要接受檢測，直至結果呈陰性才可上班。歐家榮指，會檢視過去一、兩星期的工作人員，其保護衣物是否有不適合或破損，如有會列緊密接觸者檢疫，相關流行病學調查仍在進行。

【16:08】消息指，牛頭角救護站有救護員初步確診，《香港01》正向消防處查詢。

新冠肺炎｜一名救護員初步確診 據悉駐守牛頭角救護站

牛頭角救護站一名救護員初步確診。（消防處圖片）

圖輯｜邱達昌夫婦、謝玲玲染疫 第四波疫情中招名人近況

新冠肺炎｜黯然銷魂飯影片逾40萬人觀看 旅發局指線上推廣成功

【15:10】本港第四波新冠肺炎疫情持續，旅發局於上周五（4日）宣布，基於保持社交距離的考慮，今年將不會舉辦除夕煙花倒數，「香港美酒佳餚巡禮」亦轉為網上舉行。旅發局總幹事程鼎一今日於商台節目表示，網上星級大廚教煮餸的節目大收，當中「黯然銷魂飯」意外地有逾40萬人觀看，當中有10%為海外觀眾。

程鼎一表示，考慮疫情穩定後推出旅客版Staycation，現時已有酒店表示可做到靈活處理辦理手續的時間。他亦歡迎「躍動港島南」計劃，認為珍寶海鮮舫為旅客印象深刻的地方，值得向外宣傳。

名廚戴龍教煮「香港食神之黯然 銷魂飯」，美酒佳餚巡禮大師班有得學。

新冠肺炎｜跳舞群組接觸者坐完疫監 呻無辜受累：當Staycation

【14:51】本港新冠肺炎疫情持續，檢疫中心需求量大增，政府早前宣布租用整棟荃灣絲麗酒店，供密切接觸者檢疫。今日（6日）有檢疫人士坐完「疫監」離開，她無奈表示受「跳舞群組」影響要入住檢疫中心，惟有當作「Staycation」，「好過住啲乜嘢度假營啦」。

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【14:32】​衞生署及醫院管理局將於下午4時半舉行疫情記者會，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生再度不出席記者會。

新冠肺炎｜邱達昌旗下 觀塘帝盛、海景絲麗酒店料將作檢疫中心

【14:05】本港新冠肺炎疫情未回落，確診者數量眾多，患者的密切接觸者也有2,000多人，逼爆檢疫中心。連同在12月3日起開始啟用的荃灣絲麗酒店，本港現時有5間檢疫中心，提供2,800多個檢疫單位，截至昨日（5日）早上僅餘約350個可即時使用，比率為12.5%。



據了解，政府已與荃灣絲麗酒店所屬的帝盛酒店集團商議達成，再將旗下的觀塘帝盛酒店和香港海景絲麗酒店，用作檢疫中心，兩間酒店的職員接受查詢時都確認已被政府租用。其中香港海景絲麗酒店職員指由12月9日起，該酒店就會被用作檢疫用途，現時於酒店檢疫的人需搬到其他酒店。

2019冠狀病毒病樣本收集包港鐵站自動派發機位置

港鐵明起於10個港鐵站設樣本收集包自動派發機 嘟八達通免費領取

【13:34】港鐵公布將由周一（7日）起在十個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包，分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。每天由政府承辦商提供的約一萬個收集包，將會大致平均分配到設於車站非付費區的自動派發機。各站每天均有定額供應，每人限取一包，派完即止。市民可於車站營運時間到相關車站以八達通自行領取樣本收集包，費用全免。

▼梁顯利油麻地社區中心社區檢測中心檢測長龍▼

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新冠肺炎｜再有警員確診 負責駐守九龍城法院 發病翌日曾上班

【13:02】警方在Facebook公布，一名駐守九龍城裁判法院的54歲男警員確診2019冠狀病毒病。他於上周四（3日） 感到不適，前往政府診所求醫，經測試後於今日得知呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為上周五（4日）。

【12:57】消息指，今天仍有接近100宗確診個案。

新冠肺炎｜袁國勇料5%確診留學生漏入社區 機場防疫多漏洞須改善

【12:27】第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）新增101宗新冠肺炎確診個案，七日內第四度有過百宗病例，累計增至6,803宗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日於商台節目表示，若以聖誕節兩萬名留學生從外地回港計算，將有2.5%至5%確診者留學生將會「走漏」進入社區。因此須把所有防疫措施做到滴水不漏、狠狠落實，如機場的膠盤、處理行李箱的地勤人員、入境人士樣本唾液量等，否則會有第五、第六波。惟他亦讚揚港人的公民意識高，佩戴口罩的比例遠高於外國。

旅發局總幹事程鼎一：現時旅遊業處境凄涼 保持樂觀點都捱得過去

【10:40】第四波新冠肺炎疫情來襲，港府上月宣布煞停與新加坡的「旅遊氣泡」計劃。旅發局亦於本月4日宣布，基於保持社交距離的考慮，今年將不會舉辦除夕煙花倒數。旅發局總幹事程鼎一表示，本港旅客數量急降，由以往平均每日約20萬名，急跌至300名估計為來港探親的旅客，形容旅遊業處凄涼，籲業界要保持樂觀「點都捱得過去」。他亦指，與政府合作推廣的本地遊推廣頗為成功，與「食」有關的行程均受到市民歡迎。

源頭不明個案居高 張建宗指不排除再收緊措施或任何可能性

【09:55】新冠肺炎疫情反覆，第四波確診個案數字，連日持續處於高位，政務司司長張建宗今（６日）指，源頭不明個案比例居高不下，病毒在社區廣泛傳播；為嚴控疫情，政府已採取非常嚴厲的社交距離措施，冀市民理解和配合，政府會因應情況部署，不排除再有其他收緊措施或任何可能性。

袁國勇表示，第四波疫情為意料之中，反而重點應放在如何預防下一波疫情。（資料圖片／梁鵬威攝）

新冠肺炎｜袁國勇指高收入階層爆發 名人不願透露行蹤增抗疫難度

【09:18】第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）新增101宗新冠肺炎確診個案，七日內第四度有過百宗病例，累計增至6,803宗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日於電台節目表示，今波疫情為高收入階層爆發，但他們不願透露個人行蹤，增加抗疫的難度，「識得啲名人，人哋問佢接觸過邊幾個，佢哋唔肯講。」

面對聖誕節將至，袁國勇亦在節目中再三呼籲：「要過一個安靜和平，心入面有喜樂嘅聖誕，唔好走去酒吧食肆開心喇！

新冠肺炎｜一田百貨兩員工初確診 沙田及觀塘分店周日起暫停營業

【01:50】一田百貨今日凌晨在FB專頁公布，公布接獲通知，沙田店家品部員工及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎，沙田及觀塘店今日暫停營業，由專業清潔公司進行全店深度清潔；同時，已安排沙田及觀塘店所有員工作快速核酸檢測，待確認檢測結果陰性才准予復工，重開日期另行通知。

一田百貨每次大減價，都吸引不少人光顧。（資料圖片／盧翊銘攝）

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【01:30】衞生防護中心周六（5日）晚上更新確診者住宅名單，確診者分布港九及新界各區，當中不乏城中老牌豪宅，其中確診的科技園職員（確診號碼#6782）居於淺水灣陽明山莊，消息指他是董事局主席、福田集團控股有限公司董事總經理查毅超，

另外，有確診人士居於半山名廈地利根德閣，而豪宅灣仔蔚豪苑及貝沙灣也上榜，其呎價均為2.5萬以上起跳。

相關新聞：確診大廈｜確診科技園主席查毅超居陽明山莊 名廈地利根德閣上榜

▼5/12確診者住所全覽▼

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昨日總覽：新冠肺炎．12.5｜本周4日單日確診破百 長和大班霍建寧母染疫

張竹君11個月來首度缺席疫情記者會 衞生署會前15分鐘公布換人

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強制檢測｜4萬的士司機最遲22日做檢測 否則25日起禁開工一個月

強制檢測｜的士司機冀增檢測點 工會：跳舞群組頭幾日都排長龍

【00:54】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周六（5日）公布新增101宗確診，一周四日錄得破百宗病例，當中本地個案佔92宗，29宗屬源頭不明。



衞生防護中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，再有18間食肆「上榜」，包括位於時代廣場的翡翠拉麵小籠包、西餐廳「 Club Albergue 1601」、尖沙咀瑰麗酒店彤福軒、國際金融中心千両及灣仔雞翼專門店「Wingman」等。

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消息指，長和聯席董事總經理霍建寧的母親確診。（資料圖片）

【00:15】消息指，有「打工皇帝」之稱的長和聯席董事總經理霍建寧，其母親確診新冠肺炎。霍建寧居於深水灣道，未有見於衞生署的確診者住所名單上，長和發言人回應傳媒時，指霍建寧並非與母親同住，他的檢測呈陰性。

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新冠肺炎｜旺角花園街圖書館有一職員確診 最後上班日為12月1日

專為院舍員工而設 灣仔檢測中心排長龍 院舍職員：不方便應上門

▼12月2日起收緊防疫措施▼