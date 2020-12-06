新冠肺炎｜袁國勇料2.5至5%確診留學生漏入社區　防疫須滴水不漏

第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）新增101宗新冠肺炎確診個案，七日內第四度有過百宗病例，累計增至6,803宗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（6日）於商台節目表示，若以聖誕節兩萬名留學生從外地回港計算，將有2.5%至5%確診者留學生將會「走漏」進入社區。因此須把所有防疫措施做到滴水不漏、狠狠落實，如機場的膠盤、處理行李箱的地勤人員、入境人士樣本唾液量等，否則會有第五、第六波。惟他亦讚揚港人的公民意識高，佩戴口罩的比例遠高於外國。

袁表示，希望大家要明白阻截病毒並不容易，但認為機場的措施仍有不足之處。（資料圖片／歐嘉樂攝）

應把防疫措施做到滴水不漏 個案若走入社區會再傳開去



袁國勇在節目中強調，應把所有防疫措施做到滴水不漏、狠狠落實，否則將引發更多問題產生。他推斷接下來聖誕節，將有兩萬名留學生從外地回港。他以機場陽性比率0.4%計算，得出留學生中將有40至80人為陽性，同時目前數據顯示有2.5%至5%的確診者無徵狀，即將有2至4名留學生將會「捉唔到」進入社區。

「返咗嚟之後，如果走去酒吧食肆，佢哋好鍾意去蘭柱坊，一定指定動作去食雲吞麵等等，咁又會再傳開去。第四波仲未完，好易會有另一個病毒株，今次可能係英國、美國、澳洲入嚟，再喺香港社區繼續第五第六波。」

袁國勇讚揚港人的公民意識，笑指香港文化兼具東、西方的優缺點。（資料圖片／張浩維攝）

機場的措施仍有不足之處



袁表示，希望大家要明白阻截病毒並不容易，但認為機場的措施仍有不足之處。他指，魔鬼在於細節，雖然機場對旅客的措施做足，卻忽略行李箱的輸送過程。他解釋，地勤人員把行李箱投放至輸送帶的途中，若其中一個行李箱帶有病毒，其手套亦會被污染，之後的行李箱亦會透過手套出現交叉污染的情況。

袁續舉例，機場安檢人員會提供膠盤，讓旅客暫存鎖匙等金屬，以便走過X光機。倘若膠盤具有病毒，每名入境人士過關時均會觸摸，則會「好大獲」。他建議，膠盤每使用一次，需立即消毒才可繼續使用，以減低外來輸入的風險。他亦指，現時機場入境人數少，認為是可行的方案。

袁國勇指，發現機場檢測中心收集的樣本唾液量不足，樣本樽亦未有標明份量，建議相關人員需看清楚唾液量。（資料圖片／歐嘉樂攝）

深喉唾液樣本樽應標示刻度 以便有足夠樣本檢測



至於深喉唾液檢測方面，袁國勇指，不少入境人士不清楚檢測前不可飲水和進食，建議航空公司可於廣播提醒他們。他亦指，發現機場檢測中心收集的樣本唾液量不足，樣本樽亦未有標明份量，建議相關人員需看清楚唾液量，可要求入境人士重新再留樣本，或可在樣本樽刻上標記。

袁亦指，已向政府提出建議，要求實驗室人員，若發現唾液量，需標明再做測試。「你話吐4cc，個樽入面又冇寫4cc係幾多，收樽嗰個又要睇清楚，唔夠即刻返去叫佢吐多次，咁先叫滴水不漏嘛。」

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

袁國勇除了在節目中逐一列舉邊境防疫措施的不足外，他亦讚揚港人的公民意識，笑指香港文化兼具東、西方的優缺點，剛好於西方的個人自由意志、東方的群體意識之間。「我相信香港公民意識真係唔差，你睇我地戴口罩比率，同外國爭好遠，外國同我哋比冇得比……我哋一國兩制，兩邊意識都有，兩邊好處壞都有晒。」