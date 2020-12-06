新冠肺炎｜黯然銷魂飯影片逾40萬人觀看　旅發局指線上推廣成功

本港第四波新冠肺炎疫情持續，旅發局於上周五（4日）宣布，基於保持社交距離的考慮，今年將不會舉辦除夕煙花倒數，「香港美酒佳餚巡禮」亦轉為網上舉行。旅發局總幹事程鼎一今日（6日）於商台節目表示，網上星級大廚教煮餸的節目大收，當中「黯然銷魂飯」意外地有逾40萬人觀看，當中有10%為海外觀眾。 程鼎一表示，考慮疫情穩定後推出旅客版Staycation，現時已有酒店表示可做到靈活處理辦理手續的時間。他亦歡迎「躍動港島南」計劃，認為珍寶海鮮舫為旅客印象深刻的地方，值得向外宣傳。

「香港美酒佳餚巡禮」以往每年於中環海濱設有數百個餐飲攤位，惟今年因疫情轉為網上舉行。（資料圖片／張浩維攝）

「香港美酒佳餚巡禮」為本港觸目的大型旅遊活動之一，以往每年於中環海濱設有數百個餐飲攤位，惟今年因疫情轉為網上舉行。程鼎一表示，活動舉行了兩周的效果不錯，其中網上米芝蓮星級大廚教煮餸的節目，如教導黯然銷魂飯的直播當日，意外有10多萬觀眾收看；若計算轉載或傳媒播放的點擊量在內，更超40萬人觀看，當中有10%為海外觀眾。他認為，即使在封關的情況下，必須維持本港的城市形象。

至於全港市民期待的除夕倒數煙花匯演，程表示最近曾做過調查，發現不少國家今年均取消或縮小除夕活動，因此經委員會討論後，決定取消煙花匯演，「唔好意思喇，今年徐夕倒數係唔會舉行。」至於年初一晚的花車巡遊，他指因以往來參與花車巡遊活動的外國隊伍難以來港，故明年也不會舉辦，正構思一個融合線上線下的慶祝活動，以漏補活動的空缺。

程鼎一表示，最近曾做過調查，發現不少國家今年均取消或縮小除夕活動，因此經委員會討論後，決定取消煙花匯演。（資料圖片／余俊亮攝）

▼2019/20年除夕倒數▼

+ 13 + 13 + 13

可推展「大灣區Staycation」

程鼎一又指，疫情下發現Staycation大受歡迎，故會考慮疫情穩定後推出旅客版Staycation。他解釋，本港旅客以大灣區為主，更有不少為即日來回辦事。若果酒店可在時間上靈活辦理入住及離開的手續，旅客則可彈性分配享受高質素服務的時間，酒店亦能獲得更多Staycation生意。

程指，現時已有酒店表示可做到靈活處理辦理手續的時間。他亦指，調查顯示全球的旅客，均希望揀選防疫成功的地方旅行，認為之前與業界商討的22項衛生防疫工作，能為旅為重返香港有很大幫助。

程鼎一認為，珍寶海鮮舫為旅客印象深刻的地方，值得向外宣傳。（資料圖片／鄭子峰攝）

近年深度旅遊受旅客歡迎

至於政府施政報告提到的「躍動港島南」計劃，程程鼎一表示歡迎該政策，認為每個地方均需要景點。他發現近年本港除了美食及購物深受旅客歡迎外，深度旅遊如「中環舊城故事」或深水埗舊區，亦深受旅客歡迎。他認為珍寶海鮮舫為旅客印象深刻的地方，值得向外宣傳。「佢地嚟到一個地方唔係為咗食同購物，而家想理解當地文化故事，我哋從呢個角度睇點包裝歷史 （珍寶）如果可以納入做旅遊規劃係一個好好嘅地方。」

▼12月2日起收緊防疫措施▼