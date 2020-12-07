嘉咸市集肉檔生意跌八成　派本地設計口罩吸人流

市建局於2008年宣布嘉咸街/卑利街的重建項目，部分位於嘉咸街一帶的攤擋結業，部份商戶獲安置到新建的鮮貨零售中心「嘉咸市集」。 受疫情影響，有商戶指不少人轉到超級市場購物，對生意造成影響，甚至有商戶指生意跌近八成。

非牟利團體「同心網絡」於周六（12月5日）起，展開推廣傳統街市文化的活動「嘉咸市集 - 舊墟濃情」，邀請了6位本港著名設計師製作口罩，並從 12 月中開始消費換領計劃，希望吸引街坊消費。

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「嘉咸市集」肉檔商戶才哥說，受疫情影響，不少人轉到超級市場購物，令檔販的生意及營業模式的帶來很大影響，加上每日開工亦消耗不少口罩。另一名開設肉檔的商戶堅叔說，受疫情衝擊，肉類批發生意減少近八成。他希望透過推廣活動為嘉咸市集帶來宣傳作用， 刺激街坊到街市的購物意欲。

非牟利團體「同心網絡」邀請了6位本港著名設計師製作以嘉咸街作主題的口罩，共約11萬口罩，並有超過2000份紀念品，將透過12 月中開始的消費換領計劃供公眾換購。參與設計師包括本地創作品牌 「Chocolate Rain」，品牌設計師麥雅端說，自己本身於「嘉咸市集」一帶居住多年，對於嘉咸街的貓及市集人情感深刻，並成為今次的設計靈感。另一名參與計劃的設計師易達華則希望透過計劃吸引年輕一代關注濕貨街市。

「嘉咸市集 - 舊墟濃情」共邀請到約75個販商及商戶參與消費換領計劃，及4所小學逾 250 名校學生投稿參與主題填色創作。填色作品於周六起展示在嘉咸市集一帶的販商攤檔及商店舖面，同時「嘉咸市集」鮮貨零售中心亦設有市集 Pop Up Store (商店 M02)，即日起開放至明年1月 2 日。而紀念品換領計劃則由12月19日起至明年1月2日，推廣期內於嘉咸市集消費滿指定數目獲一印花，儲滿指定印花數目可扭蛋換領設計師紀念品一份 ；而主辦單位亦會向嘉咸販商分發嘉咸口罩，販商自行決定派發。