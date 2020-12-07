新冠肺炎．最新｜張敬軒演唱會帶位員確診　一田多5員工初步陽性

第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（6日）新增95宗確診個案，累計增至6,898宗，並有至少逾50宗初步確診。葵盛西邨第8座亦疑爆群組感染，5樓已有至少12名住戶確診，部份人本來與跳舞群組有關，政府已安排檢測承辦商華大基因今日在葵盛社區會堂免費為第8座居民進行咽喉及鼻咽拭子檢測。

衞生署衞生防護中心也爆疫，中心昨晚（6日）公布，三名於家居檢疫小組的人員及一名隸屬於港口衞生科的人員初步確診2019冠狀病毒病。家居檢疫小組的患者為在小組兼職的救護隊目及兩名全職已退休的救護隊目。

【17:15】陳勁松又指，一般患者直至十分差的情況，即使用呼吸機亦無法維持血氧在安全水平，才會使用人工心肺機，而使用這個儀器的風險都很高。他提到，外國相關的新冠肺炎患者，倘使用人工心肺後死亡率達50%。他承認，本港的嚴重患者，在今波疫情中有年輕化的趨勢，「臨床上的觀察，令人非常擔心。」

【17:06】張竹君說，今日暫有逾70宗初步確診個案。

陳勁松則指，有年輕患者個案呼吸系統有困難，要用呼吸機，甚至用人工肺，而死亡率更達30%至40%，當中不只是年長人士，故提醒所有人要小心。他又形容，今次不少患者送院後病情已非常嚴重，「一嚟就要急救措施，呢一波病毒株係危險嘅。」

【17:00】張竹君指，涉及去過張敬軒演唱會的患者，合共有5宗個案，即4名觀眾及1名員工，但未肯定是否現有爆發，因為有觀眾涉及其他傳播鏈，如有部份人的家人亦病發及確診。她透露，演唱會有約200名台前幕後員工，約160多人都是陰性，其餘人的結果稍後就有。她呼籲出席過的觀眾，如有病徵都要立即求醫檢測。

【16:55】張竹君透露，亞博5號館再多一名照顧員初步確診。她指出，早前方樹泉宿舍的宿友在該處檢疫，由於他們需要特別照顧，不時與照顧員有扶抱、餵飯、沖涼等接觸，稍不慎受污染都會感染，會提高相關人士的感染控制措施。她又承認，衞生防護中心內的幾宗確診及初步確診個案，的確可以列為小型爆發，而曾接觸過患者的救護，當時有穿著個人保護裝備。

【16:50】何婉霞表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報153宗個案，過去24小時有59名病人康復出院，至今累計5626病人出院。另累計有1122名確診病人分別在醫管局22 間醫院及亞博館留醫，當中36人危殆、40人情況嚴重、1046人情況穩定。

她又報告，律敦治醫院一名女病人昨上午準備電腦掃描檢查，昨晚已初步確診立即轉隔離病房治療，等候期間曾入住外科病房，3位女病人當時同一病格，列為密切接觸者，相關醫護人員有合適保護裝備，病人無高風險程序，無醫護屬於密切接觸。

此外，威院助產士訓練學院有一名學生初步確診，其家人12月5日初確，經接觸追蹤調查後，發現該學生同班有3名同學一起食飯，全部列為密切接觸者，同班其他同學要接受檢測，學校暫時停課一星期。

【16:40】屯門醫院深切治療部主管陳勁松指出，作為前線醫護，近日見到不少患者在短期內病情惡化，當中危殆已累計36人，而九成以上、即33人都是11月1日之後入院，有患者入院後就「情況好差」，要在急症室插喉。而有9名情況嚴重患者年齡在60歲以下，其中2名更是50歲以下，即不少患者都可說是「較年輕」。

他又指，第四波疫情以來，嚴重病人有39人，「危殆病人不單係年長病人，唔好諗住只影響年長病人。」他又預料，深切治療部的服務壓力陸續增加，已啟動機制分派病人。他亦呼籲醫護人員處理高風險程序時，要有合適保護裝備，希望市民體諒醫院有需要調動服務，部份非緊急服務或會取消。

【16:35】張竹君又指，當局已於葵盛西邨第8座派樽，暫收到千多個樣本，希望今晚有化驗結果。她提到，觀乎5樓單位分佈，發現有患者的5個單位中，有4個是「對面位」，相距較近，「有機會中間不知覺有過見面、中間有共用設施」。她指，該大廈於第一日即11月28日有第一宗個案時，已通知屋署做大清洗，今早亦再在公共設施取得20多個環境樣本，如電梯、垃圾房扶手等。

她又透露，該大廈有一個不是居於5樓的確診個案，重申現時社區非常多個案，「傳播力好勁」。她又指，一田百貨及超市安排全體員工檢測後，暫時都找到5名員工初步確診，有負責菜檔、鮮肉等，已要求沙田分店大清洗。「大家都唔相熟，在同一環境下即使不認識，都可能有環境污染，環境衛生好緊要，就算今日清洗，唔知幾時又有個案，公共設施，邊度都好啦，屋企、超市、辦公室都好，掂都要洗手，特別是食嘢前。」

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，聯同醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至今日凌晨，本港過去24小時新增78宗確診個案，有7宗是輸入個案，而71宗本地個案中，未找到感染源頭有29宗，而跳舞群組再多5宗個案，日出康城9期地盤群組已增至50人染疫，方樹泉宿舍再多一人中招。

張竹君提到，個案編號#6909是一名中學生，於馬鞍山崇真中學讀書，師生要接受檢測。而#6961是一名老師，於光明學校任教，由於學校大部分都無面授課堂，風險較低。

她特別提到，一名曾在張敬軒演唱兼職協助分流帶位的員工，亦已初步確診，曾於11月22、24、26、27、29日，在入口處分流觀眾入演唱會。並於12月3日開始發病，由於當時接觸很多觀眾，有機會有感染傳播鏈，加上演唱會人數多，每日有約6000觀眾，8場有接近5萬人，「中間有傳播都唔出奇」，公眾若有不舒服、有擔心，應盡早檢測不要拖延。

梁顯利油麻地社區中心的檢測工作由金域營運。有市民採樣前無填妥自己的個人資料，他的結果最終呈陽性，但當局未能找回這名確診者。（資料圖片／歐嘉樂攝）

【16:15】政府推出的檢測服務，不少由「金域檢驗（香港）有限公司」承辦，其母公司是內地廣州金域醫學檢驗集團。不過，在一個月內，金域曾出現6人「陽變陰」，以及4名司機懷疑「假陽性」的情況，昨日更指有確診者留下樣本後「失聯」，疑涉人為失誤。



經過多次風波，金域仍獲醫管局續約，並即將為全港4萬的士司機作強制檢測，而將會啟用的荃灣蕙荃體育館社區檢測中心，亦同樣由金域承辦，即未來金域會負責3間社區檢測中心。有業界人士透露，政府邀請化驗室承辦檢測中心時，是逐間中心簽約，即政府或在得悉金域近來發生的事故後，仍繼續與這間公司簽訂新的合約。

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【14:38】衛生署防護中心病傳染處主任張竹君將出席今午的疫情記者會。

消息指，伊利沙伯醫院45歲組織病理學醫生確診新冠肺炎，病情轉差，昨天轉入深切治療部，現時需插喉，情況危殆。（資料圖片）

【13:56】消息指，一名在伊利沙伯醫院工作的醫生，確診新冠肺炎後，病情轉差，昨天轉入深切治療部，現時需插喉。伊院近日有2名病理科醫生確診，分別是一名45歲男子和一名33歲男子。據了解，危殆的是45歲的男醫生。

該名45歲組織病理學醫生，11月26後沒有上班，他於11月27日起出現病徵。不過，他較早前曾與一名同事（33歲男醫生）下班時一同坐港鐵，而該名同事其後亦確診。醫院管理局早前指，二人不需接觸病人，在化驗室工作時亦不需接觸新冠病毒樣本，推斷不是在院內感染。

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【13:50】政府今日（7日）安排第八座居民檢測。葵盛社區會堂今早有逾百街坊排隊等檢測，對於港大感染及傳染病中心總監何栢良建議強制檢疫及封鎖大廈，有街坊稱疫情只局限五樓，認為毋須收緊住戶防疫措施。有居六樓的住戶指，早於上周六已知悉大廈至少三人確診，擔心染情蔓延全座，但因難以負擔未能遷出，希望政府安排。

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【13:38】政府表示，鑑於最近在葵盛西邨第八座出現多宗2019冠狀病毒病確診個案，政府對此非常關注。由即日（12月7日）開始，政府將安排承辦商（華大基因）於葵盛社區會堂設立流動採樣站。服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至12月9日（星期三）。

【12:58】消息指，今天新增78宗確診個案。

【12:00】今日起10個指定港鐵站設置自助派發機，市民可憑八達通領取深喉唾液樣本包。記者今早在大圍站視察，並非所有市民清晰知道自行檢測後，應去哪裡交回樣本包，亦有市民誤以為交回港鐵站即可，須由在場保安協助「嘟」QR Code查閲相關地點。

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【10:42】葵盛西邨第8座5樓爆發群組感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早《香港電台》節目「千禧年代」上表示，該座爆發「相當嚴重」，最早發病個案在11月底已經開始不適，並有危殆個案，整幢不同樓層只是兩星期已有19宗個案，擔心繼續有未明傳播鏈，建議強制檢測及封鎖大廈，除有致病源的樓層居民送往隔離檢疫，其餘居民應留現址檢疫直至完成檢測。

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【09:13】 呼吸系統專科醫生梁子超今日（7日）於港台節目表示，發現周末市民聚會的情況沒有減少，同時社區傳播鏈眾多，認政府的措施，重點在於是否能令市民避免外出。他亦強烈呼籲葵盛西邨第8座居民，切勿搬離單位，認為「要感染一早就感染咗」，只要離開電梯，已可將病毒帶進社區。因此他建議政府應盡快24小時內完成檢測。



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梁子超表示，本港疫情仍持續惡化，因源頭不明個案繼續上升，形容為情況嚴峻。（資料圖片／Kyle Lam攝）

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▼政府收緊防疫措施▼

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【01:00】衞生署資料顯示，在過去14日，共有75宗確診個案患者報稱居住於葵青區，大部分來自公共屋邨，葵涌一帶為「重災區」，葵涌邨過去14日錄得9宗確診，葵聯邨錄得3宗。另外，南區大型屋苑貝沙灣、調景嶺維景灣畔、北角維港頌再次上榜；柴灣已婚警察宿舍亦錄得確診個案。

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▼6/12確診者住所全覽▼

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▼12月2日起收緊防疫措施▼

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