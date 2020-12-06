新冠肺炎．最新｜逼近7000宗大關　衞生防護中心4名人員初步確診

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第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（6日）新增95宗確診個案，累計增至6,898宗，並有至少逾50宗初步確診。葵盛西邨第8座亦疑爆群組感染，5樓已有至少12名住戶確診，部份人本來與跳舞群組有關，政府已安排檢測承辦商華大基因今日在葵盛社區會堂免費為第8座居民進行咽喉及鼻咽拭子檢測。
衞生署衞生防護中心也爆疫，中心昨晚（6日）公布，三名於家居檢疫小組的人員及一名隸屬於港口衞生科的人員初步確診2019冠狀病毒病。家居檢疫小組的患者為在小組兼職的救護隊目及兩名全職已退休的救護隊目。
▼政府收緊防疫措施▼
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葵盛西邨8座5樓爆群組感染 住戶拖喼搬走避疫 居民出外著雨衣
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▼12月2日起收緊防疫措施▼
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