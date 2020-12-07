衞生署衞生防護中心4名人員初步確診　其中一人曾接載確診患者

衞生署衞生防護中心周日（6日）宣布，3名於家居檢疫小組的人員及1名隸屬於港口衞生科的人員初步確診新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎。

▼政府收緊防疫措施▼

+ 11 + 11 + 11

衞生防護中心表示，任職於家居檢疫小組的3名人員於衞生防護中心大樓4樓工作，分別是一名於小組兼職的救護隊目，以及兩名全職工作、已退休的救護隊目。

中心強調，他們於小組負責接聽家居及酒店檢疫人士的查詢，日常毋須接觸公眾，最近一次當值日期分別為12月1日、5日及6日，工作時均有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，且於當值期間有進行體溫檢測，全部體溫正常。不過，上述一名兼職的救護隊目，曾於11月27日履行正職工作時，曾接載一名確診病人。

至於一名在港口衞生科工作初步確診的人員，她於港珠澳大橋香港口岸管制站工作，負責協助入境旅客填寫電子健康申報表。此外，她亦是一個確診個案的密切接觸者，最近一次當值日期為11月28日，工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。

衞生防護中心已對這4名初步確診個案展開流行病學調查，而有關的工作地點已進行全面清潔和消毒，並已安排與他們共同當值的人員在家工作，並將接受病毒測試。