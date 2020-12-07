新冠肺炎｜一田沙田分店再增10職員初確診　包括Clinique專櫃員工

本港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心今日（7日）公布，一田百貨沙田分店有5名員工初步確診。一田傍晚回覆《香港01》查詢透露，沙田分店另外再多5名員工初步確診，遍布廚具部、化妝部、菜肉部等，計及上周確診的非品牌專櫃推廣員，沙田分店累計11員工染疫，該舖已暫停營業全面消毒。

一田百貨沙田分店有多名員工初步確診。（資料圖片）

一田百貨沙田店家品部一名非品牌專櫃推廣員上周確診，一田安排全部員工接受檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日指出，一田百貨沙田分店再多5名員工初步確診，他們都是負責菜檔、鮮肉的員工，已要求沙田分店關閉及大清洗，並呼籲其他員工盡快檢測。

一田回覆查詢指出，繼上周六（5日）發現沙田店員工初步確診後，已安排全店進行深層清潔，沙田店全面關閉，安排所有員工，包括一田員工、專櫃職員、商品推廣員及外判清潔及保安員接受核酸檢測。根據核酸檢測結果，除衞生防護中心公佈，沙田店5位員工初步確診外，發現另外5位員工初步確診，分別來自個別專櫃部門，包括孖人、象印、Woll、Tommee Tippee、Clinique、 超市肉部及菜部專櫃。一田沙田店已由專業人士進行深層清潔及消毒，並暫停營業至另行通知。

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