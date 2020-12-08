新冠肺炎．最新｜消息：禁晚市堂食周四生效　修例可要求禁足檢測

第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（7日 )公布新增78宗個案，累計增至6,976宗。消息稱，今日新增大概103宗確診個案，衝破7,000宗關口。以香港約745萬人口，平均每1,000人就有1人中招。

歌舞群組開始減退，但多個新群組開始爆發，其中葵盛西邨第8座5樓累計有15名居民確診，全層居民今日凌晨獲安排到觀塘帝盛酒店檢疫；一田百貨沙田店累計10名員工初步確診；張敬軒演唱會已有四名歌迷及一名工作人員染疫。多間醫院有醫護人員及病人中招，伊利沙伯一名醫生危殆。

【14:38】港鐵宣布，今日10港鐵站自動派發機的樣本收集包已經全部派發完畢。

【13:45】消息透露，食肆晚上6時後禁堂食、關閉健身室及美容院等措施，周四（10日）生效。

消息又指，行政會議已通過修訂法例，授權衞生部門要求特定人士接受「受限檢測」，未完成檢測者不可離開指定處所。

晚市禁堂食｜四個月前曾禁逾月 飲食業：生意當時跌八成

【13:12】消息指，本港今日新增大約103宗新冠肺炎確診個案，累計個案破7,000宗。

【12:45】葵盛西邨8座5樓爆疫，同層居民昨深夜撤離，政府今日（8日）續在葵盛社區會堂開設檢測中心，為附近居民取鼻腔及咽喉拭子樣本。數十名居民在外排隊等候做檢測，有居民提前一小時排隊，亦有居8座的住客指，自8座5樓有確診個案以來，幾乎每日做檢測，惟上周六驗過至今未有結果。亦有居民避開5樓居民會使用的升降機，改搭停雙數樓層的，形容「燒到埋身」立即接受檢測。

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【11:38】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，今波疫情嚴重個案上升急速，若以過往數日的上升幅度估算，相信負壓病房將於本周內「爆煲」。他批評政府發布資訊的速度緩慢，第8座5樓第1宗確診發生於上月28日，但政府於本月5日仍未公布消息，直至近日才要求同層住戶強制檢測，更形容為「恨鐵不成鋼」。

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▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

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葵盛西邨8座5樓逾百人住酒店檢疫 居民：有跳舞群組全家中招

【03:20】新冠肺炎第四波疫情已由歌舞群組擴散至全港，一群組未完，已爆更多群組。葵盛西邨第8座5樓昨晚再增3名居民確診，累計增至15人，衞生署深夜公布該樓層已出現群組爆發情況，其他住戶須送檢疫中心隔離。至今日凌晨2時許，全部百多人乘搭小型巴士，抵到政府租用的觀塘帝盛酒店檢疫14日。有檢疫居民的親人表示，同層其中一戶為「跳舞群組」，全家染疫。

葵盛西邨8座5樓再增3人確診 累計15人染疫 全層住戶須檢疫

【02:05】小巴陸續抵達觀塘觀塘帝盛酒店，獲安排入住房間。

【01:25】約30名葵盛西邨8座5樓居民登上3架小巴，前往檢疫中心。接載的小巴陸續抵達。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分到觀塘帝盛酒店▼

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確診食肆｜新增31間 深水埗PHD、逸東軒、IFC利苑上榜

【01:11】第四波新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。與前日的行蹤表對比，兩日間增31間食肆上榜，包括深水埗薄餅博士PHD、逸東酒店逸東軒及時代廣場Club Albergue 1601。另外，亦新增多間酒樓，如深水埗金豪酒家、元朗彩逸皇宮、 國際金融中心( IFC )利苑酒家等。

確診大廈｜豪宅匯璽、御龍山再現患者 渣甸豪庭、珀麗灣新上榜

【00:34】新冠肺炎疫情持續嚴峻，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，深水埗南昌站上蓋匯璽，東鐵火炭站御龍山再現患者，另外灣仔渣甸豪庭、馬灣珀麗灣亦新上榜。

昨日總覽：新冠肺炎．12.7｜增78宗確診 一田百貨沙田店葵盛西邨8座5樓爆發

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【00:26】 現場消息指，葵盛西邨8座5樓居民將新入住新設的「檢疫中心酒店」觀塘帝盛酒店，為數約100人。

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