新冠肺炎．最新｜確診突破7000宗　本港每千人有1人中招

第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（7日 )公布新增78宗個案，累計增至6,976宗。昨半日初步確診約70宗，7,000宗關口今日（8日）失守，料至少增至7,050宗。以香港約745萬人口，平均每1,000人就有1人中招。

歌舞群組開始減退，但多個新群組開始爆發，其中葵盛西邨第8座5樓累計有15名居民確診，全層居民今日凌晨獲安排到觀塘帝盛酒店檢疫；一田百貨沙田店累計10名員工初步確診；張敬軒演唱會已有四名歌迷及一名工作人員染疫。多間醫院有醫護人員及病人中招，伊利沙伯一名醫生危殆。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

+ 5 + 5 + 5

葵盛西邨8座5樓逾百人住酒店檢疫 居民：有跳舞群組全家中招

【03:20】新冠肺炎第四波疫情已由歌舞群組擴散至全港，一群組未完，已爆更多群組。葵盛西邨第8座5樓昨晚再增3名居民確診，累計增至15人，衞生署深夜公布該樓層已出現群組爆發情況，其他住戶須送檢疫中心隔離。至今日凌晨2時許，全部百多人乘搭小型巴士，抵到政府租用的觀塘帝盛酒店檢疫14日。有檢疫居民的親人表示，同層其中一戶為「跳舞群組」，全家染疫。

葵盛西邨8座5樓再增3人確診 累計15人染疫 全層住戶須檢疫

【02:05】小巴陸續抵達觀塘觀塘帝盛酒店，獲安排入住房間。

【01:25】約30名葵盛西邨8座5樓居民登上3架小巴，前往檢疫中心。接載的小巴陸續抵達。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分到觀塘帝盛酒店▼

+ 2 + 2 + 2

確診食肆｜新增31間 深水埗PHD、逸東軒、IFC利苑上榜

【01:11】第四波新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。與前日的行蹤表對比，兩日間增31間食肆上榜，包括深水埗薄餅博士PHD、逸東酒店逸東軒及時代廣場Club Albergue 1601。另外，亦新增多間酒樓，如深水埗金豪酒家、元朗彩逸皇宮、 國際金融中心( IFC )利苑酒家等。

確診大廈｜豪宅匯璽、御龍山再現患者 渣甸豪庭、珀麗灣新上榜

【00:34】新冠肺炎疫情持續嚴峻，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，深水埗南昌站上蓋匯璽，東鐵火炭站御龍山再現患者，另外灣仔渣甸豪庭、馬灣珀麗灣亦新上榜。

昨日總覽：新冠肺炎．12.7｜增78宗確診 一田百貨沙田店葵盛西邨8座5樓爆發

葵盛西邨第八座爆群組感染 專家倡封樓禁出入 居民憂擴散冀遷走

新冠肺炎｜一田沙田分店再增10職員初確診 包括Clinique專櫃員工

張敬軒演唱會兼職帶位中招 入口工作5天 今增78人確診新冠肺炎

【00:26】 現場消息指，葵盛西邨8座5樓居民將新入住新設的「檢疫中心酒店」觀塘帝盛酒店，為數約100人。

新冠肺炎｜消息：染疫伊院病理科醫生 病情急轉差危殆入ICU插喉

新冠肺炎｜港大孔繁毅：冬天低溫病毒易鼻咽複製 病人病情更嚴重

梁子超斥市民續外出聚會 籲葵盛西8座居民勿搬離單位

▼政府收緊防疫措施▼

+ 11 + 11 + 11

智源書局結業｜首間日本書專賣店下月底結束：大企業減開支停購書

港鐵站自取檢測樣本 惟可重覆攞多次 市民感迷惘：唔知交去邊

10個港鐵站可㩒機拎檢測樣本包 市民憂感染：同區檢測中心已滿額

▼12月2日起收緊防疫措施▼