新冠肺炎．直播｜禁食肆晚市堂食為期14天　限制檢測可要求禁足

第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（7日 )公布新增78宗個案，累計增至6,976宗。消息稱，今日新增大概103宗確診個案，衝破7,000宗關口。以香港約745萬人口，平均每1,000人就有1人中招。

歌舞群組開始減退，但多個新群組開始爆發，其中葵盛西邨第8座5樓累計有15名居民確診，全層居民今日凌晨獲安排到觀塘帝盛酒店檢疫；一田百貨沙田店累計10名員工初步確診；張敬軒演唱會已有四名歌迷及一名工作人員染疫。多間醫院有醫護人員及病人中招，伊利沙伯一名醫生危殆。

【16:00】陳松青解釋，限制檢測可分兩個場景，其一是當局認為一個受限場所，要限在內的人流動及需要進行強測時，就會作出宣告，以其處所為基準。在處所出入口將宣告展示，當一展示就立即生效，委任公職人員，包括執法部門人員執行宣告內容。規例提供一系列權力限任何人進或出處所，但會有例外條款。而限制處所內的人須接受檢測，又或指示他們去指定地方檢測或等結果。而受限所處舉例如是住宅大廈環境，可以限制他們留在各自家居裡面，並主要透過相關部門執行人員去處所執法。

另一種情景是群組檢測，今次規例修明確要求將來指示要求他們強制檢測時，需採取一切防疫措施，如戴口罩、留在家居及私人處所，避免外出等，主要是希望減少受限人士流動風險。

他指，執法上現無要求受限人士須戴電子手環，但同強制檢測執法安排一樣，對需要受強測人士做追蹤工作，如發現無遵守就會跟進包括檢控。

【15:45】陳肇始認為，「限制檢測」主要是希望減低病毒擴散風險，正如之前已有逾30個處所列入強制檢測，「一路做係有效。」至於會否在葵盛西邨引用新例，她指要交由衞生署評估。

她又指，關閉處所或將營業時間縮短，目的是減低人流，不希望爆發風險增加，因為不同地方都有隱形傳播鏈，尤其人流聚集多的地方，爆發風險好大。至於等候檢測時間，她指「一定係盡快及優先處理」。

陳肇始說，「限制檢測」的法律框架已制定，很快會出台。從相片可見，陳肇始似乎將口罩前後反轉。(盧翊銘攝)

陳漢儀補充，化驗結果係「希望盡快」，例如葵盛西邨昨日收到的樣本，昨天當日已全部「出哂報告」，但她指「一定係先通知初步陽性人士，陰性會稍後」。

【15:35】陳肇始指出，「限制檢測」不會「胡亂動用」，目的是希望相關人士可接受強制檢測，留在處所等候結果，直至完成全部檢測才會解除宣告。她提到，如果所需要的時間較長，社署、民政署都會提供協助，有特殊需要可以申請離開處理緊急需要如醫療。

陳肇始指出，「限制檢測」不會「胡亂動用」。(盧翊銘攝)

社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）葉巧瑜則指，與民政署當區協調指揮中心提供適切支援。包括食物︰熱飯餐、乾糧、緊急救濟包例如梳洗物品、睡袋等，如有特別需要可以講，當局會提供適切幫助。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

+ 5 + 5 + 5

【15:25】高拔陞指出，自11月爆發第四波疫情開始，醫管局已先後照顧逾1500位病人，但令人擔心是短時間內變得危急的病人更多，現時有38名患者情況危殆，並有年輕化趨勢，其中7人是60歲以下，當中3人更是50歲以下。而另有46名患者情況嚴重，有10人是60歲以下，2人是50歲以下。

高拔陞指，不少新入院的確診患者，「一入院就要插喉」，情況令人擔憂。(盧翊銘攝)

他特別提到，病人轉差情況比較嚴重，過去一周深切治療部病人需求明顯增加，入院病人多，深切治療部將面對更大壓力。近日不少確診患者一入院已要插喉、入深切治療部，深切治療部的病床使用率已逾7成，相信壓力繼續增加。他指，會有新機制將個別醫院較緊張的深切治療部病人，分流去其他醫院。另亦會削減非緊急服務，非緊急治療病床手術，減三成大型手術，騰空麻醉科及深切治療部人手。他預料情況會持續惡化，料有4成大型手術需削減，希望市民諒解。

【15:20】陳漢儀指出，新增確診個案持續飊升，過去兩星期更加劇，11月24日至12月7日已錄得1274宗，即每日平均新增91宗，當中大部分、佔92%都是本地感染個案，本地個案的7天移動平均數字，11月24是36.6，但到12月7日已升到85.4。她提到，直至12月7日，最少有7個涉及10宗個案以上群組，當中三個群組至少涉50人。其中歌舞群組繼續增加，由11月18日第一宗計起，至12月7日已累計650宗。而日出康城9期地盤的群組，亦累計50宗。

陳漢儀稱，第4波疫情同第三波比較，今次涉及的人數上升更快，逾四分一人是源頭不明，7天平均數由11月24日的7，去到12月7日已升到27.7。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

【15:08】陳肇又宣布，政府會進一步推展在家工作，亦強烈呼籲私人機構僱主響應在未來兩星期安排在家工作，減少不必要聚集活動。她又指，政府會繼續「須檢必檢，應檢盡檢，願檢盡檢」的檢測策略。現時政府每日處理3至4萬個檢測，當中約1萬人屬須檢必檢的高風險類別，過去1個月已出公告，包括身處在34個的指明地方人士、有病徵人士求診人士，而院舍、的士司機等都要接受檢測。

她又公告，行會今早已通過修例，提供明確法律框架，讓政府按需要，可要求有關須接受檢測人士留家。政府可發出「限制檢測」宣告，相關人士要留在該處所內，並得知檢測結果完成才可離開。如果懷疑該處所已有環境污染，令相關人士有增加感染風險，可指定相關人士遷至指定地方或到檢測中心接受強制檢測，完成所有檢測後政府會撤消有關宣告，為期最長7日。

陳肇始又指，如封鎖時間超越12小時，政府會為有需要人士提供物資支援。至於有緊急醫療需要可向政府申請離開，但需遵守規定。她又指，政府會繼續加大「應檢盡檢，願檢盡檢」的檢測量，會將14間社區檢測中心增加5個，方便市民檢測。

她又指，現時法例的599C至599I章，由於在12月31日會屆滿，會延長該7條規條有效時間3個月，直至明年3月31日。

陳肇始說，正制定由中國以外抵港者，要按599H章（交通工具方面），在指定酒店檢疫，會安排專車從機場接載至指定檢疫酒店，減低與社區接觸，正與酒店設立敲定具體安排，會盡快公布詳情。

由於病毒潛伏期長達14天，有部份個案是檢疫期第12天接受檢測才發現，為盡量做到「滴水不漏」，會要求完成14天檢疫人士，於檢疫期第19日/20日再次檢測，確保極罕有情況下，「唔會有漏網之魚。」

【15:00】食物及衞生局局長陳肇始教授、食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀醫生、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生、社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）葉巧瑜，一同會見傳媒交代最新情況。

陳肇始表示，現時正值疫情高峰期，最新的病毒株感染力亦很強，病情亦較嚴重，已開始對醫療系統造成一定壓力，需推行遏制人流措施。她指雖然政府已在上周收緊社交距離措施，但見不到人流有大幅下降，故有需要再收緊。

她宣布，12月10日凌晨零時會實施以下措施，包括晚市6時後禁堂食，至翌日早上4時59分， 宴會活動人數減至20人，食肆內每檯限坐兩人，座位上限於5成，另酒吧要繼續關閉。至於《599F》的表列處所，包括遊戲機中心、娛樂場所、派對場所、夜店、麻將、唱K、體育、泳池等，都要關閉。口罩令、二人限聚令等繼續維持，上述各措施生效為期14天，直至12月23日，即跨越冬至。

【14:55】特首林鄭月娥今（8日）早稱，當局早前已在研究立例，要求指定人士接受強制病毒檢測前不準離開特定範圍，但基於法律基礎等問題未能執行。



政府曾就沙士及豬流感疫情，分別封鎖淘大花園E座及灣仔維景酒店。據第《599A章第25條》，為防止任何指明傳染病蔓延，有需要隔離某地方，衞生署可藉書面命令隔離該地方；第29條則指明任何人不得離開被隔離場所。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，不明白政府為何不行使《第599J章》，要求該大廈居民接受強制檢測，「依家走甩咗幾多人都唔知。」他亦不理解政府所指的封鎖大廈法律問題何在。

沙士、豬流感政府曾兩封疫廈 專家：今次咁慢 走甩幾多人都唔知

【14:38】港鐵宣布，今日10港鐵站自動派發機的樣本收集包已經全部派發完畢。

【13:45】消息透露，食肆晚上6時後禁堂食、關閉健身室及美容院等措施，周四（10日）生效。

消息又指，行政會議已通過修訂法例，授權衞生部門要求特定人士接受「受限檢測」，未完成檢測者不可離開指定處所。

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【13:12】消息指，本港今日新增大約103宗新冠肺炎確診個案，累計個案破7,000宗。

【12:45】葵盛西邨8座5樓爆疫，同層居民昨深夜撤離，政府今日（8日）續在葵盛社區會堂開設檢測中心，為附近居民取鼻腔及咽喉拭子樣本。數十名居民在外排隊等候做檢測，有居民提前一小時排隊，亦有居8座的住客指，自8座5樓有確診個案以來，幾乎每日做檢測，惟上周六驗過至今未有結果。亦有居民避開5樓居民會使用的升降機，改搭停雙數樓層的，形容「燒到埋身」立即接受檢測。

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【11:38】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，今波疫情嚴重個案上升急速，若以過往數日的上升幅度估算，相信負壓病房將於本周內「爆煲」。他批評政府發布資訊的速度緩慢，第8座5樓第1宗確診發生於上月28日，但政府於本月5日仍未公布消息，直至近日才要求同層住戶強制檢測，更形容為「恨鐵不成鋼」。

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葵盛西邨8座5樓逾百人住酒店檢疫 居民：有跳舞群組全家中招

【03:20】新冠肺炎第四波疫情已由歌舞群組擴散至全港，一群組未完，已爆更多群組。葵盛西邨第8座5樓昨晚再增3名居民確診，累計增至15人，衞生署深夜公布該樓層已出現群組爆發情況，其他住戶須送檢疫中心隔離。至今日凌晨2時許，全部百多人乘搭小型巴士，抵到政府租用的觀塘帝盛酒店檢疫14日。有檢疫居民的親人表示，同層其中一戶為「跳舞群組」，全家染疫。

葵盛西邨8座5樓再增3人確診 累計15人染疫 全層住戶須檢疫

【02:05】小巴陸續抵達觀塘觀塘帝盛酒店，獲安排入住房間。

【01:25】約30名葵盛西邨8座5樓居民登上3架小巴，前往檢疫中心。接載的小巴陸續抵達。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分到觀塘帝盛酒店▼

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確診食肆｜新增31間 深水埗PHD、逸東軒、IFC利苑上榜

【01:11】第四波新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。與前日的行蹤表對比，兩日間增31間食肆上榜，包括深水埗薄餅博士PHD、逸東酒店逸東軒及時代廣場Club Albergue 1601。另外，亦新增多間酒樓，如深水埗金豪酒家、元朗彩逸皇宮、 國際金融中心( IFC )利苑酒家等。

確診大廈｜豪宅匯璽、御龍山再現患者 渣甸豪庭、珀麗灣新上榜

【00:34】新冠肺炎疫情持續嚴峻，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，深水埗南昌站上蓋匯璽，東鐵火炭站御龍山再現患者，另外灣仔渣甸豪庭、馬灣珀麗灣亦新上榜。

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【00:26】 現場消息指，葵盛西邨8座5樓居民將新入住新設的「檢疫中心酒店」觀塘帝盛酒店，為數約100人。

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