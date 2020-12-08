許樹昌源頭不明個案多　疫情橫行　確診雙位數要收緊食肆營業

本港新冠肺炎第四波疫情持續，衞生署昨日（7日 )公布新增78宗個案，當中29宗為源頭不明個案，累計增至6,976宗。許樹昌今日（8日）分別於兩個電台節目指，昨日源頭不明個案仍高企，相信情況會繼續「打橫行多陣」。他亦指，今波疫情的病毒株為D614G，屬傳播力高，而嚴重性則與第三波相約。 許又指，即使港府不購入輝瑞疫苗，亦不代表香港較其他國家或地區落後，因不少疫苗已進入臨床階段。他指，有兩個方向引入疫苗，包括經世界衛生組織，料2021年12月前送到，並估計澳門訂購的是牛津疫苗。

許樹昌強調，昨日的源頭不明個案仍高企，相信情況會繼續「打橫行多陣」。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於本港現時的疫情走勢，許樹昌指昨日的確診個案數字減少，可能是「星期日效應」。但他強調，昨日的源頭不明個案仍高企，相信情況會繼續「打橫行多陣」。他指，政府於上周三才加強食肆的限制，認為需要一至兩周觀望效果。他並認為，倘若香港確診數字持續高雙位，相信政府將會再次收緊食肆有關的措施。

許續指，本港今波疫情的病毒株為D614G，屬傳播力高，而嚴重性則與第三波相若，患者年紀因「歌舞群組」比第三波拉高了。許樹昌指，今波疫情的病毒量「好多都好高」，有CT值愈低、病毒量愈高，病毒量高代表傳播性很高，但不代表病人情況好差，但之前沙田瀝源邨祿泉樓有夫婦個案病毒CT值相若，惟二人病情不同。

他指，威爾斯親王醫院的病房及深切治療部病人年齡介乎53歲至73歲，料有年輕危重病人是個別醫院情況。不過，他亦遇有個別個案在急症室已要插喉，指有患者初發病選擇留家休息先視乎情況，不過病情通常第二個星期初就可以急轉直下，呼籲一旦不適就要早日求醫。就病房使用率逾七成，他指有亞博檢疫設施作緩衝區，但現時每天確診宗數高企不理想，因愈來愈多人要入醫院。

▼政府收緊防疫措施▼

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節目主持人亦問到政府訂購疫苗的情況，許樹昌指，訂購輝瑞疫苗是不可行。他解釋，由於疫苗需維持於攝氏零下70度的低溫運送，運輸途中容易失效，而抵埗後亦需在無菌狀態下稀釋，步驟較為繁複，但香港沒有大型冷凍庫，認為香港不適宜購入輝瑞疫苗。

但許強調，即使不購入輝瑞疫苗，亦不代表香港較其他國家或地區落後，因不少疫苗已進入臨床階段。他指，本港有兩方向引入疫苗，包括經世界衛生組織，公平分配原則，有錢地方就「派少啲」，料2021年12月前送到。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

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另外方向為藥廠直接洽購，港府正在接洽中，只是負責人員簽了保密協議未公布，但籲公眾放心，不過料香港獲分派次序排後少少，因為疫苗是歐美藥廠，歐美疫情滲透嚴重，亦是歐美率先落訂。他亦估計，澳門訂購的是牛津疫苗，雖然最近臨床測試出現阻礙，仍達七成的防護效果，並指世衞要求疫苗具五成防護效果，認為「有七成已經唔錯。」

至於被問到近日一田百貨的確診個案亦不少，許樹昌回應指，現時香港有多間檢測中心，亦有多個檢測途徑。他又指有研究顯示，無病徵和發病時的病毒量沒太大分別。而現時香港不少確診者無病徵，呼籲曾到過一田的市民，需及早做檢測。