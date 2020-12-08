DR誤殺案｜女西醫麥允齡判囚3年半　或面對民事索償及失醫生資格

DR醫學美容集團8年前發生致命醫療事故，一名46歲女顧客接受一項名為CIK、聲稱可加強免疫力的療程後，細菌感染，最終因器官衰竭不治。另外兩名同接受該療程的女顧客則傷殘，其中一人需截肢。集團創辦人和實驗室男助理於2017年，因誤殺罪成被判監。惟陪審團當時未能就涉案女醫生麥允齡的誤殺罪，達成有效裁決，案件今年經重審後，麥上周被陪審團裁定罪成。高等法院法官今(8日)被判入獄3年半。

被告或面對民事索償及失醫生資格

法官以4年半為量刑起點，因辯方同意部分案情，節省法庭時間，獲減刑3個月。此外，考慮被告在事發後8年間備受壓力，日後或會面對民事索償和失去醫生資格，再獲減刑9個月。法官最終判囚3年半。

另兩被告囚12年及10年

女被告麥允齡，39歲。她早前被裁定於2012年10月10日，在港連同周向榮和陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（又名陳愛蓮，46歲）。

同案的創辦人周向榮和實驗室男助理陳冠忠，於2017年被裁定誤殺罪成，其中周被判囚12年，陳則被判入獄10年。兩人早前提出上訴，該上訴案尚未頒佈結果。

第三被告麥允齡早前經審訊後被裁定誤殺罪成。(資料圖片)

求情指錯對僱主忠心

辯方早前求情透露，麥於2006年從中大醫科畢業，經實習後成為私人執業醫生，並加入DR集團。她在案發後暫停行醫，至2014年重新執業。此外，麥已婚並育有一名4歲女兒。惟女兒發展遲緩，需接受特殊教育。辯方求情又指，麥在案中判斷失誤，亦錯對僱主忠心，和對他人過分信任。

指CIK療程能增免疫力

案情指，涉案CIK療程(細胞因子誘導殺手細胞治療)聲稱可增強客人的免疫力，DR集團會先向客人抽血，再於實驗室培植，再把血液製品重新注入客人體內。惟控方指，療程當時仍在實驗階段， 其效用未經證實。而麥亦未有向陳披露療程的風險。

DR誤殺案的經過。(詳看下圖)

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3人接受療程後出現細菌感染

死者陳宛琳和另外兩名女顧客黃鳳群和王靜波，各為療程支付近6萬元的療程。三人於2012年9月12日抽血，再於同年10月3日，接受被告替她們重新注入血液製品。三人事後均感不適，陳翌日被送院，發現有細菌感染，同年10月10日因器官衰竭不治。

任教師女事主需截兩腿及4根手指

而黃鳳群和王靜波，在接受注射後亦不適，有眩暈和顫抖等問題。兩人最終雖保命，但案發時56歲、在學校任清潔工的黃鳳群，有永久傷勢，影響行走：案發時65歲、任教師的王靜波，需要截去雙下肢及右手4隻手指。

而涉案的實驗室亞太幹細胞科研中心，其器材被驗出有事主感染的膿腫分枝桿菌。

案件編號：HCCC437/2015