公務員WFH．持續更新｜康文署關閉多個場地　公園坐椅仍會開放

新冠肺炎疫情持續，政府今日（8日）公布新一輪收緊防疫措施，當中將盡量安排公務員在家工作，政府會保留提供部分緊急服務。

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康文署：關閉多個場地

康文署表示，周四（12月10日）起暫停開放轄下部分康樂和文化場地、設施，直至另行通告。

刊憲泳灘、戶外康樂場地及設施包括網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、門球場、乒乓球枱、棋檯、極限運動場、滾軸溜冰場、滑板場、戶外健身設施、卵石徑、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、交通安全城、露天劇場、硬地羽毛球場、兒童遊樂設施等，將暫停開放。

所有室內體育設施包括體育館、香港單車館、壁球中心、羽毛球中心、乒乓球中心等亦將於同日起關閉。

早前已關閉的康樂設施如戶外隊際運動的免費及收費場地、公眾游泳池、水上活動中心、桌球設施、觀眾席、貝澳營地和燒烤場等將繼續暫停開放。

康文署轄下公園的靜態康樂設施（如大草坪及公園座椅等），以及公園𥚃的戶外緩跑徑仍會維持開放。

入境事務處多個辦事處只提供緊急服務。（資料圖片）

入境處：智能身份證換領中心暫停開放

入境事務處指，將由12月10日起調整所提供的緊急和必須的公共服務，直至另行公布。當中港島及九龍人事登記辦事處只提供緊急補領身份證服務，申請人須先行預約；而婚姻登記處只提供處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務。若需要辦理簽證及延期逗留，入境處只接受以投遞方式遞交的緊急延期申請，申請人必須提供本地聯絡電話號碼，入境處會其後聯絡跟進。

入境事務處由12月10日起將調整所提供的緊急和必須的公共服務。

上述各辦事處將按正常辦公時間提供服務，而個别辦事處的具體辦公時間請參閱入境處的官方網站或流動應用程式。香港居民在外遇事時的求助熱線（852）1868會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。

有關出生登記事宜的查詢，市民可在辦公時間內致電2867 2785。至於入境處其他辦事處包括各區智能身份證換領中心以及其他各項公共服務，則暫時停止開放和提供服務。

申請學生資助計劃、在職家庭津貼計劃及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼計劃的人士，可繼續透過郵寄或在網上遞交申請。（資料圖片）

在職家庭及學生資助事務處：可以郵寄或網上遞交申請

在職家庭及學生資助事務處各辦事處將於12月9日起暫停櫃枱服務，直至另行通告，而已預約的櫃枱服務及會面亦會取消。申請學生資助計劃、在職家庭津貼計劃及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼計劃的人士，可繼續透過郵寄或在網上遞交申請，或將申請文件投遞於學資處或在職家庭津貼辦事處的投遞箱。若有查詢可透過電郵聯絡學生資助處及在職家庭津貼辦事處（wg_sfo@wfsfaa.gov.hk/enquiry_wfao@wfsfaa.gov.hk）；一般熱線（2802 2345/2558 3000）；貸款支票安排熱線（2150 6220）。

環保署：一般顧客服務熱線暫停

環保署指，從周四（10日）起至12月15日，一般顧客服務熱線的即時接聽服務暫停，市民可在留言信箱（2838 3111）留下口訊或以電郵查詢（hq-hotline@epd.gov.hk）；而在巡查及調查工作方面，環保署會維持有限度服務，以處理緊急個案。

此外，環保署各分區辦事處的櫃位及接收牌照申請服務暫停。市民可於辦公時間，把申請所需文件放入設置在各辦事處的投遞箱內，亦可經網上或郵寄提交牌照申請。該署職員會繼續如常處理所有牌照申請。有關符合／豁免車輛廢氣及噪音排放標準的申請，市民可連同證明文件於辦公時間內投入稅務大樓34樓的辦事處設置的投遞箱。根據《環境影響評估條例》作出的申請及相關文件，則可投遞到修頓中心27樓的辦事處。非道路移動機械的申請、提交「EV屋苑充電易資助計劃」的申請可以透過郵遞及網上提交申請。

環保署設施包括環保園訪客中心；T•PARK［源．區］訪客中心及T•SPA［源．泉］；WEEE•PARK訪客中心；龍虎山環境教育中心和流動環境資源中心，以及將軍澳已修復堆填區—足球訓練中心和醉酒灣已修復堆填區—香港板球中心繼續暫停開放。而船灣已修復堆填區—高爾夫球練習場亦會於12月10日起暫停開放直至另行通告。各回收環保站及回收便利點會繼續開放收集可回收物，其回收流動點（定時定點街站）則會維持有限度服務。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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▼政府收緊防疫措施▼