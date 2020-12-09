新冠肺炎．最新｜張竹君指昨初確診「都唔少」　晚市禁堂食明生效

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨天（8日）新增100宗確診個案，是10日內第五次單日新增100宗或以上，累計已增至7,076宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生昨指初步確診「都唔少」。

政府昨宣布防疫措施加辣，除了健身室及美容院等周四（10日）起關閉，食肆每日下午6時後也禁堂食，為期兩周，最快要到平安夜（24日）才有望可到食肆吃晚飯，因此今晚（9日）將是禁止前最後機會。

被稱為「禁足檢測令」的《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》昨晚刊憲，今日起生效。爆疫的葵盛西邨8座有約3,150名居民，料仍有人未檢測，政府會否因而引用法例成焦點。

葵盛西邨昨天（8日）再多5人確診，累計群組有18宗個案。（梁鵬威攝）

昨日總覽：新冠肺炎．12.8｜再增100宗 爆疫機場警區3名警員初步確診

新冠肺炎｜禁足檢測令刊憲周三生效 拒遵從可罰2.5萬監禁6個月

限聚令｜晚市禁堂食周四起生效14天 跨越冬至 健身室須關閉

新冠肺炎｜增100宗 沙田一田共11人染疫 涉及嬰兒用品部店員

晚市禁堂食｜四個月前曾禁逾月 飲食業：生意當時跌八成

晚市禁堂食｜食肆靠年尾旺季生意回本 飲食業：一關難過一關

38人危殆 明愛醫院手術科護士初步確診 亞博館累計12人染疫

葵盛西邨8座多5人確診 分布4樓層 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣5住戶染疫

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

新冠肺炎｜陳肇始宣布晚市禁堂食 被發現反轉戴口罩尷尬無回應

新冠肺炎｜醫管局ICU病床使用率已逾七成 將削三成非緊急手術

確診大廈｜貝沙灣14日5個案 再有患者居渣甸豪庭 寶盈花園上榜

【00:14】第四波新冠肺炎疫情持續，周二（8日）新增100宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，確診者分布港九及新界各區，其中南區大型屋苑貝沙灣再次上榜，在14日內已錄得5宗個案，灣仔渣甸豪庭亦再現患者。在居屋方面，有患者居於西貢寶盈花園、富康花園。

確診食肆｜增13間 中環IFC佔2間 曾有廚師染疫「無二」再上榜

【00:00】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，衞生署今日（8日）公布新增100宗確診個案。衞生署晚上公布最新的確診者潛伏期行蹤表，新增13間食肆，中環國際金融中心IFC再有2間食肆上榜，包括日本餐廳「無二」，是該餐廳繼10月有廚師確診後，再度上榜。

新冠肺炎｜港鐵一名車站維修員工初步確診 昨於九龍灣站上班

新冠肺炎｜房署丈量員染疫 曾往北角地盤工作 珠江船廠員工中招

新冠肺炎｜機場警區3名警員初步確診 5日內共6宗警務人員確診

【00:00】警方在Facebook公布，三名駐守機場警區警務人員初步確診2019冠狀病毒病。三人分別為41歲男警長、32歲男警員及28歲男警員，日前感到不適，於昨日（7日）分別前往醫院及診所求醫，經測試後於今日( 8日) 得知呈陽性反應。三人於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他們最後一日上班日分別為本月3日、5日及6日。