新冠肺炎．最新｜17/11至9/12內身處麗晶花園第6座　均需強制檢測

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，今日（9日）新增104宗確診個案，是11日內第六次單日新增100宗或以上，累計已增至7,180宗，半日亦已錄得逾60宗初步確診個案。此外，一名85歲女子今日確診轉送瑪麗醫院隔離治療後，因情況轉差不治，本港已累計有113名確診患者離世。

政府昨宣布防疫措施加辣，除了健身室及美容院等周四（10日）起關閉，食肆每日下午6時後也禁堂食，為期兩周，最快要到平安夜（24日）才有望可到食肆吃晚飯，因此今晚（9日）將是禁止前最後機會。

被稱為「禁足檢測令」的《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》昨晚刊憲，今日起生效。

食物及衞生局深夜刊憲，任何在11月17日至12月9日期間曾身處麗晶花園第6座超過兩小時的人士，在下周一（14日）或之前前往檢測。（余俊亮攝）

【23:35】食物及衞生局公布，疫情急速惡化，確診個案分布全港各區，經檢視使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定調整以下流動採樣站的服務日期，暫定開放至本月14日（星期一），繼續為市民提供檢測服務：

區向公眾提供服務的流動採樣站

【22:50】衞生署衞生防護中心，除了下午公布四批人士需接受強制檢測，鑑於九龍灣麗晶花園6座有多名居民確診，規定居於該幢樓宇或曾到訪人士，也須遵從強制檢測公告接受 2019 冠狀病毒病核酸檢測。

須遵從強制檢測5個群組。（香港01製圖）

新冠肺炎｜22日起返港者須入住指定酒店 田北辰斥太遲：高峰已過

【22:40】四波新冠肺炎疫情均由外地輸入，致本港大爆發，政府在疫情發生11個月後，終肯規定外國返港居民必須入住指定酒店隔離14日，而非如現在任選，以與本地散客隔開，最快本周五（11日）公布詳情。

立法會實政圓桌議員田北辰今日表示，現時有約30間至40間酒店和賓館參加，港府目標為一萬間客房，部分相信將為後備房間。他一直爭取在本月18日實行，令較多返港的留學生入住指定隔離酒店，他今晚引述當局稱，很大可能要延至22日才生效，認為已太遲，「（返港）高峰期已過晒啦！」

油麻地九龍維景酒店承認有意成為指定酒店。（資料圖片）

麗晶花園第6座共7人確診 區議員指涉4單位D室 疑喉管播毒

【21:15】九龍灣麗晶花園第6座，在14日內累計有7名患者，觀塘區議員畢東尼表示，患者全居於D單位，因此懷疑是喉管播毒。

麗晶花園管業處的通告顯示，6座累計有7名患者。(住戶提供圖片)

新冠肺炎｜新界南防止罪案辦公室女警初確診 六日內共7警染疫

【21:11】警方公布，一名駐守新界南防止罪案辦公室的43歲女警員初步確診。她於周一（7日）感到不適，前往政府診所求醫，經初步測試後於今日得知對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，也沒有進行與公眾接觸的工作，她最後一日上班日為周一。由上周五（4日)至今，累計有7名員確診。

新冠肺炎｜沙田一田5職員初陽兩日仍未確診 衞生署調查延遲情況

【20:38】本港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心和一田百貨於前日（7日）公布，沙田一田共有10名職員確診及初步確診。事隔兩天，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（表示，有5名員工仍未正式確診，署方正跟進樣本是否被延遲運送。

【20:15】晚市禁堂食明日（10日）下午6時生效，旺角倫敦大酒樓今晚有食客進餐。酒樓表示，明日起的14日，將改為早上7時半至下午4時營業，不做晚市外賣。有食客今晚為父親慶生日，由於禁堂食將橫跨21日的冬至，暫定至23日，故此今晚也一併做冬。

晚市禁堂食12月10日起生效前夕，食肆「最後晚市」坐滿食客。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜2長者相隔約2小時離世 百樂護老院女院友入院11日不治

【20:00】伊利沙伯醫院發言人公布，一名75歲確診女病人（個案編號：6342）今日下午5時39分離世，是今日第二名死者，累計114人死亡。

女病人是新蒲崗百樂護老院院友，她於上月29日因治療長期病患而入住伊利沙伯醫院接受治療，其後確診新冠肺炎，病人情況持續惡化。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

【19:27】「樂施毅行者2020」原定明年1月29至31日舉行，樂施會今日公布，考慮到所有毅行者、支援隊伍及義工的安全，以及因疫情及限聚令措施帶來的不確定因素，無奈地決定取消。

樂施會稱，多月來一直努力應對，同時不斷靈活變陣，亦曾向相關政府部門提出調整活動的形式及細節，以適應新常態。大會將於明年2月推出全新面貌的活動，路線為樂施毅行者路徑（即西貢北潭涌至元朗大棠），早前確認繼續參與1月活動的參加者優先免費參加，不設最低籌款額，路段、時間長短之選擇將更具彈性，正與各有關方面協調，詳情容後公布。

新冠肺炎｜葵盛西邨8座居民今獲陰性結果 即與子女收拾細軟撤離

【18:43】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，今日（9日）新增104宗確診個案，葵盛西邨第8座今天再多4人確診，全幢樓累計有22人染疫。



有葵盛西邨第8座居民得悉檢測結果陰性後，今午與兩名小孩收拾細軟離開。她表示，第8座已成疫廈，擔心終有一日會中招。

新冠肺炎｜豐田九龍灣陳列室營業代表確診 三間陳列室今日停業

【18:38】豐田公布九龍灣陳列室一名營業代表昨日初步確診後，已全店關閉並於今天完成深層抗疫消毒清潔；同時九龍灣陳列室所有員工亦已安排接受快速核酸檢測。為客戶及員工健康起見，豐田灣仔及沙田陳列室亦將於今日暫停營業，進行全面深層抗疫消毒清潔，確保店內環境安全衛生；同時，兩間陳列室所有員工亦被安排作快速核酸檢測，待確認檢測結果陰性才准予復工，重開日期另行通知。

廉署總部高級調查主任初步確診 房署秀茂坪邨副房屋事務經理中招

【18:10】有消息指，廉政公署總有執行處人員初步確診，廉署有在家工作政策，不過該人員曾於12月7日返回總部。他主要在在16樓及18樓工作。

新冠肺炎｜屯門盲人安老院、志蓮安老院員工確診 毋須撤離要檢測

【16:55】鑽石山志蓮護理安老院一名患者確診，# 7113

強制檢測｜數十人仍未交回樣本 醫管局最後通牒：交執法部門檢控

【16:55】＃7014 患者在賽馬會屯門盲人安老院工作，3樓工作，找到密切接觸者已送檢疫, 安排緊13院友3員工。

新冠肺炎｜中環中匯大廈婦產科護士確診 12月8日最後上班日

另外，在私家醫療機構工作的一名護士確診（＃7168），該護士在中環中匯大廈婦產科中心工作，有密切接觸者要檢疫。12月8日是最後上班日，12月6日已有病徵。

【16:44】張竹君：所有葵盛西邨8座所有居民、沙田一田百貨1、2層11月28日後去過工作人士、馬鞍山錦豐苑C座11月19日逗留逾2小時的人士，以及將藍隧道紮鐵工人都須強制檢測。

新冠肺炎｜中環中匯大廈婦產科護士確診 12月8日最後上班日

85歲女病人亞博館確診 轉送瑪麗醫院後離世 本港累計113人不治

【16:41】醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，1名剛確診的85歲女長者死亡（#7132)，本身是在亞博接受檢疫。她在今日2pm由亞博轉入瑪麗醫院隔離治療，有長期病患，剛3:26pm離世。連同此個案累計113名患者死亡。

威爾斯親王醫院內科病人肚屙血糖低11月30日入院，入院時篩查陰性，這幾天有持續低燒，再做測試，12月8日初步確診，有10病人同病格列密切接觸，4位仍在醫院隔離，另外做檢測全陰性；另有6人已出院交由衞生署跟進。有4名家屬因恩恤原因探同一病格另一病人，均列密切接觸，亦交衞署跟進。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，本港今日新增104宗確診，35宗本地無源頭。初步確診約60宗。葵盛西邨增4宗確診，累積22宗確診。沙田一田百貨亦有一人染疫（＃7090），即共5人確診，5人初步確診，未知是否送版遲出車。歌舞群組增 12 宗，包括6宗是東華三院何玉清翠柳頤庭，累計 超過690宗。

將軍澳藍田隧道5名紮鐵工初步確診，加上一個已確診患者在隧道工作，全部紮鐵，分不同更，正點算其他工作人員屬密切接觸者要檢疫。

【15:30】據了解，鑽石山志蓮護理安老院一名護理員確診，該院所有員工及院友均須接受檢測，密切接觸者須檢疫。

護老院發言人霍姑娘表示，負責照顧院舍3樓長者的一名女職員今日收到衛生防護中心電話，指其檢測結果呈陽性，院舍現時已封閉三樓位置，其他院友及職員不能進入該處，並有待衛生防護中心的指示。

霍姑娘說，院舍一向已做足環境衛生，院友亦盡量不批準外出以減風險，職員亦有防護裝備，該名女職員亦於參與強制檢測中發現確診，亦因此坦然病毒防不勝防，而院舍一樓層職員工作分三更制，平均有約30名職員工作，現時已通知所有相關同事留守等候。據悉3樓院舍有約100名男、女院友居住。

+ 2 + 2 + 2

【14:22】馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣爆發多宗感染個案，當中亦包括「跳舞群組」關連個案。大廈今日收集深喉唾液樣本，不少住戶批評政府反映遲緩，在首宗個案出現逾一周後始派樽，亦有住戶憂疫情惡化演變「葵盛西邨翻版」，更稱已對「禁足令」有心理準備，「屋企夠食一個月。」

錦豐苑爆疫 住戶轟政府遲通知 已備一個月糧食應對「禁足令」

【13:50】熟悉通風的工程師學會會長源栢樑表示，葵盛西邨屬於「舊長形公屋」，長條形走廊設計本來有利空氣對流。他推斷其中一個可能性，是由於現時住戶大多會關門或氣窗，倘大部份住戶都關門或氣窗，或會影響走廊的通風，當其中一個單位有患者，帶有病毒的空氣便會積聚在單位內，當開門時，空氣便有機會漏出走廊，「當其他人開門，就有機會漏咗入去。」

葵盛西邨長條形走廊設計 工程師：住戶關氣窗或降通風致病毒積聚

葵盛西邨出現新冠肺炎爆發群組，今日續有居民排隊接受檢測，部份樓層以膠帶圍封。（羅君豪攝）

就記者觀察，葵盛西邨大部份住户封上氣窗，一層只得3至4層有打開氣窗。（林穎嫺攝）

【13:25】本港新冠肺炎疫情嚴峻，位於黃大仙摩士公園體育館的社區檢測中心今日（9日）投入服務。有居住何文田的市民跨區前來檢測，指昨晚知悉大廈有跳舞群組確診個案，感到十分害怕，要戴兩個口罩「保命」。不少在附近晨運的市民都對檢測不感興趣，有長者稱自己並不涉及任何群組，大廈亦無個案，工作人員稱可安排他免費檢測才「試一試」。

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【12:45】政府要求的士司機接受強制檢測，否則於12月25日起，不得接載乘客。政府今日(9日)起，設置13個指定檢測中心，供司機接受免費檢測。

在中環林士街停車場檢測中心，早上有十多名司機排隊等候檢測。有司機表示，擔心若不幸染疫會傳染家人，故幾乎每個月接受一次檢測，除了到政府免費檢測中心，更曾自費接受檢測，認為得到陰性結果會更安心。是次檢測的承辦商為金域檢驗，之前曾發生懷疑假陽性個案。有司機表示，曾認為檢測效用低「驗咗都證明唔到乜嘢」，惟因應政府推出強制檢測，加上疫情正值高峰，故接受檢測。

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【12:25】本港新冠肺炎疫情持續，順豐速運公布，一名負責彩雲邨派送工作的司機收派員確診，最後上班日為昨日（8日）。有兩名司機收派員與確診員工有密切接觸，已檢測正等待結果。受事件影響，位於新蒲崗福和大廈的順豐今日（9日）暫停開放一天作全面消毒，該店全體員工在接到陰性檢測結果前亦會停工，店內快件須額外消毒才派送。翻查資料，同店今年7月亦曾有司機染疫。

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↓葵盛西邨爆疫 居民排隊檢測↓

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【12:07】本港新冠肺炎疫情嚴情，政府收緊社交距離措施，包括立法可推禁足檢測、晚市禁堂食等，今早（9日）香港電台節目《千禧年代》，有聽眾指不少市民外出因要上班，反問高官「點解條街咁多人？捉精靈啊？好多都係返工。」公共交通工具才是最高風險，除了擠迫「成日有人打乞嚏、咳，都唔知點避。」有聽眾認為香港可透過「停擺」一個月將疫情清零。

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【11:47】政府要求食肆明晚（10日）起晚市禁堂食，亦要求關閉健身中心等指定處所。公民黨譚文豪近日新開茶餐廳，斥政府「殺雞取卵」，間接以飲食界做「禁足令」，質疑為何不改為限制交通工具或商場營業時間。健身業界亦形容「年關難過」，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎說，健身教練收入大減，不少轉做外賣速遞員，現時會維持戶外服務，在公園一對一授課。

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【11:45】政府通過法律框架可要求強制檢測者未有結果前須留原處。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目上表示，他由始至終都贊成禁足檢測，認為政府在出現跳舞群組時已「輸第一球波」，在強制跳舞群組檢測時無禁足令，再令政府「輸埋第二球波」，促政府即時補救，「唔好再輸第三球波」。就葵盛西邨8座爆疫仍有800多人未做檢測，亦有已拉行李箱搬離住戶未聯繫到，他建議，應在8座引用禁足檢測令。另外，他批評現時檢測結果報告緩慢，「係市民出緊血代價」，應「一錘定音」要求承辦商24小時內必須出報告。

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【11:41】行政會議昨日通過引入禁足檢測令，近來爆疫逾20居民確診及初步確診的葵盛西邨8座不排除會被封。當區區議員梁靜珊今日(9日)於商台《在晴朗的一天出發》說，現時邨內不止爆疫的8座居民擔心，其他座數市民都擔心會有「禁足令」，指政府實行政策的相關配套不足，無處理到居民「手停口停」，收入及租金開支等問題。她續數出7項政府在葵盛西邨進行防疫工作以及「禁足令」的錯漏，包括清潔人手不足、為居民檢測「嘆慢板」等。

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【11:30】葵盛西邨8座爆疫再添5例，連同初步確診累計22宗。呼吸系統專科醫生梁子超今早（9日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，梁子超認為，5樓以外其他樓層居民需隔幾日後再做檢測，並須自我醫學監測，未來兩星期應該盡量留在家中。另外，政府通過法律框架可要求強制檢測者未有結果前須留原處，梁子超認為，禁足檢測須有跨部門機制配合，可以迅速公布及執行，才不會引起混亂、「雞飛狗走」搬離。

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【11:28】政府為限制人流聚集，明日凌晨起禁晚市堂食，傍晚6時起只能外賣。稻苗學會主席黃傑龍今日（9日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，期望政府能於今月內宣布補助計劃，讓食肆咬緊牙根到下個月。他建議政府按抗疫基金做法，按牌照派發2至3個月資助。

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葵盛西邨8座多5人確診 分布4樓層 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣5住戶染疫

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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確診大廈｜貝沙灣14日5個案 再有患者居渣甸豪庭 寶盈花園上榜

【00:14】第四波新冠肺炎疫情持續，周二（8日）新增100宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，確診者分布港九及新界各區，其中南區大型屋苑貝沙灣再次上榜，在14日內已錄得5宗個案，灣仔渣甸豪庭亦再現患者。在居屋方面，有患者居於西貢寶盈花園、富康花園。

確診食肆｜增13間 中環IFC佔2間 曾有廚師染疫「無二」再上榜

【00:00】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，衞生署今日（8日）公布新增100宗確診個案。衞生署晚上公布最新的確診者潛伏期行蹤表，新增13間食肆，中環國際金融中心IFC再有2間食肆上榜，包括日本餐廳「無二」，是該餐廳繼10月有廚師確診後，再度上榜。

新冠肺炎｜港鐵一名車站維修員工初步確診 昨於九龍灣站上班

新冠肺炎｜房署丈量員染疫 曾往北角地盤工作 珠江船廠員工中招

新冠肺炎｜機場警區3名警員初步確診 5日內共6宗警務人員確診

【00:00】警方在Facebook公布，三名駐守機場警區警務人員初步確診2019冠狀病毒病。三人分別為41歲男警長、32歲男警員及28歲男警員，日前感到不適，於昨日（7日）分別前往醫院及診所求醫，經測試後於今日( 8日) 得知呈陽性反應。三人於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他們最後一日上班日分別為本月3日、5日及6日。