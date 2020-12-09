新冠肺炎．直播｜今增104宗確診　將藍隧道5紮鐵工初步確診

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨天（8日）新增100宗確診個案，是10日內第五次單日新增100宗或以上，累計已增至7,076宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生昨指初步確診「都唔少」。

政府昨宣布防疫措施加辣，除了健身室及美容院等周四（10日）起關閉，食肆每日下午6時後也禁堂食，為期兩周，最快要到平安夜（24日）才有望可到食肆吃晚飯，因此今晚（9日）將是禁止前最後機會。

被稱為「禁足檢測令」的《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》昨晚刊憲，今日起生效。爆疫的葵盛西邨8座有約3,150名居民，料仍有人未檢測，政府會否因而引用法例成焦點。

【16:44】張竹君：所有葵盛西邨8座所有居民、沙田一田百貨1、2層11.28後去過工作人士、馬鞍山錦豐苑C座11月19日逗留逾2小時的人士，以及將藍隧道紮鐵工人都須強制檢測。

【16:41】醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，1名剛確診的85歲女長者死亡。她在今日2pm由亞博轉入瑪麗隔離治療，有長期病患，剛3:26pm離世。連同此個案累計113名患者死亡。

【16:30】張竹君醫生表示，本港今日新增104宗確診，35宗本地無源頭。初步確診約60宗。葵盛西邨增4宗確診，累積22宗確診。沙田一田百貨亦有一人染疫。歌舞群組增 12 宗，包括6宗是何玉清院舍，累計 超過690宗。

將軍澳藍田隧道5名紮鐵工初步確診，加上6個在隧道工作，全部扎鐵，分不同更，正點算其他工作人員屬密切接觸者要檢疫。

【15:30】據了解，鑽石山志蓮護理安老院一名護理員確診，該院所有員工及院友均須接受檢測，密切接觸者須檢疫。

護老院發言人霍姑娘表示，負責照顧院舍3樓長者的一名女職員今日收到衛生防護中心電話，指其檢測結果呈陽性，院舍現時已封閉三樓位置，其他院友及職員不能進入該處，並有待衛生防護中心的指示。

霍姑娘說，院舍一向已做足環境衛生，院友亦盡量不批準外出以減風險，職員亦有防護裝備，該名女職員亦於參與強制檢測中發現確診，亦因此坦然病毒防不勝防，而院舍一樓層職員工作分三更制，平均有約30名職員工作，現時已通知所有相關同事留守等候。據悉3樓院舍有約100名男、女院友居住。

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【14:22】馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣爆發多宗感染個案，當中亦包括「跳舞群組」關連個案。大廈今日收集深喉唾液樣本，不少住戶批評政府反映遲緩，在首宗個案出現逾一周後始派樽，亦有住戶憂疫情惡化演變「葵盛西邨翻版」，更稱已對「禁足令」有心理準備，「屋企夠食一個月。」

錦豐苑爆疫 住戶轟政府遲通知 已備一個月糧食應對「禁足令」

【13:50】熟悉通風的工程師學會會長源栢樑表示，葵盛西邨屬於「舊長形公屋」，長條形走廊設計本來有利空氣對流。他推斷其中一個可能性，是由於現時住戶大多會關門或氣窗，倘大部份住戶都關門或氣窗，或會影響走廊的通風，當其中一個單位有患者，帶有病毒的空氣便會積聚在單位內，當開門時，空氣便有機會漏出走廊，「當其他人開門，就有機會漏咗入去。」

葵盛西邨長條形走廊設計 工程師：住戶關氣窗或降通風致病毒積聚

葵盛西邨出現新冠肺炎爆發群組，今日續有居民排隊接受檢測，部份樓層以膠帶圍封。（羅君豪攝）

就記者觀察，葵盛西邨大部份住户封上氣窗，一層只得3至4層有打開氣窗。（林穎嫺攝）

【13:25】本港新冠肺炎疫情嚴峻，位於黃大仙摩士公園體育館的社區檢測中心今日（9日）投入服務。有居住何文田的市民跨區前來檢測，指昨晚知悉大廈有跳舞群組確診個案，感到十分害怕，要戴兩個口罩「保命」。不少在附近晨運的市民都對檢測不感興趣，有長者稱自己並不涉及任何群組，大廈亦無個案，工作人員稱可安排他免費檢測才「試一試」。

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【12:45】政府要求的士司機接受強制檢測，否則於12月25日起，不得接載乘客。政府今日(9日)起，設置13個指定檢測中心，供司機接受免費檢測。

在中環林士街停車場檢測中心，早上有十多名司機排隊等候檢測。有司機表示，擔心若不幸染疫會傳染家人，故幾乎每個月接受一次檢測，除了到政府免費檢測中心，更曾自費接受檢測，認為得到陰性結果會更安心。是次檢測的承辦商為金域檢驗，之前曾發生懷疑假陽性個案。有司機表示，曾認為檢測效用低「驗咗都證明唔到乜嘢」，惟因應政府推出強制檢測，加上疫情正值高峰，故接受檢測。

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【12:25】本港新冠肺炎疫情持續，順豐速運公布，一名負責彩雲邨派送工作的司機收派員確診，最後上班日為昨日（8日）。有兩名司機收派員與確診員工有密切接觸，已檢測正等待結果。受事件影響，位於新蒲崗福和大廈的順豐今日（9日）暫停開放一天作全面消毒，該店全體員工在接到陰性檢測結果前亦會停工，店內快件須額外消毒才派送。翻查資料，同店今年7月亦曾有司機染疫。

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↓葵盛西邨爆疫 居民排隊檢測↓

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【12:07】本港新冠肺炎疫情嚴情，政府收緊社交距離措施，包括立法可推禁足檢測、晚市禁堂食等，今早（9日）香港電台節目《千禧年代》，有聽眾指不少市民外出因要上班，反問高官「點解條街咁多人？捉精靈啊？好多都係返工。」公共交通工具才是最高風險，除了擠迫「成日有人打乞嚏、咳，都唔知點避。」有聽眾認為香港可透過「停擺」一個月將疫情清零。

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【11:47】政府要求食肆明晚（10日）起晚市禁堂食，亦要求關閉健身中心等指定處所。公民黨譚文豪近日新開茶餐廳，斥政府「殺雞取卵」，間接以飲食界做「禁足令」，質疑為何不改為限制交通工具或商場營業時間。健身業界亦形容「年關難過」，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎說，健身教練收入大減，不少轉做外賣速遞員，現時會維持戶外服務，在公園一對一授課。

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【11:45】政府通過法律框架可要求強制檢測者未有結果前須留原處。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目上表示，他由始至終都贊成禁足檢測，認為政府在出現跳舞群組時已「輸第一球波」，在強制跳舞群組檢測時無禁足令，再令政府「輸埋第二球波」，促政府即時補救，「唔好再輸第三球波」。就葵盛西邨8座爆疫仍有800多人未做檢測，亦有已拉行李箱搬離住戶未聯繫到，他建議，應在8座引用禁足檢測令。另外，他批評現時檢測結果報告緩慢，「係市民出緊血代價」，應「一錘定音」要求承辦商24小時內必須出報告。

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【11:41】行政會議昨日通過引入禁足檢測令，近來爆疫逾20居民確診及初步確診的葵盛西邨8座不排除會被封。當區區議員梁靜珊今日(9日)於商台《在晴朗的一天出發》說，現時邨內不止爆疫的8座居民擔心，其他座數市民都擔心會有「禁足令」，指政府實行政策的相關配套不足，無處理到居民「手停口停」，收入及租金開支等問題。她續數出7項政府在葵盛西邨進行防疫工作以及「禁足令」的錯漏，包括清潔人手不足、為居民檢測「嘆慢板」等。

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【11:30】葵盛西邨8座爆疫再添5例，連同初步確診累計22宗。呼吸系統專科醫生梁子超今早（9日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，梁子超認為，5樓以外其他樓層居民需隔幾日後再做檢測，並須自我醫學監測，未來兩星期應該盡量留在家中。另外，政府通過法律框架可要求強制檢測者未有結果前須留原處，梁子超認為，禁足檢測須有跨部門機制配合，可以迅速公布及執行，才不會引起混亂、「雞飛狗走」搬離。

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【11:28】政府為限制人流聚集，明日凌晨起禁晚市堂食，傍晚6時起只能外賣。稻苗學會主席黃傑龍今日（9日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，期望政府能於今月內宣布補助計劃，讓食肆咬緊牙根到下個月。他建議政府按抗疫基金做法，按牌照派發2至3個月資助。

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▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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【00:14】第四波新冠肺炎疫情持續，周二（8日）新增100宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，確診者分布港九及新界各區，其中南區大型屋苑貝沙灣再次上榜，在14日內已錄得5宗個案，灣仔渣甸豪庭亦再現患者。在居屋方面，有患者居於西貢寶盈花園、富康花園。

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【00:00】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，衞生署今日（8日）公布新增100宗確診個案。衞生署晚上公布最新的確診者潛伏期行蹤表，新增13間食肆，中環國際金融中心IFC再有2間食肆上榜，包括日本餐廳「無二」，是該餐廳繼10月有廚師確診後，再度上榜。

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