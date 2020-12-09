限聚令｜晚市禁堂食　業界盼1月有補助：讓食肆交緊牙根捱埋這月

政府為限制人流聚集，明日凌晨起禁晚市堂食，傍晚6時起只能外賣。稻苗學會主席黃傑龍今日（9日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，期望政府能於今月內宣布補助計劃，讓食肆咬緊牙根到下個月。他建議政府按抗疫基金做法，按牌照派發2至3個月資助。

稻苗學會會長黃傑龍籲政府盡快推出補助，支援飲食業。(資料圖片)

稻苗學會會長黃傑龍於商台節目表示，按7月時停晚市經驗，外賣生意比預期低，預計停晚市後，生意大概跌七至八成，但指上次停業時有政府補助，但是次卻只叫財政司司長研究，「邊度搵錢交租出人工?」

好似教練叫你做運動咁，總會捱埋呢個月就機會大啲

12月的冬至和聖誕，黃指是傳統飲食業最好生意的一個月。他建議，政府最好能在今月內公布資助措施，並於明年一月推出，讓業界可有希望，咬緊牙根到下個月，「好似教練叫你做運動咁，總會捱埋呢個月就機會大啲」。

他認為「我有經驗佢(政府)都有」，建議可參考抗疫基金時按食肆牌照發放6個月的資助計劃，若未能派發6個月資助，亦期望可有2至3個月的資助。

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+ 8 + 8 + 8

他指，若政府不提供津貼予飲食業，估計有可能出現結業，不願意估計有多少食肆結業，對情況感無奈。他說，得悉有同業早前即使有申請保就業計劃但仍不足，要借政府百分百擔保貸款，指對要借到這樣的食肆好高危，估算有過千間。

另外，黃傑龍於香港電台節目《千禧年代》亦表示，預料兩周後仍然無法做回晚市生意，全年最重要的月份為12月，指政府無補助下，「如果要借錢今日都要去銀行。」他關注，有指明行業因政府命令直接停業，應獲補助。