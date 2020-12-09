學校遊學團無法成行　旅議會接34宗投訴涉款約千萬　僅三成半和解

新冠肺炎捲席全球，境外交流及遊學活動受阻。教育局局長楊潤雄表示，今年2月至今，旅議會接獲34宗學校就遊學團的投訴，受影響人數多達1,686人，涉款約1,000萬元。當中主要涉及退款爭議，如校方向保險公司索償時，旅行社拒絕提供證明文件。 現只有約三成半個案學校及旅行社達成和解。 教育局表示，已向部分學校提供「一次性支援措施」，協助支付取消學習活動所致的開支，上限為教育局津貼有關活動的預算金額。

受疫情影響，境外交流及遊學活動受阻，今年2月至今，旅議會接獲34宗學校就遊學團的投訴，涉款約1,000萬元。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄回覆立法會議員陳沛然提問時透露，旅議會在今年2月至今，接獲合共34宗關於遊學團的投訴，涉及7間中學、17間小學、1間幼稚園及1間特殊學校，受影響師生及家長人數多達1,686人，總金額約1,000萬元。

投訴主要涉及疫情下未能出發的退款爭議，以及校方向保險公司索償時，旅行社拒絕向保險公司提供已訂購機票、酒店及已支付接待費，但不獲退款的證明文件。

僅三成半學校與旅行社和解

34宗投訴中，三成半（12宗）學校與旅行社和解，又或保險公司理賠了校方部分損失無需旅議會繼續處理。餘下六成半（22宗）個案中，有6宗正由旅議會辦事處跟進，13宗正排期交由旅議會轄下的「消費者關係委員會」處理，另有3宗旅行社就「消費者關係委員會」的裁決提出上訴。

教育局提供「一次性支援措施」支付學校取消活動開支

楊潤雄指，教育局曾接到部分學校就取消活動及與承辦商合約問題的查詢，教育局已了解及提供合適協助，包括提供「一次性支援措施」，讓學校在符合指定條件下，運用教育局津貼支付因疫情取消學習活動所致的開支，上限為學校原本運用教育局津貼舉辦該項活動的預算開支。