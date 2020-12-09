新冠肺炎｜屯門盲人安老院、志蓮安老院員工確診　毋須撤離要檢測

新冠肺炎疫情持續，今日（9日）再錄得104宗個案，當中99宗屬本地感染，35中沒有源頭。個案#7113是鑽石山志蓮護理安老院的一名照顧員，共有3名員工及5名院友列為密切接觸者需要入住檢疫中心。而早前個案#7014則是賽馬會屯門盲人安老院的員工，3名員工及13名院友列為密切接觸者需要入住檢疫中心。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衞生署已經向兩間院舍派樽，沒有提及要全院撤離。

安老院舍由爆發新冠疫情以來禁止親屬探訪。（資料圖片）

#7014個案是一名43歲女子，她於12月7日出現病徵，於昨日（8日）確診。張竹君今日表示，女子是賽馬會屯門盲人安老院的員工，正安排3名員工及13名院友列為密切接觸者需要入住檢疫中心。

至於今日確診的#7113個案，患者是52歲女子，她也是於12月7日出現病徵。張竹君指，女子在鑽石山的志蓮護理安老院的3樓工作，並無去過其他樓層，共有3名員工及5名院友列為密切接觸者需要入住檢疫中心。

張竹君未提及要全院撤離，但衞生署會向院舍派發深喉唾液瓶。至於兩人是否經院舍強制檢測找到，張竹君則指，並無特別紀錄。

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