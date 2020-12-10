新冠肺炎．最新｜晚市禁堂食今日生效　麗晶花園6座居民強制檢測

【晚市禁堂食／強制檢測／麗晶花園】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（9日）新增104宗確診個案，累計7,180宗；同日有兩名年長患者病故，累計增至114名患者死亡。昨手日有逾60宗初步確診。 疫情經歌舞群組擴散，上流社會爆疫減退，但病毒「下流」至不少屋邨及中產屋苑，火苗處處，政府昨刊憲五個群組需強制檢測：葵盛西邨第8座、九龍灣麗晶花園第6座、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣、一田百貨沙田分店和將軍澳藍田隧道，曾身處有關地方居民、訪客及工作人員必須最遲下周一完成檢測。 加辣社交距離措施今天（10日）起生效，食肆下午6時後禁止堂食，為期兩周；今晚午夜過後違反限聚令和口罩令等的票控罰款，提升至5,000元。 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早到九龍灣麗晶花園視察。

【10:20】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到九龍灣麗晶花園視察，剛進入業主委員會會議室。現場有有警員指，6座有機會撤離，有約20名穿上全套保護裝備的警員，手持橙帶進入6座。

【09:00】食物及衞生局前政治助理陳凱欣在電台節目建議政府呼籲市民在12月20日至1月2日留家14天，因市民向來會在聖誕請假，若市民今年能留家過節，「只派一人去買餸」，她相信會對疫情有幫助。

她又斥，政府到第四波仍「裙拉褲甩」，錯失了推出強制檢測的最好時機，令疫情不斷擴散。她認為政府不應容許需強制檢測人士自行到檢測中心或取樣本瓶，因帶病毒的人士可能會於社區繼續傳播病毒，她建議政府派員上門為居民採樣，或設流動檢測車，方便居民到樓下已可檢測。

【08:30】麗晶花園6座有7名居同座向的住戶確診，政府昨晚刊憲要求居民強制檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於電台節目表示，情況令人聯想到有可能經由喉管、排氣喉等傳播病毒，認為要實行強制檢測及「禁足令」，認為應禁足14日，否則無法得知有多少戶受感染。

須遵從強制檢測5個群組。（香港01製圖）

昨日總覽：新冠肺炎．12.9｜新增104宗 麗晶花園第6座爆疫 居民須強制檢測

麗晶花園第6座共7人確診 區議員指涉4單位D室 疑喉管播毒

新冠肺炎｜政府刊憲曾在麗晶花園6座人士 最遲下周一須強制檢測

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錦豐苑爆疫 住戶轟政府遲通知 已備一個月糧食應對「禁足令」

麗晶花園第6座患者分布在高層及低層D單位。（余俊亮攝）

確診大廈｜麗晶花園爆疫 全港20多個屋邨有新增患者 名單全覽

【00:55】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨天新增104宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，涉及港九新界20多個屋邨，一名3歲男病童（＃7105 ）居於南區田灣懲教署職員宿舍，犀與本地個案有流行病學個案。



繼葵盛西邨8座，政府晚上發出公告指，麗晶花園第6座的居民和到訪者須強制檢測，昨天有一名確診患者居住該大廈。

▼9/12新冠肺炎確診者住所▼

新冠肺炎｜晚巿禁堂食周四生效 巿民趕尾班車慶生兼提早做冬

區向公眾提供服務的流動採樣站

確診食肆｜增13間 大埔萬芳冰室、奧海城Black Sugar Coffee上榜

【00:00】新冠肺炎第四波疫情持續，本港今日（9日）新增104宗確診個案。衞生署晚上公布最新的確診者潛伏期行蹤表，再多13間食肆，包括4間酒樓。此外，咖啡店「Black Sugar Coffee」於奧海城的分店、大埔萬芳冰室亦上榜。

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新冠肺炎｜葵盛西邨8座居民今獲陰性結果 即與子女收拾細軟撤離

葵盛西邨長條形走廊設計 工程師：住戶關氣窗或降通風致病毒積聚

強制檢測｜數十人仍未交回樣本 醫管局最後通牒：交執法部門檢控

▼港府公布收緊防疫措施 12月8日起實施▼

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