新冠肺炎．直播｜麗晶花園4座E、18座D居民　將要強制檢測

【晚市禁堂食／強制檢測／麗晶花園】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（9日）新增104宗確診個案，累計7,180宗；同日有兩名年長患者病故，累計增至114名患者死亡。昨手日有逾60宗初步確診。 疫情經歌舞群組擴散，上流社會爆疫減退，但病毒「下流」至不少屋邨及中產屋苑，火苗處處，政府昨刊憲五個群組需強制檢測：葵盛西邨第8座、九龍灣麗晶花園第6座、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣、一田百貨沙田分店和將軍澳藍田隧道，曾身處有關地方居民、訪客及工作人員必須最遲下周一完成檢測。 加辣社交距離措施今天（10日）起生效，食肆下午6時後禁止堂食，為期兩周；今晚午夜過後違反限聚令和口罩令等的票控罰款，提升至5,000元。 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早到九龍灣麗晶花園視察。

【17:00】張竹君透露，是否要求強制檢測，沒有一個硬性指標，但暫時可能是同一幢大廈4個不相識單位、又或者數個單位同一座向等，都可能發強制檢測令。她又提到，不時有同一大廈內，數個單位都有確診個案，但由於可能有鄰居互相打招呼，又或是親屬，故需要時間做流行病學調查。

張竹君又指，每天疫情記者會出來時，並非掌握每個人的資料，有時完了記者會後才發現更多關連資料，對此要說「唔好意思」。

【16:45】何婉霞指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報114宗個案，過去24小時再多2名患者死亡，另有117名病人康復出院，至今累計5900名病人出院。至今有１１３５名確診病人分別在醫管局 22 間醫院及ASIA EXPO留醫。

其中，有43人危殆，59人情況嚴重，1033人情況穩定。

何婉霞又指，一名仁濟醫院手術室護士初步診診，其家人昨天確診，最後上班日是12月7日凌晨，當時有3名護士在休息室除低口罩，都要接受檢疫，暫無病人列作密切接觸。

此外，屯門醫院病人資源中心一名員工亦初步確診，其工作不需要接觸病人，由於中心8名員工在工作期間，有密切接觸例如一起食飯，故都要檢疫，暫已檢測呈陰性。中心部分活動會暫停。另一名聯合醫院病人支援員工，由於無穿保護衣去清潔確診者的房問，都需要檢疫。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。

本港今日新增112宗確診個案，當中10宗是輸入個案，其餘102宗是本地個案。

徐德義表示，疫情在過去兩周非常嚴峻，不明感染源頭個案佔19%，單計12月3至9日，已有680宗本地或與本地個案有關連個案，另有277宗個案無病徵，隱形傳播鏈並無減少，如市民去了有疫情爆發的地方、對身體狀況有懷疑，應盡快求醫。

張竹君指，截至今天凌晨零時，新增112宗確診個案，本地個案佔102宗，輪入個案10宗。而沙田一田百貨再多5人確診，而日出康城地盤群組亦多5人染疫，亞博館群組亦有多3人中招，將軍澳藍田隧道地盤再多7宗，即合共8人染疫。而跳舞群組則再多6宗個案。

張竹君提到，竹篙灣檢疫中心一名清潔員，本來與跳舞群組有關，之前曾驗出陰性，但近日為安全計再檢測，結果呈陽性，與她相處的員工要接受檢疫。

另有一名慈雲山德愛中學學生染疫，最後上課日是12月7日，當時因出席考試，身邊同學教師都有戴口罩，學校須全面停課，全校師生現要接受檢測，而該學生原來早於12月5日已發病。

而樂善堂梁植偉紀念中學，一名教師亦染疫。

張竹君指，張敬軒演唱會亦再多一人確診，於11月29日必場，是一名觀眾，坐在72區。她又呼籲曾去演唱會人士，應留意身體健康，重申確診個案比例唔多，「有啲散」，可能是社區因為有傳播鏈，故相信不是演唱會內有大爆發的情況。

她又指，坑頭扶康護理舍一名新入院舍的宿友確診，當時未有與其他院舍，故暫時只會全院舍派樽收集樣本。

張竹君亦指，麗晶花園今天亦驗到一名居民暫時驗出初步陽性，己安排入院治療。她又預告，該屋苑4座E室、18座D室的居民，今晚衞生署會發出公告，要求接受檢測。她又提醒市民，即使是家庭聚會亦應暫停，因為不少情況都見到，只要出現一宗個案，病毒便會在大家庭傳播得很快。

【15:08】麗晶花園第4座及18座D、E室居民和第6幢全幢居民，可到位於附近的羽毛球場進行檢測。據業委會表示，今次檢測的承辦商為相達生物科技，由現時開始到今晚7:30分，居民都可到此輪候檢測。

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【14:29】約20名身穿全套保護裝備的警員進入麗晶花園6座，現場警方消息指，部分居民不願撤離，已派談判組到場要求他們收拾行裝。消息又指，現時D室暫有60多名居民，預料一兩小時後便會登上旅遊巴前往檢疫中心。據業委會表示，麗晶6座共有34層，即有34戶需要撤離。

【12:14】袁國勇到九龍灣麗晶花園視察，視察後表示，發現麗晶花園喉管設計類似淘大花園，大廈內的喉管沒有破裂痕跡，惟天井並非如淘大花園般密封，袁教授料情況未如淘大般嚴重。除了6座，另外4座和18座均有個別人士染疫，該區已成疫區。6座居民須於一日內完成檢測，然後14日後再次檢測。今次居民將於一日內進行兩次檢測，一次是快速抗原測試，另一個是核酸檢測，令準確程度增加。

袁教授表示，麗晶花園與2003年沙士的傳播相似，原因是該廈的地渠及去水位最後均是接駁到污水渠。袁建議，沖廁時加梘液可降低感染，進入廁所時最好先配戴口罩。

袁又表示，禁足令不是不好，而是香港的系統根本支援不到，故決定先將6座D室的居民先遷往檢疫隔離營。消息指，D室居民將會被送往竹篙灣隔離，惟未知何時出發。

相關新聞：麗晶花園設計與淘大花園相似 喉管通往同一條污水渠

【10:20】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到九龍灣麗晶花園視察，剛進入業主委員會會議室。現場有有警員指，6座有機會撤離，有約20名穿上全套保護裝備的警員，手持橙帶進入6座。

【09:00】食物及衞生局前政治助理陳凱欣在電台節目建議政府呼籲市民在12月20日至1月2日留家14天，因市民向來會在聖誕請假，若市民今年能留家過節，「只派一人去買餸」，她相信會對疫情有幫助。

她又斥，政府到第四波仍「裙拉褲甩」，錯失了推出強制檢測的最好時機，令疫情不斷擴散。她認為政府不應容許需強制檢測人士自行到檢測中心或取樣本瓶，因帶病毒的人士可能會於社區繼續傳播病毒，她建議政府派員上門為居民採樣，或設流動檢測車，方便居民到樓下已可檢測。

【08:30】麗晶花園6座有7名居同座向的住戶確診，政府昨晚刊憲要求居民強制檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於電台節目表示，情況令人聯想到有可能經由喉管、排氣喉等傳播病毒，認為要實行強制檢測及「禁足令」，認為應禁足14日，否則無法得知有多少戶受感染。

須遵從強制檢測5個群組。（香港01製圖）

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麗晶花園第6座患者分布在高層及低層D單位。（余俊亮攝）

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【00:55】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨天新增104宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，涉及港九新界20多個屋邨，一名3歲男病童（＃7105 ）居於南區田灣懲教署職員宿舍，犀與本地個案有流行病學個案。



繼葵盛西邨8座，政府晚上發出公告指，麗晶花園第6座的居民和到訪者須強制檢測，昨天有一名確診患者居住該大廈。

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