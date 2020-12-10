社工許麗明被指襲警　辯方呈片證無此事　控方開審前突改控阻差罪

社工許麗明被指去年9月29日「全球反極權大遊行」當日在金鐘太古廣場外襲警。她否認指控，案件今（10日）在西九龍法院開審，控方甫開庭便申請改控阻差辦公罪。辯方指早前將案發錄影交給控方，以示被告根本沒有襲警，惟控方「無所不用其極」，竟然修改控罪，而非撤控。裁判官鍾明批准改控，被告否認控罪。警員作供指，被告先後推其胸口及向其腹部撥了一下，令他兩次跌倒。

被告許麗明（50歲，社工）原本被控襲擊依法執行職務的警務人員罪。控方今申請改控阻差辦公罪獲批，許現時被控去年9月29日，在金鐘金鐘道行車道近樂禮街，故意阻撓正當執行職務的警員莊迪朗（音譯，警員編號為19035）。

官問為何咁遲改控罪

裁判官鍾明新聽到改控申請後，詢問：「點解咁遲嘅？」控方解釋，再審視證據及辯方的片段後，認為起訴阻差辦公罪更為合適，故在2星期前通知辯方會修改控罪。

辯方指控方無所不用其極

辯方資深大狀潘熙則指，案件去年10月首次提堂，今年5月控方申請轉介區域法院，但控罪並不合乎轉介規定。辯方續道，及後辯方提供錄影，以證被告沒有襲警；控辯雙方今年10月簽署了同意事實，惟直至2星期前，他才得悉控方會改控。辯方批評控方「無所不用其極」、做法極不妥當，反對修改控罪。

裁判官表示法庭一般會批准修改控罪，並稍作休庭以讓辯方準備。被告其後否認阻差辦公罪，辯方亦準備好開審。

案件編號：WKCC3792/2019