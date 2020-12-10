中年漢涉謀殺女兒案　獨留3個月大女兒37小時致死　被告誤殺罪成

年紀相差20年的夫婦並誕下一女，惟在女兒僅3月零兩天時，妻子稱感壓力要放鬆而清晨離家，丈夫聲稱「仿效」妻子，晚上也離開並從羅湖離開香港，女嬰獨留家中達37小時後，妻子才返家並發現女兒面部向下，遭枕頭和被子遮蓋，並已窒息去世。女嬰父親否認謀殺受審，陪審團經退庭商議後，今（10日）一致裁定其謀殺罪不成立，但誤殺罪成，案件押後至下周四判刑。

42歲被告張應輝，被控於2018年8月22日在香港，謀殺三個月大零兩日的女嬰張嘉雯。

案發經過。(詳看下圖)

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被告誕女後失業

案情指，曾有兩段婚姻、已育有一子的被告，於2017年認識較他年輕20歲的盧殷童，兩人迅即拍拖，盧並懷有被告的骨肉。兩人之後搬入元朗新田一村屋並結婚，盧於2018年5月誕下女兒。被告同年6月失業，全家依賴綜援維生，但被告有兼職的倉務工作。

盧因照顧女兒壓力大，於2018年8月21日凌晨近4時離家，返回內地。被告多番聯絡盧，盧於22日凌晨回覆被告，被告欲指「你以後可以出去玩，你今日做嘅嘢你會後悔一世」。

盧返家時女兒面向下並已無呼吸

盧於23日中午返家，當時女兒扒在床上，除腳板外全身有被子遮蓋，被子上有兩個枕頭。而盧揭開被子，發現女兒面色發紫，雙手握拳。盧立即通知家人和報警。惟救護員到達，替女兒急救後但不果，宣告女嬰去世。法醫指，女嬰的死因為窒息，而飢餓和脫水亦促致其死亡。

盧當時透過訊息和致電對方，把女兒死訊告知被告，而被告之後發訊息謂：「番唔到轉頭」。被告之後亦向盧發訊息，包括：「點解個個淨係識怪我，可憐你」、「你有幾可憐呀，你先係罪魁禍首，害死個女係你」。

被告自辯稱想嚇妻子

被告自辯指，盧於同年7月開始，會晚上外出「飲糖水」，有時甚至徹夜未歸。此外，他於21日早上醒來，發現盧失去蹤影，未能找到對方。被告於同晚10時餵女兒飲奶後，女兒入睡。被告當時對盧離家感憤怒，遂決定跟盧一樣離家，圖「嚇」對方，並以為盧於22日返家。

指離開時女兒打側睡

他指，女兒當時打側入睡，身上未有枕頭和被子。被告當時11時許離家，並經羅湖離港。他又指因為盧曾於22日晚上7時許，發訊息問他「食乜野」，他以為對方已返家。惟盧於23日告知他女兒的死訊。他形容自己當時腦海一片空白亦認為「玩大咗」。

因對女兒的去世感內疚，被告留在內地反省和冷靜。惟錢已花光，他遂於10月7日返港自首。被告又指，因他離家而令女兒去世，願承認誤殺。

案件編號：HCCC 253/2019