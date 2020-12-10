強制檢測｜張竹君指倘若同大廈有4宗不相識確診　或須發檢測令

第四波疫情持續嚴峻，政府昨晚向五個地點發出強制檢測令，包括葵盛西邨第8座、錦豐苑錦蕙閣及九龍灣麗晶花園6座等。 食物及衞生局副局長徐德義醫生表示，未有就強制檢測令訂下「硬性」的指標，由於下決定時間迅速，明白市民要時間適應，但為求盡快控疫，呼籲市民配合政府安排。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君則表示，若同一幢大廈、四個不相識的單位出現確診個案，就有機會發出強制檢測令，但強調仍要視乎實際情況，非一定要累積四宗才下決定。

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葵盛西邨第8座、錦豐苑錦蕙閣、一田百貨、將軍澳—藍田隧道地盤及九龍灣麗晶花園第6座需要強制檢測。當中，麗晶花園D室的住戶須暫時撤到隔離營檢疫。

記者會上其中一個焦點是當局如決定發出強制檢測令的標準。食物及衞生局副局長徐德義醫生表示，衞生署與政府向不同群組發出強制檢測令，分別與處所、行為及工作有關，亦會視乎每個個案的宗數、傳播速度等，強調難有「硬性」指標、「僵化嘅方程式」去決定。徐德義指，由於下檢測令的時間迅速，明白市民要時間適應，但為求盡快控疫，呼籲市民配合政府安排，「檢測令本身係想市民去驗，唔係想懲罰市民。」

張竹君補充，若同一幢大廈、四個不相識的單位出現確診個案，當局就有機會發出強制檢測令。

張竹君：強制檢測令無「硬性」標準

張竹君補充，若同一幢大廈、四個不相識的單位出現確診個案，當局就有機會發出強制檢測令。她指，目前疫情涉及範圍廣泛，不少大廈同一座有3至5宗個案，故要視乎確診個案單位之間的關連性，例如鄰居之間會否打招呼、是否有親戚關係，若果個案非面對面傳播，則或經公共設施或喉管等途徑傳播。她強調，發出強制檢測令無「硬性」標準，仍須視乎實際情況及風險評估，非一定要累積四宗才下決定。

至於為何不向麗晶花園同時發出禁足令，張竹君則指，若果麗晶出現多宗陽性個案，涉及環境污染，安排禁足並非安全及保護居民的做法。她亦指，由於昨日記者會上未完全掌握麗晶花園情況，故記者會上未能及時公布強制檢測令決定。

目前每日有百多宗確診個案，她認為，若要有待署方派樽做檢測，檢測進度反而太慢，呼籲市民平日要留意確診者大廈名單，有需要時先做檢測。

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