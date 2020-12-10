社工許麗明涉阻差案　警員認跌倒有機會是意外　否認插水扮跌

社工許麗明涉嫌在去年9月29日金鐘示威中襲警，控方卻在案件開審前突改控阻差，今（10日）並在西九龍法院傳召警員作供，他指許當時不理警告，先後推其胸口及向其腹部撥了一下，令他兩次跌倒。辯方則播放錄影片段，指被告站在兩個壆位之間的凹位，混亂間重心不穩前傾而撞到警員，警員同意事件「有機會係一個意外」，並否認「插水」扮跌。

女被告許麗明（50歲）為註冊社工，她原本被控襲擊依法執行職務的警務人員罪。控方今申請改控阻差辦公罪獲批，許現時被控去年9月29日，在金鐘金鐘道行車道近樂禮街，故意阻撓正當執行職務的警員莊的朗。

設犯人收集處阻走犯或搶犯

警員莊的朗供稱，當日下午金鐘道與軒尼詩道有數以百名暴徒阻塞道路、掟汽油彈、破壞政府公物等等，同僚制服了數十人後，在車路上設犯人收集處，以便將疑犯押去警署。他在力寶中心對出從旁協助，以防「走犯」或有人搶犯。

警方在去年9月29日金鐘的「全球反極權大遊行」中拘捕多人，並設犯人收集處。(詳看下圖)

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指被告當時情緒激動

莊謂，5時半左右，見到同事在太古廣場外的電車路指示被告返回行人路，被告情緒十分激動，繼續走向被制服的疑犯。他見狀上前幫忙，張開雙手試圖攔截被告，對方則激動道：「你哋唔好打啲小朋友！」莊稱未有見到被告所述情況，再次警告被告後，對方突然轉身朝犯人收集處行去。

莊續說，被告行至石壆沙地處時稱：「唔好阻住我。」並用左手推其胸口一下，使他跌倒。莊又形容起身後，見被告舉高雙手，大叫：「做咩呀？」隨即收起高舉的左手，向其腹部撥了一下，令他再次向後跌。

被告許麗明被指當天在金鐘現場情緒激動，並不住叫：「唔好打啲細路仔。」(林樂兒攝)

辯方指被告當時被警包圍

辯方資深大狀潘熙播出事發錄影，可見被告在石壆位被警員包圍，她舉高雙手向左跌時，左手碰到莊的胸口，莊則跌落地上；隨後被告企好繼續舉手，但左手遭另一警員撥下，以致觸及莊的小腹，莊又再倒地。

辯方指，被告當時站在兩個壆位之間的凹位，混亂間重心不穩前傾，繼而撞到莊。莊則稱不肯定被告的意圖，同意事件「有機會係一個意外」。惟他又指，若然被告失足，理應會同時倒地，但她沒有跌落地上；辯方則指片段顯示有警察扶住被告。辯方形容莊第二次是「突然」跌倒，莊同意，但否認是「插水」扮跌。

警員莊的朗(右)稱他有懷疑被告許麗明妨礙司法公正。(林樂兒攝)

辯方再指出，錄影根本不見被告激動地說「唔好打啲小朋友」，亦不見莊展開雙手攔阻，質疑莊記憶不準。莊回應被告「一剎那咁講過」，但被追問是否百份百確定記憶無誤時，回答：「我唔肯定。」

不會視社工為示威者

莊承認當時沒有懷疑被告想搶犯，但懷疑她會妨礙司法公正。他解釋，如被告行近被制服的疑犯，得知對方姓名後，可能會尋找住址，上門「幫犯人接啲贓物」。他指不會視社工為示威者、不會拘捕社工，但當時無為意被告的上衣印有「社工」字樣，被告也無說明身份，他事後看報紙才知對方是社工。

審訊再續。

案件編號：WKCC3792/2019