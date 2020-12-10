教育局助理教育主任初步確診　曾巡查深水埗補習社須關閉

教育局今日（10日）公布，一名助理教育主任周三(9日)初步確診新冠肺炎，她在沙福道教育局九龍塘教育服務中心工作，最後上班為前日（8日）。她在本周一（7日）曾巡查一所位於深水埗的補習社，該補習社須關閉清潔。

教育局今日（10日）公布，一名助理教育主任昨天（9日）初步確診新冠肺炎，她在沙福道教育局九龍塘教育服務中心工作。（資料圖片）

教育局今日（10日）表示，得悉一名助理教育主任於昨天（9日）初步確診新冠肺炎，她的辦公室位於九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座一樓的九龍區域教育服務處，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。

該名人員最近沒有外遊記錄，她最近一次上班日期為前日，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，於辦公室工作時亦有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。當局指，若該名人員經進一步測試後確診，教育局九龍區域教育服務處將會關閉14天直至12月23日，其間所有員工將會在家工作。教育局亦建議所有員工接受病毒測試。

教育局會按衞生防護中心的建議，全面清潔和消毒該名人員的工作地點，包括所有公用設施，而教育局九龍區域教育服務處亦於今日關閉。

教育局今日（10日）公布，一名助理教育主任昨天（9日）初步確診新冠肺炎，她在沙福道教育局九龍塘教育服務中心工作。（資料圖片）

該名人員曾於本周一（7日）巡查一所位於深水埗區的補習社，其間有佩戴口罩及與接觸人士保持適當社交距離。根據衞生防護中心的建議，該補習社需關閉以進行全面清潔和消毒。

教育局表示，疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，亦已加強工作環境的清潔和消毒。教育局亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須立刻求醫。