教育局推廣中、英文教學套裝　精選20則英文雋語

教育局日前推出《郁文華章—中華文化學與教資源套》,以及推廣英文雋語 「Sayings of Wisdom (SOW)」活動。教育局課程發展處表示,推廣英文雋語活動目的是讓學生及公眾有更佳認識,豐富學生的英語學習經驗,同時透過欣賞英文雋語,建立正面價值觀和態度。相關活動圍繞「感恩珍惜.積極樂觀(Be Grateful and Treasure What We Have, Stay Positive and Optimistic)」共四個主題,當中包括20則精選英文雋語。