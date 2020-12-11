教育局推廣中、英文教學套裝　精選20則英文雋語

教育局日前推出《郁文華章—中華文化學與教資源套》，以及推廣英文雋語 「Sayings of Wisdom (SOW)」活動。教育局課程發展處表示，推廣英文雋語活動目的是讓學生及公眾有更佳認識，豐富學生的英語學習經驗，同時透過欣賞英文雋語，建立正面價值觀和態度。相關活動圍繞「感恩珍惜．積極樂觀（Be Grateful and Treasure What We Have, Stay Positive and Optimistic）」共四個主題，當中包括20則精選英文雋語。

教育局亦會提供相關的教學資源，包括實體版遊戲套件、海報、電腦／智能手機電子桌布和教學計劃等，供教師參考使用。教師可教授蘊含智慧的寓言故事，家長亦可陪伴子女參與網上互動遊戲，學習英文經典名句。

另外，教育局課程發展處中國語文教育組邀請學者、校長和教師組成顧問小組，就中華文化的學習提供意見，製作《郁文華章—中華文化學與教資源套》。資源套分為中學篇及小學篇，均包括「文化集思」、「選篇分析」和「教學設計」三個部分。

其中「選篇分析」編選數十篇文化涵意豐富的古今作品，例如小學篇共輯錄43篇作品，按所蘊含的文化學習內容，分置於「勤勉好學」、「尊重包容」、「責任承擔」、「堅毅明志」、「公正誠信」、「仁民愛物」及「家國情懷」七個類別。