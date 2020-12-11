新冠肺炎．最新｜消息：今日新增超過80宗確診　回落至雙位數

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨天（10日）新增112宗確診個案，累計7,292宗，並暫錄得逾50宗初步確診個案。 政府刊憲，九龍灣麗晶花園第6座、第4座E室和第18座D室的住戶和到訪者須於下周一（14日）前強制檢測。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨天到場視察，形容第6座已成「疫區」。 晚市6時後禁止堂食等社交距離措施昨起生效，為期兩周。今天（11日）起，違反限聚令和口罩令的定額罰款，提高至5,000元。

【13:00】亞皆老街學童牙科診所貼出公告指，有職員確診，今日（11日）關閉。

▼麗晶花園須強制檢測 袁國勇到場視察 部份居民要撤離▼

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新冠肺炎｜禮頓山檢測中心啟用 地盤工為拎證明：瀨咗嘢冇得返工

【11:56】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，政府本周再增設5間社區檢測中心，當中位於灣仔禮頓山社區會堂的檢測中心於今日（11日）啟用。

有前來做檢測的市民表示，因從事地盤工作，需要有陰性證明才能開工。對於疫情，他直言「梗係擔心啦大佬，瀨咗嘢冇得返工，冇收入手停口停」。

新冠肺炎｜麗晶花園６座Ｄ室昨晚撤離 區議員指安排混亂

【11:27】消息透露，本港今日新增超過80宗新冠肺炎確診個案，回落至雙位數。

【10:00】旅遊界立法會議員姚思榮在港台節目《千禧年代》表示，指定檢疫酒店業界反應活躍，申請數字逾一萬間房目標。姚思榮透露，政府今日將公佈有關酒店名單，料於22日實施。據他了解，參與酒店有六成訂價介乎500元至1000元，最平為賓館收400元包三餐，最貴有五星級酒店收3,000元一晚。

新冠肺炎｜姚思榮︰料今公布檢疫酒店名單 逾半訂價500元至千元【09:45】呼吸系統專科醫生梁子超表示，麗晶花園8個單位中同一座向3個單位都確診已非巧合，如渠務控制系統靠U型但失修，當閂門開抽氣扇形成負壓，將空氣抽回室內，就會形成高風險傳播。他認為，如大廈裡有未能移除風險，就不適合禁足。

麗晶花園6座D室U型渠出事 梁子超︰有未能移除風險不適合禁足【08:55】警方表示，一名駐守機場警區的44歲男警長初步確診，指他昨晚(12月10日)隔離期間感到不適，即被安排送院作進一步檢查，經測試後於今日得知對2019冠狀病毒病初步呈陽性反應。



該名警務人員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為12月7日。至今已有3名駐守機場警區的警務人員確診，與他們有緊密接觸的人員均獲安排家居隔離。

新冠肺炎｜「廁所博士」：全港95%樓宇單管式設計 如麗晶淘大

【08:45】香港廁所協會副主席熊志權指，全港有95%樓宇都同樣採用「單管式設計」喉管，建議市民多倒水到地台去水位，少開廁所窗戶。他又指，若有改過馬桶位置，就有機會影響反虹吸氣閥的功效，若廁所有臭味，就應找師傅檢查。

12月10日，麗晶花園有居民收拾細軟撤離。（羅君豪攝）

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▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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▼近14日確診者居所及行蹤▼

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【01:45】衞生防護中心更新確診者住宅名單，麗晶花園第6座再增一名確診者，為一名33歲男子；而傳統豪宅陽明山莊亦再增一名確診者，與早前確診的香港科技園公司董事局主席查毅超同住第10座，未知兩者有否關聯。

大埔廣福邨廣智樓再增兩個確診個案，分別為一名35歲男子及一名37歲女子（個案編號：7289及7290），根據衞生防護中心資料，計及最新確診個案，廣智樓共有5宗確診個案，最先確診的為一名26歲女子（個案編號：6690），為跳舞群組個案。

確診大廈｜廣福邨廣智樓累計5宗確診 陽明山莊再有人中招

▼10/12新冠肺炎確診者住所▼

【01:40】香港酒店工會周四（10日）表示，收到消息指，香格里拉酒店集團轄下四間酒店，包括港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、嘉里酒店及今旅酒店，將裁減約百人，遍布不同部門。酒店工會又指，嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店。

嘉里酒店料成指定隔離酒店 香格里拉大裁員 集團：本月內會調整

香港香格里拉酒店發言人回應《香港01》時指，因疫情持續，促使集團進行架構重組，確認香港酒店團隊會於本月調整人員編制，惟未有透露受影響人數、涉事酒店。酒店工會又指，嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店。發言人又指，港府將於稍後會公布細節，目前無任何詳情提供。

昨日總覽：

麗晶花園設計與淘大花園相似 喉管通往同一條污水渠

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今增112宗確診 源頭不明34宗為近月第3高 張敬軒演唱會再添確診

新冠肺炎｜仁濟手術室護士、屯院文職染疫 醫管局稱無病人受影響

新冠肺炎｜麗晶6座再多一D室住戶初確 18座D及4座E須強檢

強制檢測｜張竹君指倘若同大廈有4宗不相識確診 或須發檢測令

麗晶中招單位糞渠曾改裝 D、E室廚廁相對 測量師：倡E室同撤離

新冠肺炎｜麗晶花園第6座爆疫仍毋須禁足 衞生署及專家拆解原因

教育局助理教育主任初步確診 曾巡查深水埗補習社須關閉

消息：有線主播親友確診須檢疫隔離 其他主播上鏡急戴口罩

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政府料於12月22日推「指定隔離酒店」 專家斥太遲變「白做」

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