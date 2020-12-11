新冠肺炎．直播｜政府已訂科興、輝瑞疫苗　房協安老院廚師染疫

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨天（10日）新增112宗確診個案，累計7,292宗，並暫錄得逾50宗初步確診個案。 政府刊憲，九龍灣麗晶花園第6座、第4座E室和第18座D室的住戶和到訪者須於下周一（14日）前強制檢測。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨天到場視察，形容第6座已成「疫區」。 晚市6時後禁止堂食等社交距離措施昨起生效，為期兩周。今天（11日）起，違反限聚令和口罩令的定額罰款，提高至5,000元。

【15:45】香港房屋協會(房協)剛獲悉一名員工確診感染新型冠狀病毒。該名員工於北角雋悦內的護理安老院「雋康天地」任職助理廚師，日常工作不會與院友或公眾人士接觸，工作時亦需要佩戴口罩及遵守相關防疫措施。

該員工於昨日(10日)工作期間接獲衞生署衞生防護中心通知初步確診。房協已即時安排全面清潔和徹底消毒該員工的工作場所及有關的員工設施，並通知所有院友及家人。

【15:30】特首林鄭月娥稱，最快明年1月有疫苗抵港，已訂購3款疫苗，包括與內地公司Sinovac 科興控股（滅活疫苗）、輝瑞（港區授權「復星」分發， mRNA 核糖核酸疫苗）、阿斯利康（AstraZeneca ）與牛津合作研發（不可複製性病毒載體技術的疫苗）

【13:55】機場警區警犬隊領犬員，機場警區累計5名警務人員染疫，警方表示高度關注事件。



繼早前四名駐守機場警區的警務人員初步確診2019冠狀病毒病後，另一名與他們沒有緊密接觸的人員亦初步確診。該名46歲男警員為警犬隊的領犬員，駐守機場警區。 他於12月9日接受檢測，當時身體並無感到不適。經測試後，於今日(11日) 得知新冠病毒病呈陽性反應。該名警務人員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩 ，他最後一日上班日為12月10日。

【13:50】行政長官林鄭月娥今日下午3時將舉行記者會。

【13:26】政府資訊科技總監辦公室今日（11日）公布，感染風險流動應用程式「安心出行」的下載量至今超過36萬次，目前已有超過63,000個公私營場所參加計劃，當中私營場所大約50,000個。另外，「安心出行」已更新三種功能，用戶可選用自動「離開」功能、轉場時無須先按「離開」鍵；程式亦加入出行記錄，方便用戶查看所到之處 。

新冠肺炎｜「安心出行」下載量逾36萬 更新設自動「離開」功能

【13:00】亞皆老街學童牙科診所貼出公告指，有職員確診，今日（11日）關閉。

另外，公開大學財務及校園管理總監趙智偉表示，公開大學昨日(10日)接到衞生防護中心通知，一名女員工確診，目前已送院治療。確診女同事工作上不需要接觸學生，感染源頭仍在調查階段，最後上班日為12月9日，於同一辦公室同工的22名同事須接受檢測及留家工作，而公大會再就洗手間、茶水間等公開位置進行消毒。

【12:30】九龍灣麗晶花園6座爆疫，政府在屋苑設立流動採樣站，為須接受強制檢測的居民和工作人員提供檢測服務。今早檢測中心未開門，已有過百人排隊等候檢測，多名居民表示對所住大廈爆疫感到十分憂心，直批大廈喉管不時出現問題要維修，而不少居民亦曾改裝喉管。亦有居民表示，昨夜居民「一窩蜂」進行檢測，批評檢測中心安排混亂致大排長龍，今早特地提早排隊。

新冠肺炎｜麗晶居民排長龍做檢測 住戶：喉管經常漏水要維修

▼麗晶花園須強制檢測 袁國勇到場視察 部份居民要撤離▼

+ 45 + 45 + 45

新冠肺炎｜禮頓山檢測中心啟用 地盤工為拎證明：瀨咗嘢冇得返工

【11:56】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，政府本周再增設5間社區檢測中心，當中位於灣仔禮頓山社區會堂的檢測中心於今日（11日）啟用。

有前來做檢測的市民表示，因從事地盤工作，需要有陰性證明才能開工。對於疫情，他直言「梗係擔心啦大佬，瀨咗嘢冇得返工，冇收入手停口停」。

新冠肺炎｜麗晶花園６座Ｄ室昨晚撤離 區議員指安排混亂

【11:27】消息透露，本港今日新增超過80宗新冠肺炎確診個案，回落至雙位數。

【10:00】旅遊界立法會議員姚思榮在港台節目《千禧年代》表示，指定檢疫酒店業界反應活躍，申請數字逾一萬間房目標。姚思榮透露，政府今日將公佈有關酒店名單，料於22日實施。據他了解，參與酒店有六成訂價介乎500元至1000元，最平為賓館收400元包三餐，最貴有五星級酒店收3,000元一晚。

新冠肺炎｜姚思榮︰料今公布檢疫酒店名單 逾半訂價500元至千元【09:45】呼吸系統專科醫生梁子超表示，麗晶花園8個單位中同一座向3個單位都確診已非巧合，如渠務控制系統靠U型但失修，當閂門開抽氣扇形成負壓，將空氣抽回室內，就會形成高風險傳播。他認為，如大廈裡有未能移除風險，就不適合禁足。

麗晶花園6座D室U型渠出事 梁子超︰有未能移除風險不適合禁足【08:55】警方表示，一名駐守機場警區的44歲男警長初步確診，指他昨晚(12月10日)隔離期間感到不適，即被安排送院作進一步檢查，經測試後於今日得知對2019冠狀病毒病初步呈陽性反應。



該名警務人員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為12月7日。至今已有3名駐守機場警區的警務人員確診，與他們有緊密接觸的人員均獲安排家居隔離。

新冠肺炎｜「廁所博士」：全港95%樓宇單管式設計 如麗晶淘大

【08:45】香港廁所協會副主席熊志權指，全港有95%樓宇都同樣採用「單管式設計」喉管，建議市民多倒水到地台去水位，少開廁所窗戶。他又指，若有改過馬桶位置，就有機會影響反虹吸氣閥的功效，若廁所有臭味，就應找師傅檢查。

12月10日，麗晶花園有居民收拾細軟撤離。（羅君豪攝）

+ 45 + 45 + 45

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

▼近14日確診者居所及行蹤▼

+ 30 + 30 + 30

【01:45】衞生防護中心更新確診者住宅名單，麗晶花園第6座再增一名確診者，為一名33歲男子；而傳統豪宅陽明山莊亦再增一名確診者，與早前確診的香港科技園公司董事局主席查毅超同住第10座，未知兩者有否關聯。

大埔廣福邨廣智樓再增兩個確診個案，分別為一名35歲男子及一名37歲女子（個案編號：7289及7290），根據衞生防護中心資料，計及最新確診個案，廣智樓共有5宗確診個案，最先確診的為一名26歲女子（個案編號：6690），為跳舞群組個案。

確診大廈｜廣福邨廣智樓累計5宗確診 陽明山莊再有人中招

▼10/12新冠肺炎確診者住所▼

【01:40】香港酒店工會周四（10日）表示，收到消息指，香格里拉酒店集團轄下四間酒店，包括港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、嘉里酒店及今旅酒店，將裁減約百人，遍布不同部門。酒店工會又指，嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店。

嘉里酒店料成指定隔離酒店 香格里拉大裁員 集團：本月內會調整

香港香格里拉酒店發言人回應《香港01》時指，因疫情持續，促使集團進行架構重組，確認香港酒店團隊會於本月調整人員編制，惟未有透露受影響人數、涉事酒店。酒店工會又指，嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店。發言人又指，港府將於稍後會公布細節，目前無任何詳情提供。

昨日總覽：

麗晶花園設計與淘大花園相似 喉管通往同一條污水渠

新冠肺炎｜麗晶花園設臨時檢測中心逾百人排隊 居民批資訊混亂

今增112宗確診 源頭不明34宗為近月第3高 張敬軒演唱會再添確診

新冠肺炎｜仁濟手術室護士、屯院文職染疫 醫管局稱無病人受影響

新冠肺炎｜麗晶6座再多一D室住戶初確 18座D及4座E須強檢

強制檢測｜張竹君指倘若同大廈有4宗不相識確診 或須發檢測令

麗晶中招單位糞渠曾改裝 D、E室廚廁相對 測量師：倡E室同撤離

新冠肺炎｜麗晶花園第6座爆疫仍毋須禁足 衞生署及專家拆解原因

教育局助理教育主任初步確診 曾巡查深水埗補習社須關閉

消息：有線主播親友確診須檢疫隔離 其他主播上鏡急戴口罩

新冠肺炎｜麗晶花園6座D室撤離 有居民一度拒離開須出動談判專家

政府料於12月22日推「指定隔離酒店」 專家斥太遲變「白做」

新冠肺炎｜騎師蘇銘倫檢疫期滿前須再接受病毒覆檢 無緣周日作賽

禁堂食｜有銅鑼灣麵店犯禁晚上七時仍有人堂食 「食街」人流大減