新冠肺炎｜駐機場警區44歲男警長初步確診 　據了解亦屬機場特警

早前有3名駐守機場警區的警務人員確診新冠肺炎，警方今(11日)在facebook再公布多一名44歲駐機場警區男警長初步確診。他昨晚在檢疫期間感到不適，今日對新型冠狀病毒呈陽性反應。警方指，他最後一日上班日為12月7日，表示高度關注事件。 消息指，該名初步確診警長，亦隸屬機場特警（ASU），連同早前確診3人，該警區累計4警確診，而當中3人都是機場特警，早前曾接受訓練。該警區除大消毒外已安排過檢測，並下令食飯不可以跨組同枱。

機場警區累計4宗 3人均隸屬機場特警

機場警區今日初步確診的44歲男警長，消息指，他隸屬機場特警（ASU），即該警區現已累計4名警確診，當中3人均是機場特警。據了解，三名特警早前曾接受訓練。該警區日前已為全部警員檢測，部份樣本仍待結果，暫時未見再有個案。目前該警區會暫停訓練活動，並下令食飯不可以跨組同枱等。

警方指，已即員清潔及消毒該名警員的相關工作地方，在衛生署進一步評估及建議前，亦會安排確診警長可能有緊密接觸的警務人員及文職人員接受檢疫及病毒檢測，亦會主動提供該名警務人員的近日工作記錄和執勤表等資料予衛生署。

警方續指，會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

早前3名駐守機場警區警務人員初步確診2019冠狀病毒病，分別為41歲男警長、32歲男警員及28歲男警員。

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