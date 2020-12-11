公開大學決定改校名「香港都會大學」 將交教育局、立法會修例

公開大學宣布，已完成就新校名的審議及評選程序，暫定新校名為「香港都會大學」，將交予教育局，呈上立法會修例，預計最快數月、最遲一年內可使用新校名。而校方稍後將舉辦新校徽設計比賽。

公開大學創校初期主要提供遙距教育，至2000年起開辦全日制課程，之後更加入大學聯招，至今年8月宣布公開招攬新校名建議。（資料圖片）

公開大學今年8月公開招攬新校名建議，一度成為港人的熱話。公大校長黃玉山、學術副校長關清平、副校長（資源及發展）呂汝漢，以及大學重新命名評選委員會秘書梁汝照，今日（11日）召開記者會，公布大學新名稱為「香港都會大學」。



黃玉山表示，公開大學校董會約兩年前啟動重新命名工作，諮詢校內外人士意見後，收集到逾1,100個新校名建議，其中49%建議來自公眾、26%來自校友及學生，22%來自公大教職員。整體沒重覆的校名建議約有數百個

公開大學公布大學新名稱為「香港都會大學」。（公大記者會截圖）

委員會經三輪篩選後，在11月選出3個選擇，經諮詢語文專家認為沒有歧義後，校董會昨日就三建議討論，一致決定採用「香港都會大學」。

公大副校長（資源及發展）呂汝漢。（資料圖片）

副校長（資源及發展）呂汝漢表示，昨日只是校董會通過新校名建議，實際須立法會通過大學條例的程序，才可使用新校名。在正式採用新名稱前，大學將繼續使用「香港公開大學」校名。



